Am heutigen Dienstag (28. Oktober) treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals Borussia Mönchengladbach und der Karlsruher SC aufeinander. Los geht es um 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

DFB Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. KSC (Karlsruhe) live im Free TV und Stream?

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht - das DFB-Pokalduell zwischen Gladbach und dem KSC ist ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Sender zeigt wie gewohnt alle Partien des Pokals live. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.35 Uhr auf Sky Sport 6 HD, ehe Christian Strassburger die Begegnung kommentiert.

Wer lieber die Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, schaltet auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind zusätzlich im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW abrufbar.

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen Karlsruher SC

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Die Gladbacher stecken weiterhin in der Krise. Die Fohlen sind Tabellenletzter und warten noch immer auf ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga.

Der KSC hat sich am vergangenen Wochenende mit einem 4:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga ordentlich für das heutige Pokalspiel warmgeschossen. Angesichts der aktuellen Form der Gladbach-Elf darf man ein Duell auf Augenhöhe erwarten.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

Nützliche Links

