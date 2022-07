DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Samstag?

Im DFB-Pokal stehen heute elf Begegnungen an. GOAL blickt auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Der DFB-Pokal ist gestern in die Saison gestartet, unter anderem der BVB (Borussia Dortmund) kam bereits zum Einsatz. Heute spielen 22 Mannschaften in elf Partien, die ersten Spiele starten um 13.30 Uhr.

Elf Partien finden heute statt - eine Mannschaft hat wohl besondere Ambitionen: Bayer Leverkusen konnte sich zum Abschluss einer starken Saison mit der Qualifikation für die Champions League belohnen - heute geht's gegen den Drittligisten SV Elversberg.

Auch die Bundesligisten VfL Bochum, VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln spielen heute in der ersten Runde des DFB-Pokals, Spannung ist also garantiert. Auch Traditionsvereine wie der HSV (Hamburger SV) oder der FC St. Pauli kommen heute zum Einsatz.

Elf Spiele stehen heute an - uns erwartet ein großartiger Fußball-Tag! GOAL erklärt, wer die Spiele im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

DFB-Pokal: Die Ausgabe 2022/23 im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal Finale 3. Juni 2023 | Olympiastadion | Berlin Rekordsieger FC Bayern München (20 Titel) Titelverteidiger RB Leipzig

Getty

Wer zeigt / überträgt heute den DFB-Pokal: Fußball heute live im TV sehen!

Die Saison im Männerfußball legt jetzt so richtig los! Zwei Wochen, nachdem die 2. Bundesliga begonnen hat, haben auch die Bundesligisten jetzt ihre ersten Pflichtspiele. Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen im deutschen Supercup gegeneinander, alle anderen Bundesligisten spielen im DFB-Pokal.

Zwischen Freitag und Montag finden 30 Spiele statt, elf davon werden heute ausgetragen. Aber wie werden diese Spiele übertragen? An diesem Samstag werden sicherlich Anhänger:innen in ganz Deutschland den Pokalwettbewerb verfolgen wollen.

Kostenlose Übertragung im TV: So wird der DFB-Pokal heute live gezeigt

An dieser Stelle gibt es keine gute News für alle Fans, die heute den DFB-Pokal verfolgen wollen: Alle elf Spiele sind nur im Pay-TV zu sehen! Anders als gestern wird nicht das ZDF ein Spiel übertragen, für alle Spiele benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

Der Grund: Sky ist das Unternehmen, welches sich die Rechte für alle DFB-Pokal-Spiele gesichert heißt. Das heißt: Die allermeisten Pokalspiele sind exklusiv auf Sky zu sehen! Den Sendeplan könnt Ihr hier finden.

DFB-Pokal auf Sky: So wird Fußball im TV übertragen

Sky kann für Menschen, die sich damit nicht auskennen, etwas verwirrend sein: Man muss nämlich ein Paket buchen, um das Spiel im TV zu sehen, und von diesen gibt es gleich mehrere. So gibt es einerseits das Bundesliga-Paket - und obwohl heute Bundesligisten spielen, werden die Spiele nicht im Bundesligapaket übertragen.

Dort sind nur alle Spiele der 2. Bundesliga und alle Samstagsspiele der Bundesliga zu sehen - für den DFB-Pokal benötigt ihr stattdessen das Sport-Paket. Hier ist dafür auch die Formel 1, Wimbledon oder die Premier League zu sehen. Alle Informationen findet ihr hier.

/

Wer zeigt / überträgt heute den DFB-Pokal im LIVE-STREAM? Der DFB-Pokal im Internet

ZDF, Sat.1, ARD, Sport1, Eurosport: Keiner dieser Sender zeigt die Spiele heute im TV. Wie sieht es denn im Internet aus? Viele Fans ohne Fernseher wollen schließlich auch die Spiele im LIVE-STREAM sehen, da sie keinen Fernseher zu Hause stehen haben.

Kostenloser LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal heute übertragen!

Wir schauen uns natürlich die Übertragung von Sky an; ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Ihr habt bereits ein Paket im TV gebucht, zum Beispiel das Sport-Paket? Dann solltet ihr euch mit Sky Go anfreunden, die erste der beiden Möglichkeiten.

Bei Sky Go könnt ihr euch einfach anmelden und das Spiel im Anschluss ohne Zusatzkosten live sehen. Ihr seid beispielsweise in der Bahn, habt aber logischerweise nur ein Tablet oder ein Handy dabei? Dann schaut euch Sky Go genauer an.

Sky Ticket heißt jetzt WOW: So wird der LIVE-STREAM im Internet übertragen

Die zweite Möglichkeit: Das frühere Sky Ticket, welches mittlerweile als WOW bekannt ist. Hier könnt ihr euch eine Option buchen, die es euch ermöglicht, bestimmte Programmpunkte zu sehen. Hiermit könnt ihr beispielsweise die Option buchen, welche es euch heute ermöglicht, den DFB-Pokal zu sehen.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute LIVE? Alle Übertragungen im Überblick

TV Sky Sport (HD) LIVE-STREAM Sky Go WOW Onefootball LIVE-TICKER GOAL