Ex-BVB-Star Lucas Barrios wechselt zu Maradona-Klub Gimnasia La Plata

Von 2009 bis 2012 ging Lucas Barrios für Borussia Dortmund auf Torejagd. Künftig spielt der frühere BVB-Stürmer unter Diego Maradona.

Der ehemalige Dortmunder Bundesligastürmer Lucas Barrios schließt sich dem von der argentinischen Fußball-Ikone Diego Maradona trainierten Klub Gimnasia y Esgrima La Plata an. Dies teilte der abstiegsbedrohte argentinische Erstligist mit.

Der 35-jährige Barrios unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2020, zuvor hatte er für den Ligakonkurrenten Club Atletico Huracan gespielt. Dort lief sein Vertrag jedoch zum Jahresende aus.

Lucas Barrios: Von 2009 bis 2012 beim BVB

Der Argentinier Barrios war in der von 2009 bis 2012 für aufgelaufen. Mit dem BVB wurde er zweimal Meister und gewann einmal den . Anschließend setzte er seine Karriere in , , und zuletzt bei verschiedenen Klubs in Südamerika fort.

Argentinische Medien berichten, dass sich Maradona für eine Verpflichtung Barrios' starkgemacht haben soll. Der Weltmeister von 1986 trainiert den Klub aus La Plata seit September - inklusive eines kurzzeitigen Rücktritts im November für knapp 48 Stunden.