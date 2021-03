Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Island live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation ist Deutschland gegen Island gefordert. Aber auf welchem Sender wird das Duell im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar steht auf dem Programm! Am Donnerstag startet Deutschland gegen Island in die Mission, das begehrte Ticket für die WM im Wüstenstaat zu lösen. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Duisburg.

Beim DFB-Team sorgte Bundestrainer Joachim Löw mit seiner Ankündigung, seinen Posten nach der EM in Sommer räumen zu wollen, für einige Unruhe. Kaum ein Tag ist seitdem vergangen, an dem nicht über mögliche Nachfolger diskutiert wurde.

Auch die Frage, ob die im Ausland beschäftigten Nationalspieler überhaupt zu den Länderspielen einreisen dürfen, war zuletzt lange unbeantwortet geblieben. Am vergangenen Donnerstag die Entwarnung: Alle England-Legionäre sind an Bord.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Island am Donnerstag live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation.

Deutschland gegen Island live sehen: Die WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Deutschland vs. Island Datum Donnerstag, 25. März 2021 | 20.45 Uhr Stadion Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Deutschland gegen Island: Wer zeigt / überträgt die WM-Qualifikation live im TV?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der WM-Qualifikation im Free-TV gefreut haben: Die Begegnung zwischen Deutschland und Island wird am Donnerstag nämlich live und in voller Länge auf RTL gezeigt / übertragen.

Um die Vorberichte nicht zu verpassen, solltet Ihr bereits um 20.15 Uhr einschalten. Dort versorgt Euch Moderator Florian König mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung. Zudem wird Uli Hoeneß sein Debüt als RTL-Experte geben.

WM-Qualifikation: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Island im LIVE-STREAM?

Doch die TV-Übertragung ist nicht die einzige Möglichkeit, Deutschland gegen Island am Donnerstag live zu erleben. Denn: Beim Streamingdienst TVNOW könnt Ihr die WM-Qualifikation ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM erleben.

Dafür müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei TVNOW registrieren, das ist für Neukunden in den ersten 30 Tagen sogar kostenlos. Anschließend könnt Ihr Euer Abonnement für 4,99 Euro im Monat (TVNOW Premium) verlängern.

Deutschland gegen Island im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

In Österreich und der Schweiz sind die Spiele des DFB-Teams zudem auch im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen. Dort werden neben Deutschland gegen Island auch alle anderen Spiele der WM-Qualifikation gezeigt / übertragen.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ebenfalls ein Konto anlegen. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr DAZN aber zunächst vier Wochen testen. Anschließend kostet der Streamingdienst 11,99 Euro im Monat.

Deutschland gegen Island live sehen: Die Aufstellungen in der WM-Qualifikation

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Donnerstag gegen 19.45 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein, um garantiert nichts zu verpassen!

Deutschland gegen Island: Die WM-Qualifikation im LIVE-TICKER von Goal erleben

Ihr habt am Donnerstag keinen Fernseher in Reichweite, um die WM-Qualifikation live zu verfolgen? Kein Problem! Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Island könnt Ihr nämlich auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Deutschland gegen Island live: Die Übertragung der WM-Qualifikation in der Übersicht