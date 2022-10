In diesen Tagen steigen die Partien der 2. Runde im DFB-Pokal. Doch welche davon wird heute live im Free-TV übertragen? GOAL bietet Euch alle Infos.

In dieser Woche stehen die Begegnungen der 2. Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Ihr könnt Euch einige hiervon im Free-TV anschauen. Das gilt heute am Dienstag um 20.45 Uhr für das Spiel Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach.

Darmstadt 98 schied im DFB-Pokal 2021/22 in der 1. Runde aus. Denn: Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht unterlag nach Elfmeterschießen bei 1860 München. Ein Jahr später setzten sich die Lilien in Ingolstadt durch.

Borussia Mönchengladbach durchlebte hingegen in der Vorsaison mit Adi Hütter an der Seitenlinie ein Wellenbad der Gefühle. Einem Kantersieg gegen den FC Bayern folgte im Achtelfinale eine Auswärtsniederlage bei Hannover 96. Danach gewannen die Fohlen in der 1. Runde beim Debüt von Daniel Farke in Oberachern.

In dieser Wochen finden die Spiele der 2. Runde im DFB-Pokal statt. Hierbei könnt Ihr die Begegnung Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach im Free-TV mitverfolgen. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Partie am Böllenfalltor.

DFB-Pokal heute live: Welches Spiel wird am Dienstag im Free-TV übertragen? Das Spiel auf einen Blick

Spiel: Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt)

DFB-Pokal heute live: Welches Spiel wird am Dienstag im Free-TV übertragen? Die Ausstrahlung im TV

Wenn Ihr Euch das Aufeinandertreffen Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach im Free-TV ansehen möchtet, müsst Ihr die ARD einschalten. Zudem bekommt Ihr die Ausstrahlung in HD ins Haus geliefert. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff am Böllenfalltor und somit um 20.15 Uhr starten die Vorberichte. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Reporter: Gerd Gottlob

Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger

Zudem hält Sky die Rechte für sämtliche Partien im DFB-Pokal. Wenn Ihr Euch das Spiel zwischen den Lilien und Gladbach dort ansehen möchtet, liegt Ihr bei Sky Sport 3 (HD) sowie bei Sky Sport 7 (HD) richtig. Jedoch benötigt Ihr für die Ausstrahlung im Fernseher das Sport-Paket. Hierbei könnt Ihr Einzelabos für 20 Euro und eine Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro abschließen. Die Webseite bietet etliche Details.

DFB-Pokal heute live: Welches Spiel wird am Dienstag im Free-TV übertragen? Die Ausstrahlung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein TV-Geräte zur Hand habt, könnt Ihr die Partie Darmstadt 98 vs. Gladbach im LIVE-STREAM mitverfolgen. Denn: Die ARD strahlt Ihr Programm zusätzlich auf ihrer Webseite online aus.

Zudem ist Euch mit Sky Go geholfen. Jedoch müsst Ihr nach dem Abo-Kauf auf die dazugehörige Freischaltung warten. Hingegen benötigt Ihr mit WOW und OneFootball, einem Kooperationspartner von Sky, weder eine Aktivierung noch eine Bindung. Hierfür müsst Ihr jeweils 29,99 Euro für das Paket Supersport Monat und 3,99 Euro pro Partie bezahlen.

DFB-Pokal heute live: Welches Spiel wird am Dienstag im Free-TV übertragen? Die Ausstrahlung der Höhepunkte

Gleich im Anschluss an das Aufeinandertreffen Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach liefert Euch die ARD die Highlights der heutigen Pokalspiele ins Haus. Überdies zeigt Euch Sky die Höhepunkte. Hierzu werdet Ihr bei Sky Sport Top Event (HD) und Sky Sport Mix HD fündig.

Zu Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach im Bilde bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Geschehnissen im Pokalspiel am Böllenfalltor.

DFB-Pokal heute live: Welches Spiel wird am Dienstag im Free-TV übertragen? Die Übersicht

Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.