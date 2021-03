DFB-Pokal live: Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER - 0:0

Borussia Mönchengladbach und der BVB (Borussia Dortmund) spielen heute im DFB-Pokal gegeneinander. Goal begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Viertelfinale im DFB-Pokal, Zeit für das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB (Borussia Dortmund). Das Spiel wird heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen.

Einen Favoriten in diesem Spiel auszumachen, ist mehr als schwer. In der Bundesliga zeigten sich zuletzt die Gäste besser gelaunt, im letzten direkten Duell hatte aber Gladbach die Nase vorne. Wer zieht heute ins Halbfinale des DFB-Pokals ein?

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) könnt Ihr heute entweder live im TV und LIVE-STREAM verfolgen oder aber auch hier in diesem Artikel bleiben - also den LIVE-TICKER mitlesen.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung Gladbach Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea. Aufstellung BVB Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Reus, Dahoud, Sancho - Haaland. Gelbe Karten -

2. | Nach knapp zwei Minuten hat Gladbach die große Chance zum Blitzstart. Guerreiro verliert im Aufbauspiel an der Seitenlinie den Ball, der zu Kramer springt. Der legt für Hofmann rechts in die Gase, dessen flache Hereingabe an den Fünfer muss Thuram ins Tor drücken. Macht er aber nicht. Er leitet die Kugel mit der Innenseite knapp am langen Pfosten vorbei.

1. | Alles bereit, los gehts, das Spiel läuft. Schiedsrichter Stegemann pfeift zum Anpfif.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Seitdem hat Gladbach vier Spiele verloren bei einem mageren, torlosen Unentschieden. Gegen Gegner aus allen möglichen Klassen: Internationale Top-Mannschaft, sehr gute nationale Mannschaft, nicht ganz so gute nationale Mannschaft. Nach den letzten Ergebnissen ist es fraglich, ob Gladbach in der Bundesliga die Top 6 nochmal ins Visier nehmen kann. Ein Pokalfinale würde die Saison und Roses bitteren, von Nebengeräuschen begleiteten Abschied verschönern. Ein Pokalsieg gar retten und für immer im Gedächtnis bleiben.

vor Beginn | Obwohl es nüchtern betrachtet "nur" zwei Siege gegen die beiden Abstiegskandidaten Schalke und Bielefeld waren, ist beim BVB durch die Art und Weise im Ansatz wieder eine Euphorie und Formsteigerung entstanden, mit deren Hilfe dieses bärenstarke Team manchmal Berge versetzen kann. Während Gladbach seit dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Stuttgart Anfang Februar auf einen Sieg wartet.

vor Beginn | Vielleicht aber auch bei den Dortmundern, wo eine Grusel-Saison drohte. Übergangstrainer Terzic wurde die Tauglichkeit abgesprochen, die Ergebnisse und Auftritte waren unbeständig und erfolglos, die Champions League in akuter Gefahr. Doch just als der Coach für die nächste Saison bekannt war, genau, Gladbachs Rose, scheint Terzic mit dem BVB die Kurve zu kriegen.

vor Beginn | Vielleicht bei den Gladbachern mit ihrem scheidenden Trainer Rose, der sich im Sommer ausgerechnet dem heutigen Gegner anschließt. Und das in einem K.O.-Modus-Wettbewerb, in dem die Wahrscheinlichkeit auf den zweitwichtigsten nationalen Titel für beide Teams so groß ist wie lange nicht mehr. Und wo ausgerechnet seit der Verkündung von Roses Abschied sportlich alles drunter und drüber zu laufen droht.

vor Beginn | Manchmal gibt es Fußballspiele, über die gibt es nichts zu erzählen. Wenn beide Vereine unaufgeregt so vor sich hin arbeiten. Nicht weit oben, aber auch nicht weit unten stehen, die Teams mal gut, mal nicht so gut spielen. Spiele, und das ist gar nicht abfällig gemeint, viele beneiden das, die irgendwo egal sind, mindestens für den neutralen Beobachter. Und dann gibt es Spiele wie das zwischen Gladbach und Dortmund heute. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.

vor Beginn | Was Dortmunds Coach Terzic dagegen veranstaltet, kommt spartanisch daher. Gegenüber dem 3:0-Sieg gegen Bielefeld am Samstagnachmittag gibt es eine personelle Neuerung: Delaney ist neu dabei, dafür muss Reyna zunächst auf der Bank Platz nehmen. Kapitän Reus feiert heute Jubiläum, er absolviert sein 300. Pflichtspiel für Borussia Dortmund.

vor Beginn | Gladbachs Coach Rose machte sich zuletzt mit seiner Rotation nicht nur Freunde in Gladbach, bleibt sich aber treu: Sieben Änderungen in der Startelf im Vergleich zur 2:3-Last-Minute-Niederlage am Samstagabend gegen Leipzig. Pokal-Keeper Sippel steht statt Sommer im Tor, dazu werden Beyer, Zakaria, Lazaro, Wendt, Wolf und Embolo für Lainer, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Stindl und Plea ausgetauscht.

vor Beginn | Bei Borussia Dortmund soll es folgende Formation richten: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud - Reus, Bellingham, Sancho - Haaland.

vor Beginn | Borussia Mönchengladbach läuft mit dieser Startelf auf: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung Gladbach gegen BVB (Borussia Dortmund) im Viertelfinale.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Austellung Gladbach:

Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram.

Aufstellung BVB:

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund setzt im Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach erneut auf Torhüter Marwin Hitz. Der Schweizer erhält wie schon im Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld (3:0) am vergangenen Samstag den Vorzug gegenüber seinem Landsmann Roman Bürki. Zudem kehrt Thomas Delaney nach überstandener Erkrankung in die Startelf zurück.

Bei Gladbach hütet wie immer im Pokal Tobias Sippel das Tor. Das hatte Trainer Marco Rose, der im Sommer zum BVB wechselt, bereits am Montag angekündigt.

Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham - Reus, Dahoud, Sancho - Haaland.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich vor der Partie heute

Gladbach 103 Duelle (wettbewerbsübergreifend) BVB (Borussia Dortmund) 33 Siege 42 28 Remis 28 42 Niederlagen 33 165 Tore 177

Im Viertelfinale des DFB-Pokals wird es heute eine Borussia ins Halbfinale schaffen - die Gladbacher oder der BVB.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Trainer Marco Rose will gegen seinen künftigen Arbeitgeber Borussia Dortmund den Titeltraum von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal am Leben erhalten. Aber auch für den BVB steht viel auf dem Spiel.

Mönchengladbach (SID) Marco Rose nahm einen Schluck aus der Wasserflasche und kratzte sich am Bart. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach demonstrierte Gelassenheit, doch eine gewisse Anspannung konnte er nicht verbergen. "Es geht in keiner Weise um Marco Rose, es geht um die Mannschaft. Ich brauche jedes Korn an Energie, um hier die Situation zu meistern", sagte der leicht genervte Rose vor dem brisanten Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen seinen künftigen Arbeitgeber Borussia Dortmund, und er versicherte: "Es war nicht mein Ansinnen, für Unruhe zu sorgen."

Doch seit der Wechsel des 44-Jährigen im Sommer zum BVB öffentlich wurde, ist die Situation in Mönchengladbach emotional aufgeladen. Die Fan-Seele kocht. "Es geht nicht um den Abschied, es geht um einen Titel", sagte Rose. Das Drumherum sei vor der Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) "nicht so wichtig". Er empfinde den gleichen Druck, den er immer empfinde, "weil wir ein wichtiges Spiel vor der Brust haben".

Es ist eines der wichtigsten Spiele in Roses eineinhalbjähriger Amtszeit am Niederrhein. Die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit dem DFB-Pokal-Sieg 1995 ist riesig, mit einer Niederlage gegen Dortmund wäre auch die letzte realistische Chance dahin. "Wir kämpfen mit allem, was wir haben, um den Einzug ins Halbfinale", versicherte Rose und betonte: "Wir können Dortmund an einem guten Tag schlagen."

Das hat der fünfmalige deutsche Meister am 22. Januar beim 4:2-Heimsieg in der Bundesliga bewiesen. Es war aber der letzte gute Tag. Danach folgten sechs Spiele ohne Sieg und die Ankündigung von Roses Abschied. Platzt der Titeltraum ausgerechnet gegen den BVB, dann ist auch eine vorzeitige Trennung von Rose zumindest denkbar.

Die besondere Konstellation will auch der Gegner ausblenden. "Es spielt nicht Marco Rose gegen Edin Terzic. Es spielt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir wollen als BVB in die nächste Runde einziehen", sagte BVB-Trainer Terzic, der im Sommer hinter Rose wieder ins zweite Glied rücken wird. Ein Problem hat der 38-Jährige damit offenbar nicht. Rose sei schließlich "ein sympathischer Kerl, der sehr guten Fußball spielen lässt".

Guten Fußball zeigte zuletzt auch Dortmund bei drei Pflichtspielsiegen in Serie. Daher könne die Mannschaft "guten Gewissens und mit großem Selbstvertrauen" in den Pokal-Showdown gehen, merkte Sportdirektor Michael Zorc an. Der Pokal sei schließlich "der einfachste Weg, um in Richtung Titel zu schauen".

Auch in Dortmund will man mal wieder etwas in den Händen halten. Seit dem Abgang von Jürgen Klopp war der Pokalsieg 2017 unter Thomas Tuchel der einzige große Titel. Im Borussia-Park muss der BVB beweisen, "dass wir wirklich einen Schritt weiter sind", sagte Mats Hummels.

Die Personallage ist bei beiden Klubs entspannt. Doch während sich Rose wie immer im Pokal auf Torhüter Tobias Sippel festlegte, ließ Terzic die Frage offen. Marwin Hitz scheint gegenüber Roman Bürki aber die besseren Karten zu haben.

Unabhängig von der Aufstellung des Gegners forderte Rose einen "mutigen und selbstbewussten Auftritt mit dem Ball". Der BVB besitze eine "spielstarke Mannschaft mit hoher individueller Qualität". Es sei "die schwierigste Aufgabe", die man bekommen konnte - und für ihn die brisanteste.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Gladbach : Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea. - Trainer: Rose

: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea. - Trainer: Rose BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reyna (Hazard), Reus, Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic

