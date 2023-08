DFB-Star sagt Bundesliga erneut ab! Robin Gosens will bei Inter Mailand bleiben

Ein Wechsel von Robin Gosens in die Bundesliga hat ich offenbar erledigt. Der DFB-Kicker bleibt Inter Mailand wohl treu.

WAS IST PASSIERT? Der Nationalspieler Robin Gosens wird laut Sky-Informationen bei Inter Mailand bleiben. Damit scheint ein Wechsel in die Bundesliga erstmal vom Tisch.

Gosens habe sich demnach darauf verständigt, mindestens ein weiteres Jahr für die Nerazzurri aufzulaufen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Linksverteidger stand in diesem Sommer in engem Kontakt mit den Bundesligisten VfL Wolfsburg und Union Berlin. Ein Transfer nach Deutschland nahm schon konkretere Formen nach. Die Wölfe haben demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption von 14 Millionen Euro vorgeschlagen, die Italiener allerdings abgelehnt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 29-Jährige kam in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 49 Pflichtspiele für die Mailänder und konnte dabei vier Tore beisteuern. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2026 und sein Marktwert beläuft sich auf 15 Millionen Euro.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images