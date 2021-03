DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Viertelfinale übertragen

Vorletzte Runde vor dem Finale in Berlin: Im DFB-Pokal wird es ernst! Goal erklärt, wie das Viertelfinale vom BVB und Co. heute übertragen wird.

Viertelfinale im DFB-Pokal! Insgesamt sechs Mannschaften kämpfen am Dienstag und Mittwoch um die vier Plätze des Halbfinals. Goal erklärt in diesem Artikel, wie die drei Begegnungen übertragen werden. Mit Regensburg gegen Bremen musste eine Partie aufgund von positiven Corona-Tests abgesagt werden. Mehr Informationen dazu findet Ihr weiter unten im Text.

Durch das Ausscheiden des FC Bayern Münchens in der zweiten Runde gegen Holstein Kiel machen sich viele Teams in dieser Saison mehr Hoffnung auf den Pokal als üblich. Gerade RB Leipzig und der BVB (Borussia Dortmund) sehen den Pokalgewinn als Chance.

Allerdings sind nicht nur Bundesligamannschaften in der Runde der letzten Acht: Mit Jahn Regensburg und Bayern-Bezwinger Holstein Kiel sind zwei Teams aus der 2. Bundesliga, die Sensationsmannschaft ist aber mit Abstand Viertligist RW Essen , welcher Champions-League-Kandidat Bayer Leverkusen in der Verlängerung aus dem Pokal schoss.

Kommt es auch in dieser Runde zu Überraschungen? Spannend wird es heute so oder so! Goal erklärt, wie die Begegnungen heute übertragen / gezeigt werden.

Fußball live am Dienstag, dem 02. März 2021: Die Spiele im DFB-Pokal

18.30 Uhr Jahn Regensburg vs. Werder Bremen - abgesagt 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)

Fußball heute live am Mittwoch, dem 03. März 2021: So findet heute der DFB-Pokal statt

Fußball heute LIVE im Fernsehen: So wird der DFB-Pokal in dieser Woche übertragen - Sport im TV

Der DFB-Pokal ist für viele Fans der beliebteste Wettbewerb - schließlich können hier auch kleinere, niedrigklassigere Vereine zu Ruhm und Erfolg kommen. Es verwundert also niemanden, dass sich viele Anhänger:innen die Spiele im Pokal anschauen wollen.

Mittlerweile gibt es aber so viele Fernsehsender und Streaminganbieter, dass man da schnell mal durcheinanderkommen kann - das verstehen auch wir. Deshalb bietet euch dieser Artikel eine hervorragende Übersicht, wo welches Spiel übertragen wird!

Sky und Sport 1: So wird Jahn Regensburg vs. SV Werder Bremen übertragen - Spiel abgesagt

Die erste Übertragung der DFB-Pokal-Woche fällt aus: Das Duell zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wurde bereits am Montag vom DFB abgesagt. Nach positiven Corona-Tests bei Regensburg darf der SVW am Dienstag nicht zum Pokalspiel bei den Oberpfälzern antreten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, habe die Spielleitung die Partie "wegen der behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen" bei den Regensburgern abgesetzt. Über die Neuansetzung wolle der DFB mit beiden Klubs schnellstmöglich entscheiden.

"Derzeit laufen noch die Ermittlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung. Es zeichnet sich aber ab, dass innerhalb der Mannschaft die einzelnen Kontakte nicht klar eruierbar sind", hatte das Gesundheitsamt Regensburg zuvor der Bild-Zeitung mitgeteilt. "Für den gesamten Mannschaftskader wurde daher vom Gesundheitsamt Regensburg am Vormittag bis zum endgültigen Ermittlungsergebnis Quarantäne angeordnet."

Jahn-Cheftrainer Mersad Selimbegovic war am Freitag positiv auf die britische Mutation des Coronavirus getestet worden. Das Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn (1:0) konnte entsprechend des Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Wochenende noch durchgeführt werden, bei der Testreihe am Sonntag wurden allerdings weitere Akteure der Regensburger positiv getestet.

Free-TV überträgt DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach - BVB (Borussia Dortmund) im TV verfolgen

Es ist wohl das Topspiel des Viertelfinals: Mit dem Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB kommt es bereits zum dritten Borussenderby in dieser Saison. Zuletzt gab es ein 4:2 für die Elf vom Niederrhein im Januar.

Das Spiel heute wird in der ARD übertragen - der Inbegriff vom Free-TV. Das Erste beginnt die Übertragung bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, Bastian Schweinsteiger ist als Experte auch dabei. Sky überträgt die Begegnung auch.

Das Erste | ARD Sky Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Sender : Das Erste

: Das Erste Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentar : Tom Bartels Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD)

: Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD) Kommentar : Wolff Fuss

RW Essen vs. Holstein Kiel: Der DFB-Pokal im Pay-TV

Das Außenseiter-Duell der diesjährigen Spielzeit im DFB-Pokal: Sowohl RW Essen als auch Holstein Kiel schafften es, große Namen zu eliminieren - Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld und der FC Bayern München können da ein Lied von singen.

Das frühere der Mittwochsspiele wird heute nur bei Sky übertragen. Die Übertragung beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff, Kommentator ist Martin Groß.

Beginn der Übertragung: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Kommentar : Martin Groß

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im Free-TV: So geht's

Auch am Mittwochabend gibt es ein hochklassiges Spiel zu sehen: Mit RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg treffen zwei Teams aufeinander, die in der Bundesliga einen steilen Kurs Richtung Champions-League-Qualifikation einschlagen.

Wie auch das Borussenduell tags zuvor wird dieses Spiel in der ARD übertragen. Das Erste zeigt die Vorberichtserstattung wieder ab 20.15 Uhr

Das Erste | ARD Sky Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Sender : Das Erste

: Das Erste Moderation : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentar : Gert Gottlob Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD)

: Sky Sport 2 (HD), Sky Sport 3 (HD) Kommentar : Kai Dittmann

Sky, Sport 1, ARD / Das Erste: So könnt ihr das Viertelfinale des DFB-Pokals sehen

Ihr wisst nicht, wie ihr die Spiele heute im TV verfolgt? Dann helfen wir euch gerne weiter! In der folgenden Aufzählung könnt ihr unter dem jeweiligen Link eine Erklärung finden, wie ihr den jeweiligen Sender einrichten könnt!

Leipzig, BVB, Werder Bremen: Die Übertragungen im DFB-Pokal heute auf einem Blick

Begegnung Anpfiff Übertragender Fernsehsender SSV Jahn Regensburg vs. SV Werder Bremen abgesagt / Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Dienstag, 20.45 Uhr Sky Sport 2 (HD) | Sky Sport 3 (HD) | Das Erste Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel Mittwoch, 18.30 Uhr Sky Sport 2 (HD) RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg Mittwoch, 20.45 Uhr Sky Sport 2 (HD) | Sky Sport 3 (HD) | Das Erste

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM: Sky, Sport 1 und die ARD übertragen Fußball im (kostenlosen) LIVE-STREAM

ARD und Sport 1 übertragen drei von vier Spielen im Free-TV, Sky überträgt sogar jedes Spiel - das ist also klar. Allerdings wird das nicht jedem Fan reichen - schließlich gibt es viele Anhänger:innen, die keinen Fernseher zu Hause haben.

Keine Sorge, auch für diese Kunden ist gesorgt! Alle drei TV-Sender haben ihre eigenen Online-Portale eingerichtet, mit denen man heute den DFB-Pokal LIVE streamen kann. Wir zeigen euch, wie das funktioniert!

Fußball heute LIVE: Das Erste | ARD überträgt DFB-Pokal kostenlos im LIVE-STREAM

Nicht nur Sky und Sport 1 übertragen die Spiele in dieser Woche im LIVE-STREAM, auch die ARD zeigt die Übertragung im Internet. Da die ARD zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern gehört, sind auch die LIVE-STREAMS der ARD kostenlos beziehungsweise frei empfangbar zu sehen.

Um die LIVE-STREAMS der ARD auf einem Blick zu haben sollte man die ARD Mediathek aufsuchen - schließlich gehören zur ARD eine Menge Sender und Sendungen. Für Handy und Tablet gibt es dafür auch eine kostenlose App. Diese findet ihr im Play Store und App Store.

Sky Ticket oder Sky Go? So könnt ihr den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen