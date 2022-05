Am Samstag um 20 Uhr dient das Berliner Olympiastadion traditionsgemäß als Austragungsstätte des DFB-Pokal-Finales. Dort messen sich der SC Freiburg und RB Leipzig. Die Breisgauer und die Sachsen schlossen die Bundesliga 2021/22 als Sechster und als Vierter ab.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der SC Freiburg, der im DFB-Pokal 2012/13 im Halbfinale ausschied, bestreitet sein erstes Finale. Die von Christian Streich betreute Mannschaft warf ab dem Achtelfinale zuerst Hoffenheim und Bochum aus dem Turnier. Anschließend gelang ein Auswärtssieg beim Hamburger SV.

RB Leipzig tritt hingegen zum dritten Mal binnen vier Ausgaben in einem Finale des DFB-Pokals an. Zuvor mussten sich die Sachsen in den Jahren 2019 und 2021 gegen den FC Bayern München sowie gegen den BVB geschlagen geben. Das Team von Domenico Tedesco gewann im Achtel- und im Viertelfinale gegen die Zweitligisten Hansa Rostock sowie Hannover 96. Danach bezwang RB Leipzig im Halbfinale Union Berlin.

Heute um 20 Uhr steigt im DFB-Pokal das Finale SC Freiburg vs. RB Leipzig. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Wer bestreitet im DFB-Pokal 2021/22 das Finale? Die Eckdaten auf einem Blick.

Spiel: SC Freiburg vs. RB Leipzig Datum: Samstag, 21. Mai 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wird das Finale kostenlos übertragen?

Sky hält die Senderechte an allen Begegnungen im Rahmen des DFB-Pokals, und das gilt folgerichtig ebenso für das Finale. Zudem strahlten das Erste, das ZDF und Sport1 ausgewählte Matches aus. Doch wird ebenso zum Abschluss des DFB-Pokals 2021/22 das Finale im Free-TV und somit für Euch kostenlos übertragen?

Der DFB-Pokal und dessen Finale heute live bei der ARD im Free-TV

GOAL kann Euch diesbezüglich erfreuliche Nachrichten übermitteln. Denn: Die ARD liefert Euch das Finale des DFB-Pokals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig kostenfrei ins Haus. Das bedeutet, dass Ihr hierfür kein Abo benötigt. Obendrein steht Euch ebenso eine Ausstrahlung in HD zur Verfügung. Um 19 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anstoß im Berliner Olympiastadion starten die Vorberichte. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des DFB-Pokals und von dessen Finale im Free-TV:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 19 Uhr

19 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Moderation: Jessy Wellmer

Den DFB-Pokal dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Wird das Finale im Free-TV übertragen?

Ihr könnt Euch also das Finale im DFB-Pokal mittels TV-Gerät sowohl bei Sky als auch im Ersten ansehen. Somit läuft die Begegnung im Berliner Olympiastadion ebenso im Free-TV. Doch gilt für die LIVE-STREAMS dieselbe Regelung?

Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei der ARD: So seht Ihr das Finale kostenlos

Auch diesbezüglich hat GOAL erfreuliche Nachrichten für Euch. Und das habt Ihr dem LIVE-STREAM, den die ARD laufend auf ihrer Webseite anbietet, zu verdanken. Zudem könnt Ihr die Partie zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig mit einem Sky Ticket, mittels Sky Go und über die Plattform OneFootball mitverfolgen.

Die @TARGOBANK bleibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ "Offizieller Partner des DFB-Pokals" und baut ihre seit 2012 bestehende Kooperation mit dem DFB weiter aus.

➡️ https://t.co/9kGIzjAZ0z#DFBPokal | 📸 Thomas Böcker/DFB pic.twitter.com/mWrpfFSvx1 — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) May 5, 2022

Zum DFB-Pokal-Finale via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ebenso aus Eurer Sicht kostenlos ist der LIVE-TICKER von GOAL. Damit informieren wir Euch detailliert zum Spielverlauf im Aufeinandertreffen SC Freiburg vs. RB Leipzig.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: So wird das Finale kostenlos übertragen

Live im Free-TV: ARD Im LIVE-STREAM: ARD Im LIVE-Ticker: GOAL

Der DFB-Pokal: Die Aufstellungen im Finale

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben.