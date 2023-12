Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost: Kracher zwischen Leverkusen und Stuttgart - zwei Zweitliga-Duelle

Einige große Favoriten sind schon draußen, wer nutzt die Gunst der Stunde im DFB-Pokal? Die Viertelfinalpaarungen stehen nun fest.

WAS IST PASSIERT? Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 1. FC Saarbrücken, der bereits den FC Bayern und Eintracht Frankfurt aus dem Pokal geworfen hat, spielt gegen Borussia Mönchengladbach.

Zudem gibt es zwei zweitligainterne Duelle: Hertha BSC trifft auf Kaiserslautern, während Fortuna Düsseldorf und der FC St. Pauli ebenfalls um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.

DFB-POKAL: DAS VIERTELFINALE IM ÜBERBLICK

Spiel Ligenzugehörigkeit 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach 3. Liga - Bundesliga Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga - 2. Bundesliga Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart Bundesliga - Bundesliga FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga - 2. Bundesliga

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Ausgetragen werden die Viertelfinalspiele am 30. und 31. Januar 2024 sowie am 6. und 7. Februar 2024. Die Halbfinals sind für Anfang April 2024 angesetzt, das Finale steigt am 25. Mai 2024 in Berlin.