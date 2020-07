DFB-Pokal heute live im Free-TV und Co. sehen: Alle Informationen zur Übertragung von Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München

Im Finale des diesjährigen DFB-Pokals spielen Bayer Leverkusen und der FC Bayern München gegeneinander. Alle Informationen zur Übertragung heute.

Das letzte Spiel des diesjährigen DFB-Pokals steht an. Der will am Samstag um 20 Uhr gegen seinen Titel verteidigen und das Double eintüten.

Doch dagegen haben die Leverkusener um Trainer Peter Bosz natürlich etwas einzuwenden. Da es in der "nur" zur - Platz fünf - reichte, will man wenigstens den Pokal mit nach Hause nehmen. Doch die Mannschaft um Ausnahmespieler Kai Havertz weiß um die Schwere der Aufgabe und gilt als klarer Außenseiter.

Hansi Flick und sein Team hingegen reiten auf einer Erfolgswelle. Ungeschlagen kehrte man nach der Coronapause zurück, um sich die achte Deutsche Meisterschaft in Folge zu sichern. Doch das große Ziel ist das Triple, dafür muss gegen die Werkself ein Sieg her.

Mehr Teams

Der wird heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen, soviel wollen wir Euch vorab schon einmal verraten. Doch kommt das Spiel auch im frei empfangbaren Fernsehen?

DFB-Pokal heute live im Free-TV und Co. sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Endspiels zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München an diesem Samstag.

DFB-Pokal heute live: Das Finale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München

Duell Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal 2019/20, Finale Datum Samstag, 4. Juli 2020 - 20 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin) Übertragungen Hier gibt's die Übersicht!

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Alle Informationen zur kostenlosen Übertragung der ARD

Das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München wird im deutschen Free-TV bei der ARD übertragen. Das hat schon fast Tradition, denn das Endspiel wird jedes Jahr im ersten deutschen Fernsehen gezeigt.

Am Samstag stehen sich @bayer04fussball und der @FCBayern im #DFBPokal-Finale gegenüber 🏆 Michael @Ballack hat für beide Teams gespielt - und er stand mit beiden im Pokalfinale. Wir haben mit ihm darüber gesprochen 👇#B04FCB #Berlin2020 pic.twitter.com/tXWgG4Wt1l — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) July 1, 2020

Um 20 Uhr werden die vollen 90 Minuten angepfiffen, aber bereits ab 19 Uhr könnt Ihr das Erste einschalten und die Vorberichterstattung anschauen. Und sollte die Begegnung in die Verlängerung gehen, dann könnt Ihr die Partie weiter in voller Länge anschauen können / dürfen / sollen.

So oder so: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München kommt kostenlos im TV bei der ARD. Hier folgen alle Details zur Übertragung.

Übertragungsbeginn 19 Uhr Anpfiff 20 Uhr Kommentator Tom Bartels Moderator Matthias Opdenhövel Halbzeitpause Tagesschau



Quelle: Getty Images

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen? Diese Alternativen habt Ihr

In der ARD kommt das ganze DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München heute live und in voller Länge. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Fans des Pokalwettbewerbs das Duell auch kostenlos im Free-TV anschauen.

Zurecht, denn es gibt ja auch zahlreiche Alternativen, wie Ihr Fußball heute live anschauen könnt. Wir stellen Euch die fünf besten Optionen vor.

DFB-Pokal heute live im TV bei Sky sehen: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München als Sky-Kunde verfolgen

Im deutschen Fernsehen gibt es zwei Möglichkeiten, wie Ihr den DFB-Pokal heute live seht. Entweder Ihr schaut Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute live im Ersten - dort funktioniert das kostenlos - oder Ihr schnappt Euch Euren Sky-Account und schaut das Finale von Berlin dort live im TV.

Bayern ist, wo du bist! Um Eurer Unterstützung beim @DFB_Pokal-Finale 2020 symbolisch Ausdruck zu verleihen, werden wir alle 900 produzierten Fanclubbanner aus der #AllianzArena am Samstag im @Oly_Berlin platzieren! #B04FCB #MiaSanMia pic.twitter.com/D7S73OvhO5 — FCB-Fanbetreuung (@FCBayern_FB) June 29, 2020

Da Ihr jedoch Sky-Kunde sein müsst, muss ein Abonnement vorliegen, um beim Pay-TV-Sender Live-Events verfolgen zu können. Ist dieses nicht vorhanden, dann könnt Ihr immer noch in die ARD ausweichen oder notfalls einen LIVE-STREAM bedienen.

Ehe wir Euch hierfür alles Wissenswerte verraten, hier noch ein kurzer Überblick zur Sky-Übertragung.

DFB-Pokal heute live im TV bei Sky schauen:

Kanal: Sky Sport 1 / HD

Übertragungsbeginn: 19 Uhr

Kommentator: Kai Dittmann

DFB-Pokal heute live im Stream anschauen: Diese LIVE-STREAMs könnt Ihr nutzen

Es gibt gute Nachrichten für all diejenigen von Euch, die keinen TV-Bildschirm vor sich haben, um das DFB-Pokalfinale zwischen Leverkusen und Bayern München heute live im TV zu schauen. Das Internet bietet gleich mehrere LIVE-STREAMS an, auf welchen Ihr alle Szenen aus dem Berliner Olympiastadion hautnah verfolgen könnt.

Das Spiel Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München wird heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Auf diesen Kanälen kommt das Spiel in voller Länge:

Ihr habt überall die Chance, live im Stadion mit dabei zu sein. Hier erhaltet Ihr alle detaillierten Informationen zur Übertragung des Endspiels im deutschen Pokalwettbewerb live im Stream.



Quelle: Getty Images

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen: Kostenlos bei Goal mit in Berlin sein

Weder die Übertragung zu Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute live im TV oder im LIVE-STREAM kommt für Euch infrage? Kein Problem, denn Goal hat einen weiteren Leckerbissen für Euch.

Denn das Spiel im DFB-Pokalfinale wird heute im LIVE-TICKER von Goal hautnah zu erleben sein. Bereits eine Stunde vor Anpfiff der Partie in Berlin beginnen wir mit der Vorberichterstattung, machen Euch mit der Aufstellung vertraut und zeigen Euch, wie die Ausgangslage der Partie ist.

Hier geht es ab 19 Uhr direkt zum LIVE-TICKER, der natürlich kostenlos ist.

DFB-Pokal heute live im Free-TV und Co. sehen: Die Übertragungen des Finales im Überblick

DFB-Pokal heute live: Die Ergebnisse der letzten Endspiele in Berlin



Quelle: Getty Images

DFB-Pokal heute live: Die Rekordsieger im deutschen Pokalwettbewerb