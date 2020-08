Dillian Whyte gegen Alexander Povetkin live im TV und im LIVE-STREAM - so seht Ihr den Box-Kampf heute

Erstmals treffen wieder zwei Top-Schwergewichts-Boxer aufeinander. Goal sagt, wie Ihr Whyte vs. Povetkin heute im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Corona-Pandemie hat während der vergangenen Monate den Sport zum Erliegen gebracht und dabei auch das Boxen nicht verschont. Heute steht mit dem Kampf zwischen Dillian Whyte und Alexander Povetkin aber wieder ein Highlight auf dem Programm. Beim Matchroom Fight Camp im britischen Brentwood kämpfen die beiden Schwergewichts-Boxer um den WBC-Interims-WM-Titel.

Ursprünglich für den 2. Mai in der Manchester Arena geplant, musste der Kampf wegen der Corona-Pandemie zunächst auf den 4. Juli verschoben werden. Da das British Boxing Board of Control bis dahin jedoch nicht die Erlaubnis für die Rückkehr ins Trainings erteilt hatte, musste Whyte vs. Povetkin erneut verschoben werden.

Das Event wird nun am Samstag ab 20 Uhr in Essex ausgetragen, Zuschauer sind nicht zugelassen - aber Ihr könnt den Fight trotzdem in voller Länge im TV und im LIVE-STREAM sehen. Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Whyte vs. Povetkin heute live gezeigt / übertragen wird.

Whyte vs. Povetkin heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Details zum Kampf

Hauptkampf Dillian Whyte vs. Alexander Povetkin Datum 22. August 2020 | ab 20 Uhr Event Matchroom Fight Camp

Den Kampf zwischen Whyte und Povetkin heute live im TV sehen - geht das?

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte am Matchroom Fight Camp gesichert und wird Whyte vs. Povetkin deshalb in voller Länge im LIVE-STREAM übertragen. DAZN geht heute um 20 Uhr auf Sendung. Als Kommentator ist Uli Hebel im Einsatz, der von Experte Joe Healy unterstützt wird.

Dass der Kampf nur im LIVE-STREAM übertragen wird, bedeutet jedoch nicht, dass Ihr die Übertragung nicht auch auf Eurem TV-Gerät schauen könnt. Dafür braucht Ihr nur die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt. Einmal angemeldet, könnt Ihr Whyte vs. Povetkin anschließend sofort streamen.

Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Um Euch einen besseren Überblick zu verschaffen, wie Ihr Euch bei DAZN anmelden könnt, haben wir alle wichtigen Informationen in einem gesonderten Artikel auf unserer Seite zusammengefasst.

Whyte vs. Povetkin heute im LIVE-STREAM bei DAZN erleben - so funktioniert's

Den Kampf zwischen Whyte und Povetkin könnt Ihr heute sogar kostenlos im LIVE-STREAM erleben: Mit dem Probemonat von DAZN, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen.

Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr somit nicht nur das Matchroom Fight Camp live sehen, sondern auch das Champions-League-Finale zwischen und dem in voller Länge verfolgen. Über diesen Link gibt's alle Informationen zum Gratismonat.

Hat Euch das Programm von DAZN während des Gratismonats überzeugen können, könnt Ihr Euch danach zurücklehnen, denn sofern Ihr nicht kündigt, verlängert sich das Abonnement automatisch. Bei Streamingdienst könnt Ihr sowohl ein Monatsabo für 11,99 Euro als auch ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließen.

Die LIVE-STREAMS lassen sich auf allen mobilen Geräten schauen. Dafür müsst Ihr nur auf die DAZN-Webseite gehen oder Euch die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung stehen.