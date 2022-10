DFB-Pokal heute live: Welches Spiel wird am Mittwoch im Free-TV übertragen?

Heute steigen Partien der 2. Runde im DFB-Pokal. Doch welches Spiel wird live im Free-TV übertragen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

In dieser Woche finden die Partien der 2. Runde des DFB-Pokals statt. Hierbei könnt Ihr wie gewohnt einige Aufeinandertreffen im Free-TV mitverfolgen. Das trifft heute um 20.45 Uhr auf das Derby FC Augsburg vs. FC Bayern zu.

Im DFB-Pokal 2021/22 schieden beide Kontrahenten in der 2. Runde aus. Hierbei unterlag der FC Augsburg in Bochum nach dem Elfmeterschießen. Der FC Bayern schlitterte hingegen in ein Auswärtsdebakel gegen Gladbach.

Diese Saison gewannen die mittlerweile von Enrico Maaßen trainierten Augsburger in der 1. Runde bei BW Lohne. Die Elf von Julian Nagelsmann setzte sich indes bei Viktoria Köln durch.

In diesen Tagen gehen die Begegnungen der 2. Runde im DFB-Pokal über die Bühne. Hierbei wird das Spiel FC Augsburg vs. FC Bayern im Free-TV übertragen. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zum Derby in der WWK Arena.

Das Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Augsburg vs. FC Bayern Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: WWK Arena (Augsburg)

Die Ausstrahlung im ZDF

Wenn Ihr Euch das Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern im Free-TV anschauen möchtet, liegt Ihr beim ZDF goldrichtig. Obendrein könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung in HD entscheiden. Die Vorberichterstattung beginnt eine halbe Stunde vor dem Anstoß in der WWK Arena und somit um 20.15 Uhr. Doch schreibt Euch nun die Kernfakten zur Übertragung im Free-TV auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Reporter: Béla Réthy

Béla Réthy Co-Kommentator: Hanno Balitsch

Hanno Balitsch Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker

Außerdem könnt Ihr Euch das Derby FC Augsburg gegen FC Bayern bei Sky anschauen. Denn: Der Bezahlanbieter hält die Rechte für sämtliche Partien im DFB-Pokal. Im Kontext des Spiels in der WWK Arena müsst Ihr auf Sky Sport 2 (HD) und auf Sky Sport UHD schalten. Allerdings benötigt Ihr für die Übertragung im TV das Sport-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 20 Euro und einer Kombi mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Homepage stehen etliche weiterführende Infos.

Die Ausstrahlung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr Euch das Derby FC Augsburg vs. FC Bayern im DFB-Pokal im LIVE-STREAM ansehen. Denn: Das ZDF strahlt sein Programm auf seiner Webseite rund um die Uhr ebenso online aus. Außerdem hilft Euch Sky diesbezüglich weiter. Wenn Ihr Abonnent seid und Eurer Zugang aktiviert wurde, könnt Ihr es mit Sky Go angehen. Andernfalls ist Euch mit WOW und für einzelne Spiele mit OneFootball, das mit dem Bezahlanbieter kooperiert, geholfen.

Die Ausstrahlung der Höhepunkte

Unmittelbar nach dem Derby FC Augsburg vs. FC Bayern zeigt Euch das ZDF die Höhepunkte der heutigen Pokalspiele. Zusätzlich könnt Ihr Euch bei Sky die Highlights ansehen. Hierfür müsst Ihr auf Sky Sport Top Event (HD) und auf Sky Sport Mix HD schalten.

Zu FC Augsburg – FC Bayern heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Insbesondere, wenn Ihr das Derby FC Augsburg gegen FC Bayern im DFB-Pokal weder im TV noch im Live-Stream mitverfolgen könnt oder wollt, hilft Euch GOAL weiter. Denn: Wir informieren Euch im LIVE-TICKER zu allen nennenswerten Geschehnissen in der WWK Arena. Im Zuge dessen bekommt Ihr Push-Nachrichten.

Die Übersicht

FC Augsburg vs. FC Bayern heute im Free-TV: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.