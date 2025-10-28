Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoBorussia Moenchengladbach
Borussia-Park
team-logoKarlsruher SC
Marko Brkic

DFB Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. KSC (Karlsruhe) live im Free TV und Stream?

Borussia Mönchengladbach empfängt im DFB-Pokal den Karlsruher SC. Doch wo läuft die Partie? GOAL hat die Antwort.

Am heutigen Dienstag (28. Oktober) treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals Borussia Mönchengladbach und der Karlsruher SC aufeinander. Los geht es um  20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. 

GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht - das DFB-Pokalduell zwischen Gladbach und dem KSC ist ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Sender zeigt wie gewohnt alle Partien des Pokals live. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.35 Uhr auf Sky Sport 6 HD, ehe Christian Strassburger die Begegnung kommentiert.

Wer lieber die Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, schaltet auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz sind zusätzlich im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW abrufbar.

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen Karlsruher SC

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Borussia MoenchengladbachHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-1-4-2

Home team crestKSC
33
M. Nicolas
30
N. Elvedi
16
P. Sander
4
K. Diks
6
Y. Engelhardt
27
R. Reitz
9
F. Honorat
20
L. Netz
7
Kevin Stöger
15
H. Tabakovic
18
S. Machino
1
H. Bernat
4
M. Beifus
22
C. Kobald
6
N. Rapp
10
M. Wanitzek
20
D. Herold
25
L. Egloff
36
R. Pinto Pedrosa
16
Andreas Müller
24
F. Schleusener
11
Philipp Förster

3-1-4-2

KSCAway team crest

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Eichner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Die Gladbacher stecken weiterhin in der Krise. Die Fohlen sind Tabellenletzter und warten noch immer auf ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga.

Der KSC hat sich am vergangenen Wochenende mit einem 4:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga ordentlich für das heutige Pokalspiel warmgeschossen. Angesichts der aktuellen Form der Gladbach-Elf darf man ein Duell auf Augenhöhe erwarten.

Form

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/14
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

KSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/14
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BMG

Letzte 4 Spiele

KSC

2

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
1/4

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

DFB Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. KSC (Karlsruhe) live im Free TV und Stream? Nützliche Links

0