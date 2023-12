"Die waren bekloppt!" Lukas Podolski lehnte irres Transferangebot ab

Lukas Podolski hätte auch für Manchester City und in China spielen können. Allerdings folgte er nicht dem Ruf des Geldes.

WAS IST PASSIERT? Lukas Podolski hat verraten, dass er während seiner Zeit beim FC Bayern München lukrative Angebote aus England und China vorliegen hatte. Diese lehnte er jedoch ab.

WAS WURDE GESAGT? "Ich war in Verhandlungen mit Manchester City, als ich damals bei Bayern München war. Die haben meinen Berater und mich damals in München besucht und wollten mich vom Wechsel überzeugen", erklärte der Stürmer vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze im Podcast seines Herzensklubs 1. FC Köln.

Podolski hätte auch nach China wechseln können und "50 Millionen pro Jahr verdienen können", ergänzte er: "Mein Berater hat sich mit verschiedenen Vereinen getroffen. Die waren bekloppt und wollten mich verpflichten, als damals der Hype kam. Ich habe nur gesagt: Was soll ich da?“

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Podolski stand von 2006 bis 2009 beim FC Bayern München unter Vertrag, ehe er nach Köln zurückkehrte. Drei Jahre später wechselte er zum FC Arsenal. Inter Mailand, Vissel Kobe, Galatasaray Istanbul und Antalyaspor hießen die weiteren Station, ehe es den Weltmeister von 2014 nach Polen zog.

Dennoch schlägt sein Herz weiterhin für Köln. "Irgendwann will ich auch mit dem FC reisen, in der Südkurve stehen, ganz normaler Fan sein. Der 1. FC Köln ist für mich alles. Der FC hat mich aufgenommen, hat meine Familie aufgenommen, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ohne den FC hätte ich diese Karriere nicht gemacht. Dafür gibt es kein Wort", erklärte Podolski.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Karriereende ist für den 38-Jährigen so langsam in Sicht. "Das Alter kannst du nicht betrügen. Irgendwann ist der Akku leer“, sagte er. Noch aber läuft Podolskis Vertrag bei Gornik Zabrze bis 2025.

Dann kann sich Podolski auch um sein Fußballprojekt "Baller League" kümmern. Die Liga gründete er vor wenigen Wochen gemeinsam mit Mats Hummels von Borussia Dortmund. Neben vielen Influencern soll auch West-Ham-Star Alisha Lehmann bei der Baller League dabei sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

IG @lukaspodolski / Twitter @podolski10