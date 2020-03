Ortsbesuch bei Gimnasia-Trainer Diego Maradona: Gott sitzt auf dem Thron

Hoy cerramos nuestra pretemporada y volvimos a jugar dos partidos en simultáneo, esta vez contra los muchachos de Atlético Venezuela. Y este Lunes arrancamos nuestro entrenamiento de competencia, CON TODO!!! 💪🐺 (Fotos: @EvaPardoFotografia)

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Jan 18, 2020 at 6:55am PST