DFB-Team - Mittelfeld-Check vor der EM: Sechs Wackelkandidaten - kassiert Müller Reus?

Ob auf der Sechs, Acht oder Zehn: Das Gedränge im zentralen Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft ist groß. Wie könnte Joachim Löw entscheiden?

HINTERGRUND

Bundestrainer Joachim Löw hat insgesamt 22 Kaderplätze zu vergeben, von denen im Vergleich zu den vergangenen Turnieren etwa acht an Spieler gehen, die im zentralen Mittelfeld beheimatet sind.

Wer ist bei dem Turnier im Sommer sicher im Kader? Wer wackelt? Und wer hat nur Außenseiterchancen? Goal und SPOX machen vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island den Mittelfeld-Check.

DFB-Mittelfeld: Die Gesetzten

Toni Kroos (31/Real Madrid)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 35 Spiele, 2 Tore, 9 Assists

DFB-Team 2020/2021: 5 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Auch wenn er für die März-Länderspiele verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht, ist Kroos unter Löw fest gesetzt. Der Bundestrainer über den Weltmeister von 2014: "Mit seiner Erfahrung, Klasse und Persönlichkeit ist Toni ein Schlüsselspieler, dem in unseren weiteren Planungen eine ganz wichtige Rolle zukommt - auf und neben dem Platz." Für den Profi von Real Madrid könnte es die letzte EM werden.

Joshua Kimmich (26/FC Bayern)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 29 Spiele, 4 Tore, 13 Assists

DFB-Team 2020/2021: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Eine Konstante im Bayern-Mittelfeld, eine Konstante im DFB-Mittelfeld. Löw könnte Kimmich, obwohl er dessen Präsenz im Zentrum und Qualitäten im Spielaufbau schätzt, aber auch als Rechtsverteidiger bringen - wo die Probleme auf jeden Fall größer sind und weniger Konkurrenzkampf herrscht. Als "Mentalitätsmonster" ist er zuletzt auch in der Hierarchie der Nationalelf immer weiter aufgestiegen. Beim 0:6-Debakel in Spanien wurde Kimmich, damals noch verletzt, schmerzlich vermisst.

Leon Goretzka (26/FC Bayern)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 27 Spiele, 7 Tore, 9 Assists

DFB-Team 2020/2021: 4 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Wie Kimmich ein nicht wegzudenkender Bestandteil der "gierigen" 1995er-Generation, die auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Goretzka kann im Mittelfeld alles spielen - seine Dynamik, sein Ballgefühl und sein Spielverständnis sind wichtige Waffen. Löw sieht ihn "eher etwas offensiver" als bei den Bayern.

Ilkay Gündogan (30/Manchester City)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 34 Spiele, 16 Tore, 3 Assists

DFB-Team 2020/2021: 5 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

In der Vergangenheit (auch verletzungsbedingt) nicht immer auf der Höhe, spielt der gebürtige Gelsenkirchener die Saison seines Lebens und hat den Torjäger in sich entdeckt. 16 Pflichtspieltreffer für Manchester City vergrößern Löws Luxusproblem im Zentrum. Kroos, Kimmich, Goretzka und Gündogan dürften sich je nach System (3-5-2, 4-2-3-1 oder 4-3-3) um zwei bis drei Positionen streiten. Nicht auszuschließen, dass der Bundestrainer den Ex-BVB-Star in den nächsten Spielen auf der Zehn testet. "Ilkay ist ein sehr guter Vorbereiter, mittlerweile aber auch ein guter Abschlussspieler. Es ist gut für uns, wenn er ein bisschen weiter vorne spielt", so Löw.

Florian Neuhaus (24/Borussia Mönchengladbach)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 37 Spiele, 7 Tore, 7 Assists

DFB-Team 2020/2021: 3 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Der spielstarke Strippenzieher im Mittelfeld von Borussia Mönchengladbach fliegt in der Öffentlichkeit noch etwas unter dem Radar, genießt aber nach nur drei Länderspielen das Vertrauen von Löw und gilt als erste Alternative zu den unantastbaren Kroos, Kimmich, Goretzka und Gündogan. Sollte nichts Außergewöhnliches passieren, ist ihm das EM-Ticket sicher.

DFB-Mittelfeld: Die Wackelkandidaten

Marco Reus (31/Borussia Dortmund)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 37 Spiele, 4 Tore, 11 Assists

DFB-Team 2020/2021: 0 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Der BVB-Kapitän bringt viel Erfahrung und Qualität mit, seine Teilnahme an der EM ist aber nicht in Stein gemeißelt. Erstens ist die Konkurrenz groß, zweitens spielt Reus in dieser Saison eher unter seinen Möglichkeiten. Und wer weiß, ob der Körper mitmacht. Die Duelle mit Island, Rumänien und Nordmazedonien verpasst der Routinier aufgrund einer Prellung am Fußgelenk.

Julian Brandt (24/Borussia Dortmund)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 36 Spiele, 3 Tore, 1 Assist

DFB-Team 2020/2021: 4 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Löw strich Brandt für die März-Länderspiele aus dem DFB-Kader. Eine herbe Enttäuschung für den Spielmacher, der sich seit der WM 2018 immer mehr den Ruf des schlampigen Genies erarbeitete. Der Bundestrainer: "Julian hat riesige Fähigkeiten, was die Offensive betrifft. Ich hoffe, dass er da auch eine gute Reaktion zeigt. Ich erwarte von ihm ein bisschen mehr Torgefahr und Abschlüsse. Aber die Tür ist nicht zu."

Julian Draxler (27/Paris Saint-Germain)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 23 Spiele, 4 Tore, 4 Assists

DFB-Team 2020/2021: 5 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Die öffentliche Empfehlung von Löw vor einem Jahr, sich einen neuen Verein zu suchen, nahm der PSG-Reservist nicht an. Zwar spielte Draxler zuletzt wieder häufiger bei den Franzosen, insgesamt ist die Entwicklung des Ex-Schalkers aber alles andere als zufriedenstellend. Wie Brandt hat Draxler jetzt zwei Monate Zeit, Löw zum Umdenken zu bringen. Mit Blick auf die Konkurrenz ein kompliziertes Unterfangen.

Kai Havertz (21/FC Chelsea)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 32 Spiele, 5 Tore, 7 Assists

DFB-Team 2020/2021: 3 Spiele, 1 Tor, 3 Assists

Der im vergangenen Sommer für über 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea transferierte Linksfuß erlebt eine von Leistungsschwankungen geprägte Premierensaison an der Stamford Bridge. Unter dem neuen Blues-Coach Thomas Tuchel kam Havertz zuletzt wieder öfter zum Zug und wusste dabei auch zu überzeugen. Dennoch muss Havertz konstanter werden und auch in der Nationalmannschaft Argumente für eine Nominierung sammeln.

Amin Younes (27/Eintracht Frankfurt)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 20 Spiele, 4 Tore, 2 Assists

DFB-Team 2020/2021: 0 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Nach dreieinhalbjähriger Abwesenheit wieder nominiert - und das völlig zu Recht. Younes ist beim Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt zu einem der besten Bundesligaspieler gereift, spielt unter Adi Hütter auf der "Doppelzehn" mit Daichi Kamada. Löw weiß um die technischen Fähigkeiten, die der kleine Dribbler mitbringt: "Er ist ein Spieler, der besondere Akzente setzt. Ich sehe ihm gerne zu, ich mag diesen Spielertypen. Amin ist immer unter Feuer, ein positiver Charakter, der sofort respektiert und in die Mannschaft integriert ist. Er gibt insgesamt ein gutes Erscheinungsbild ab." Klingt nicht so, als würde es schlecht stehen um Younes' EM-Chancen.

Thomas Müller (31/FC Bayern)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 36 Spiele, 13 Tore, 17 Assists

DFB-Team 2020/2021: 0 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Rein sportlich gibt es keine Diskussion: Müller muss mit zur EM. Löw hält sich diese Option auch weiterhin offen. Doch ob der Bundestrainer tatsächlich bereit ist, den Umbruch vor seinem Abtritt zu unterbrechen und die ausgebootete Führungskraft zurückzuholen? Vieles kommt darauf an, wie sich die Nationalmannschaft in den nächsten Spielen präsentiert. Nicht auszuschließen, dass der eine oder andere prominente Spieler wie Reus einer Müller-Rückkehr zum Opfer fällt.

DFB-Mittelfeld: Die Außenseiter

Jamal Musiala (18/FC Bayern)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 31 Spiele, 4 Tore, 0 Assists

DFB-Team 2020/2021: Debütant

Das Supertalent des FC Bayern entschied sich im Februar nach langem Hin und Her für die deutsche statt für die englische Nationalmannschaft. Neben dem Bundestrainer leistete auch DFB-Manager Oliver Bierhoff viel Überzeugungsarbeit. Ob Musiala für die EM schon eine ernsthafte Option ist, darf angesichts der Konkurrenz aber bezweifelt werden.

Florian Wirtz (17/Bayer Leverkusen)

Pflichtspiele in dieser Saison: 31 Spiele, 7 Tore, 7 Assists

DFB-Team 2020/2021: Debütant

Wie Musiala gewährt Löw auch dem Hochbegabten von Bayer Leverkusen ein paar Schnuppertage im Kreise der A-Nationalelf. Ein Kurzeinsatz? Möglich. Für die Teilnahme bei einem großen Turnier ist es aber auch bei Wirtz wohl noch etwas zu früh. "Wenn man mit 17, 18 zur Nationalmannschaft eingeladen wird, darf man auch mal ein bisschen stolz sein", meinte der Bundestrainer.

Nadiem Amiri (24/Bayer Leverkusen)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 32 Spiele, 5 Tore, 9 Assists

DFB-Team 2020/2021: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Wirtz' Vereinskollege füllte in den vergangenen Länderspielen hin und wieder den Kader auf. Bei den in der Rückrunde völlig neben sich stehenden Leverkusenern sorgt Amiri aber nicht genug für Furore, um zu einem echten EM-Kandidaten zu avancieren.

Suat Serdar (23/Schalke 04)

Pflichtspiele Klub 2020/2021: 21 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

DFB-Team 2020/2021: 1 Spiel, 0 Tore, 0 Assists

Für Serdar gilt im Prinzip das Gleiche wie für Amiri - mit dem Unterschied, dass der Achter mit Schalke 04 über die gesamte Saison hinweg enttäuscht. Eine EM-Teilnahme kann der letztmals im vergangenen September eingesetzte Rechtsfuß mit hoher Wahrscheinlichkeit vergessen.