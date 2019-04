DFB-Pokal-Auslosung zum Halbfinale: Das sind die Paarungen für Bayern München und Co.

Das Halbfinale im DFB-Pokal ist ausgelost. Noch im Rennen sind der FC Bayern, RB Leipzig, der HSV und Werder Bremen. Nun stehen die Paarungen fest.

Im Halbfinale des trifft der auf . Der bekommt es mit zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund .

Der FC Bayern setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale knapp gegen den 1. FC Heidenheim durch, Werder Bremen bezwang Schalke 04 deutlich. Der Hamburger SV qualifizierte sich gegen den SC Paderborn und RB Leipzig feierte im Viertelfinale einen Auswärtserfolg nach Verlängerung beim .

Die beiden Partien im Halbfinale des DFB-Pokals werden - laut Rahmenterminkalender des DFB - am Dienstag, 23. April, und Mittwoch, 24. April gespielt. Die genaue Ansetzung der Partien wird vom DFB noch bekanntgegeben.

Seit dem Achtelfinale gibt es jeweils nur noch einen Lostopf, aus dem die Mannschaften gezogen werden. Das erstgezogene Team erhält das Heimrecht.

Das Halbfinale des DFB-Pokals im Überblick

Werder Bremen gegen FC Bayern München

Hamburger SV gegen RB Leipzig

So lief das Viertelfinale des DFB-Pokal: Bayern wenden Blamage ab - Bremen zum 21. Mal im Halbfinale

Eine verpasste Sensation in München, ein Doppelschlag mit Sonntagsschuss auf Schalke: Rekordpokalsieger Bayern München und Werder Bremen sind als letzte Teams ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Bayern quälten sich in einem dramatischen Spiel gegen Zweitligist zu einem 5:4 (1:2) und wendeten gerade noch eine Blamage ab, Bremen gewann bei Schalke 04 2:0 (0:0).

Robert Lewandowski sorgte in München nach einer Achterbahnfahrt per Handelfmeter (84.) für die Entscheidung. Zuvor trafen Leon Goretzka (12.), Thomas Müller (53.), Lewandowski (56.) und Serge Gnabry (66.) für die Bayern. Der überragende Robert Glatzel mit einem Dreierpack (26., 74., 77.) und Marc Schnatterer (39.) ließen die tapferen Heidenheimer lange an der Sensation gegen früh dezimierte Bayern schnuppern. Niklas Süle hatte nach einer Notbremse Rot gesehen (16.).

Auf Schalke waren die Gastgeber lange Zeit spielbestimmend und hatten die besseren Chancen, ehe ein Sonntagsschuss von Milot Rashica (65.) die Weichen auf den Bremer Sieg stellte. Davy Klaassen (72.) sorgte wenig später für die Entscheidung, sein Teamkollege Nuri Sahin sah die Gelb-Rote Karte (90.).

Am Sonntag (18.00 Uhr) wird das Halbfinale ausgelost, neben den Bayern und Bremen sind noch RB Leipzig und der Zweitligist Hamburger SV im Wettbewerb.

Die Bayern hatten das Duell der Gegensätze zwischen dem deutschen Branchenführer und dem kleinen, familiären Klub von der Ostalb mit dem erwarteten Ballbesitzplus begonnen. An Tempo und einer echten Dominanz mangelte es aber noch gegen die Elf von Trainer Frank Schmidt, der vor 25 Jahren als Spieler des TSV Vestenbergsgreuth den Bayern eine historische Schmach zugefügt hatte.

Von Minute zu Minute nahm der Druck auf die Heidenheimer Defensive zu, der Kopfballtreffer von Goretzka nach einer Ecke von Joshua Kimmich war zwangsläufig. Als Thiago in einem Anflug von Überheblichkeit einen fatalen Querpass vor dem eigenen Strafraum spielte, verschoben sich die Verhältnisse. Süle konnte den durchbrechenden Robert Andrich nur mit einem Foul stoppen, das Schiedsrichter Guido Winkmann nach dem Videostudium als Notbremse und somit rotwürdig beurteilte.

Wenig später nutzte Schnatterer einen Konter eiskalt, eine riesige Sensation lag in der Luft. Die Bayern drängten nach dem Wechsel nach vorne, der taktisch exzellent eingestellte Zweitligasechste Heidenheim warf sich mit allen Mitteln entgegen. Selbst nach dem 2:4 steckte die Schmidt-Elf nicht auf und verdiente sich in einer dramatischen Schlussphase höchsten Respekt.

Auf Schalke gab es den ersten Aufreger schon nach 63 Sekunden. Die Schalker forderten vehement Elfmeter, nachdem Breel Embolo im Strafraum zu Boden gegangen war. Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ allerdings weiterspielen. Die Königsblauen wirkten nach dem Sieg in Hannover wie von Zentnerlasten befreit und kombinierten recht ansehnlich.

Werder tat sich mit Kapitän Max Kruse in der offensiven Zentrale deutlich schwerer als in den beiden Bundesligaduellen, die die Bremer gewonnen hatten (2:0 und 4:2). Das größte Manko der Schalker: Sobald der Ball vorne bei Rekordeinkauf Embolo ankam, war der Angriff beendet. Entweder verlor der Schweizer den Ball, oder er spielte einen Fehlpass.

Artikel wird unten fortgesetzt

Die größte Torchance vor der Pause hatte allerdings der Gast: Plötzlich tauchte Johannes Eggestein allein vor dem Schalker Tor auf, verfehlte allerdings das Ziel knapp (42.). Wenig später verzog sein Bruder Maximilian aus aussichtsreicher Position (45.).

Nach der Pause hatte Schalke gleich mehrmals die Führung auf dem Fuß: Boujellab verzog (47.), Sane verstolperte (50.), und Burgstaller scheiterte an Werder-Keeper Jiri Pavlenka (52.). Bremen bewies im Anschluss die größere Kaltschnäuzigkeit und zog zum 21. Mal ins Halbfinale ein.

Bayern München - 1. FC Heidenheim 5:4 (1:2)

Tore: 1:0 Goretzka (12.), 1:1 Glatzel (26.), 1:2 Schnatterer (39.), 2:2 Thomas Müller (53.), 3:2 Lewandowski (55.), 4:2 Gnabry (66., nach Videobeweis), 4:3 Glatzel (74.), 4:4 Glatzel (77., FE), 5:4 Lewandowski (84., HE)

1:0 Goretzka (12.), 1:1 Glatzel (26.), 1:2 Schnatterer (39.), 2:2 Thomas Müller (53.), 3:2 Lewandowski (55.), 4:2 Gnabry (66., nach Videobeweis), 4:3 Glatzel (74.), 4:4 Glatzel (77., FE), 5:4 Lewandowski (84., HE) Rote Karte: Süle nach einer Notbremse (15., nach Videobeweis)

Süle nach einer Notbremse (15., nach Videobeweis) Gelbe Karten: Lewandowski (2) - Dorsch (2), Griesbeck, Beermann

Hier geht's zum kompletten Spielbericht zu FCB vs. FCH .

FC Augsburg - RB Leipzig 1:2 (1:1, 0:0) n.V.

Tore: 0:1 Timo Werner (74.), 1:1 Finnbogason (90.+4), 1:2 Halstenberg (120.+1, HE)

Hier geht's zum kompletten Spielbericht zu FCA vs. Leipzig .

- Hamburger SV 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Lasogga (54.), 0:2 Lasogga (68.)

Hier geht's zum kompletten Spielbericht zu Paderborn vs. HSV .

Schalke 04 - Werder Bremen 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Rashica (65.), 0:2 Klaassen (72.)

0:1 Rashica (65.), 0:2 Klaassen (72.) Gelb-Rote Karte: Sahin wegen wiederholten Foulspiels (90.)

Sahin wegen wiederholten Foulspiels (90.) Gelbe Karten: Salif Sane, Rudy

Hier geht's zum kompletten Spielbericht zu S04 vs. Werder .

DFB-Pokal: Das sind die Rekordsieger