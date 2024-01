"Der ganze Verein ist ein Scherbenhaufen": Deutscher TV-Experte rechnet mit Manchester United ab

Bei United läuft es schon seit längerem nicht wie gewünscht. Auch ein früherer Liverpooler schlägt nun Alarm.

WAS IST PASSIERT? Der frühere deutsche Nationalspieler und heutige Sky-Experte Dietmar Hamann hat ausführliche Kritik am englischen Traditionsklub Manchester United geübt.

WAS WURDE GESAGT? "Der ganze Verein ist ein Scherbenhaufen", sagte Hamann der Sport Bild.

Zu seiner Zeit, führte der ehemalige Premier-League-Profi (Newcastle, Liverpool und Manchester City) aus, seien Heimspiele von United ein "Spektakel" gewesen. "Es gab gute, positive Stimmung und offensiven, dominanten Fußball. So ist es lange nicht mehr. Früher waren die Dauerkarten wertvoll wie Goldbarren, jetzt gibt es immer mehr Fälle, in denen Leute ihre Tickets zurückgeben. Und die Grundstimmung der Leute, die hingehen, ist negativ."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

imago images

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit dem Ende der Ära von Sir Alex Ferguson im Sommer 2013 wartet United auf einen Meistertitel. Auch unter Erik ten Hag läuft es nicht wie gewünscht, in der Liga steht man nur auf Platz acht und in der Champions League kam das frühe Aus bereits nach der Gruppenphase.

"Die Mannschaft ist aktuell weder in England noch in Europa wettbewerbsfähig", betonte Hamann. "Das Team gleicht einem Flickenteppich. Da sind gute Innenverteidiger dabei, gute Leute im Mittelfeld – und vorne Rasmus Höjlund. Aber keine Klasse-Spieler, die auch ihre Nebenleute besser machen. Ich wüsste gar nicht, wo ich bei einem Umbau anfangen sollte."