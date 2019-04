DFB-Pokal, Auslosung zum Halbfinale: TV, LIVE-STREAM, Teilnehmer, Lostöpfe und Co. – alle Informationen zur Ziehung

Das Halbfinale des DFB-Pokals wird heute in Dortmund ausgelost. Wir erklären, wie Ihr die Ziehung im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Nur noch ein Spiel bis Berlin. Wir sind inzwischen im Halbfinale des DFB-Pokals angekommen und nur noch vier Teams dürfen sich Hoffnungen auf den Titel im deutschen Vereinspokal machen.

In diesem Artikel geben wir Euch alle wichtigen Informationen zur Auslosung des Halbfinales im . Darunter auch, wo die Ziehung am Sonntag live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein wird. Wer noch mehr Details zur Auslosung braucht, wird in einem separaten Artikel auf unserer Seite fündig.

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Halbfinale heute live im TV sehen

Wer miterleben will, auf wen sein Lieblingsklub im Halbfinale trifft (sofern er noch dabei ist), sollte am frühen Sonntagabend die Augen offenhalten und sich in der Nähe eines TV-Geräts oder alternativ auch eines internetfähigen Mobilgeräts befinden. Denn die Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Bei der Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag, den 07. April um 18.00 Uhr, werden zwar nur noch zwei Partien ausgelost, aber diese haben es in sich. Es handelt sich dabei nämlich um die Halbfinalspiele des DFB-Pokals.

Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale live in der ARD

Die einfachste Möglichkeit, die Auslosung zu sehen ist wahrscheinlich die ARD-Sportschau. Wie jede Woche läuft diese auch an diesem Sonntag im Vorabendprogramm.

Beginn der Übertragung ist um 18.00 Uhr. Moderiert wird die Sportschau von Jessy Wellmer.

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Halbfinale heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits im Abschnitt zur TV-Übertragung erwähnt, haben alle Interessierten auch die Möglichkeit, die Auslosung am Sonntag im LIVE-STREAM zu sehen. Dieser ist in der ARD-Mediathek zu finden und läuft parallel zur Übertragung im Free-TV.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Der LIVE-STREAM der ARD ist natürlich kostenlos und steht übrigens nicht nur während der Sportschau beziehungsweise der Übertragung der DFB-Pokal-Auslosung zur Verfügung, sondern 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr.

Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale im LIVE-STREAM der ARD-Mediathek

Gleiches gilt übrigens auch für alle Inhalte der übrigen öffentlich-rechtlichen Sender – also beispielsweise ZDF, WDR, BR und andere Regionalprogramme. Auch hier ist das komplette Programm parallel zur TV-Übertragung im LIVE-STREAM verfügbar.

Der LIVE-STREAM der ARD ist entweder über die ARD-Homepage in der Rubrik Mediathek verfügbar oder in den zahlreichen Apps des TV-Senders. Diese stehen in allen gängigen Stores zum Download bereit (beispielsweise Google-Play-Store, Apple-Store etc.) und ist zum Beispiel für Smartphones, Tablets und Smart-TVs verfügbar.

DFB-Pokal-Auslosung, Achtelfinale 2019: Diese Mannschaften sind noch dabei

Es wird ernst! Von ursprünglich 64 Mannschaften sind aktuell nur noch vier im Wettbewerb. Alle träumen vom großen Finale in Berlin, doch nur ein Team kann den goldenen Pokal am Ende in den Himmel strecken.

Diese Teams haben sich im Viertelfinale durchgesetzt und stehen jetzt in der Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals.

Wie läuft die Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals ab?

Das Wichtigste vorweg: Es wird bei der Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals nur einen Lostopf geben. Alle vier Kugeln werden aus demselben Lostopf gezogen. Die erstgezogene Mannschaft hat Heimrecht, das Team, welches als zweites gezogen wird, muss auswärts ran.

Die zeitgenaue Ansetzung der beiden Halbfinals wird nicht sofort nach der Auslosung bekannt gegeben. Der DFB nimmt die Einteilung in der Regel einige Tage später vor. Sobald jedoch feststeht, wann die beiden Halbfinals des DFB-Pokals steigen, erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

Laut Rahmenterminkalender des DFB finden die Spiele am 23. und 24. April statt.

DFB-Pokal: Das sind die Rekordsieger

Platz, Verein, Pokalsiege/Finalteilnahmen