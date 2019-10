DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale statt?

Es geht in die nächste Runde. Wir verraten Euch in diesem Artikel, wann das Achtelfinale des DFB-Pokal ausgelost wird und wie Ihr es live sehen könnt.

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokal ist in vollem Gange und die ersten Mannschaften stehen bereits im Achtelfinale. Da bleibt eine Frage offen: Wann findet die Auslosung zur 2. Runde im statt?

In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen, die Ihr zur Auslosung des DFB-Pokals wissen müsst - also alles zum Datum und Uhrzeit der Ziehung, zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM und vieles mehr.

DFB-Pokal: Wann findet das Achtelfinale statt?

Wer sich noch in diesem Jahr auf spannende Begegnungen im DFB-Pokal gefreut hat, den müssen wir leider enttäuschen. Denn weiter geht's im Pokalwettbewerb erst im kommenden Jahr. Die zweite Runde bildet den Abschluss dieses DFB-Pokaljahres. Das Achtelfinale findet erst 2020 statt. Die acht 8 Duelle werden dann am 04. und 05. Februar, Dienstag und Mittwoch, ausgetragen.

Am 04./05. Februar 2020 finden jeweils zwei Spiele um 18.30 Uhr und zwei Partien um 20.45 Uhr statt.

DFB-Pokal, Datum und Uhrzeit: Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale statt?

Wer spielt gegen wen? Wer bekommt es mit einem echten Brocken zu tun? Bei welcher Paarung gibt es Überraschungspotential? Doch bevor diese Fragen beantwortet werden können, verraten wir Euch, wann das Achtelfinale des DFB-Pokals überhaupt ausgelost wird.

DFB-Pokal, Datum und Uhrzeit: Das Achtelfinale wird am Sonntag, 03. November, um 18 Uhr

Traditionell wird die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales am ersten Sonntag nach der 2. Runde stattfinden. Das ist in diesem Jahr der 03. November 2019. An diesem Sonntag öffnet das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund seine Tore. Dort wird das Achtelfinale ab 18 Uhr ausgelost.

Und Ihr könnt live dabei sein! Denn die ARD überträgt die Ziehung des Achtelfinales im DFB-Pokal live im Free-TV. In der ARD-Sportschau könnt Ihr die Auslosung in voller Länge verfolgen. Zudem bietet die ARD einen kostenlosen LIVE-STREAM der Achtelfinal-Auslosung an.

DFB-Pokal: Wie läuft die Ziehung des Achtelfinals ab?

Bei der Ziehung zum Achtelfinale wird es, anders als in den beiden Runden zuvor, nur einen Lostopf geben. In diesem befinden sich sowohl Profi- als auch Amateurteams.

Mit dabei sind alle Teams aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und tieferklassige Mannschaften, die sich für das Achtelfinale qualifiziert haben. Treffen Mannschaften aus beiden höchsten deutschen Ligen aufeinander, hat das Team Heimrecht, welches zuerst gezogen wird. Trifft ein Amateurteam auf einen Bundesligisten oder Zweitligisten spielt automatisch das Amateurteam vor heimischem Publikum.

Die Sieger der Paarungen ziehen ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Die genauen Ansetzungen der dann insgesamt 8 Achtelfinal-Duelle des DFB-Pokal werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben.

Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen.

DFB-Pokal: Wer ist Losfee bei der Auslosung zum Achtelfinale?

Es ist das übliche Prozedere bei jeder Auslosung im DFB-Pokal: Eine Losfee wird benötigt. Doch wer übernimmt diese Rolle bei der Ziehung des DFB-Pokal-Achtelfinales? Wir verraten es Euch.

Felix Neureuther wird das Amt der Losfee übernehmen. Der 35-Jährige ist ehemaliger Skirennläufer. Im Riesenslalom holte er bei Weltmeisterschaften einmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze. Zudem ist Neureuther eng mit Bastian Schweinsteiger befreundet. Ihm zur Seite wird am 03. November Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft als Ziehungsleiter stehen.

Moderiert wird die Ziehung von ARD-Reporter Matthias Opdenhövel.

💬 "Wird ein harter Brocken!" Jonas Hofmann von @borussia trifft am Mittwoch in der 2. Runde auf seinen Ex-Verein @BVB. Im Interview spricht der 27-Jährige über die Titelchance und seine Zeit in Dortmund sowie Jürgen Klopp.

➡️ https://t.co/C79aJ0j9sD#DFBPokal pic.twitter.com/i8Ph8bJYWw — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) October 24, 2019

DFB-Pokal: Diese Teams sind fürs Achtelfinale qualifiziert

DFB-Pokal, alle Termine: Vom Achtelfinale bis ins Endspiel in Berlin

→ Das Achtelfinale findet am 04./05. Februar 2020 statt.

→ Das Viertelfinale findet am 03./04. März 2020 statt.

→ Das Halbfinale findet am 21./22. April 2020 statt.

→ Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin.