DFB-Pokal: Wann wird das Halbfinale ausgelost?

Im DFB-Pokal geht es nun in die alles entscheidende Phase: Das Halbfinale steht an. Goal erklärt, wann die Auslosung der Spiele stattfindet.

Berlin, Berlin, welche Teams dürfen nach Berlin? Bevor das Endspiel im Olympiastadion ausgetragen wird, müssen zunächst die Halbfinalspiele absolviert werden. Die Paarungen werden am kommenden Sonntag um 18.30 Uhr ausgelost.

Nachdem das Viertelfinale ausgespielt wurde, ziehen insgesamt vier Teams ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Als Favoriten gegen Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg an den Start.

Rekordpokalsieger Bayern München musste bereits in der 2. Runde die Segel streichen. Zum Zeitpunkt der Auslosung ist eine Viertelfinalpartie noch offen, denn Jahn Regensburg gegen SV Werder Bremen wurde aufgrund eines Corona-Ausbruches bei den Regensburgern verschoben. Das Los wandert trotzdem in den dazugehörigen Topf - es wird dann einfach der Gewinner der Partie gezogen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann die Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal stattfindet. Zudem informieren wir Euch darüber, welcher Sender die Spiele live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

DFB-Pokal: Wann wird das Halbfinale ausgelost? Die Details

Wettbewerb DFB-Pokal (Halbfinale) Datum der Ziehung Sonntag, 7. März 2021 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Köln

DFB-Pokal: Wann wird das Halbfinale ausgelost? Die TV-Übertragung

Die Auslosung wird am Sonntag, dem 07. März im Rahmen der Sportschau stattfinden. Ab 18.30 Uhr könnt Ihr Das Erste einschalten und die Ziehung kostenlos im Free-TV verfolgen. Als Moderatorin wird Euch Julia Scharf durch die Sendung führen.

Die Lose werden von Bärbel Wohlleben gezogen, sie gewann 1974 mit dem TuS Wörrstadt die erste offiziell vom DFB durchgeführte deutsche Frauen-Meisterschaft. Ein Funktionär des DFB darf natürlich auch nicht fehlen: U21-Nationaltrainer Stefan Kunz wird bei der Ziehung nach dem Rechten sehen.

DFB-Pokal: Wann wird das Halbfinale ausgelost? Ziehung im LIVE-STREAM verfolgen

Parallel zur Fernsehsendung wird die ARD die Auslosung auch im LIVE-STREAM übertragen! Ihr könnt die Ziehung im Stream kostenlos verfolgen - entweder über den Browser oder über die Sportschau-App. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

DFB-Pokal: So wird das Halbfinale übertragen

Alle Spiele des DFB-Pokals bekommt Ihr live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Insgesamt besitzen drei verschiedene Sender Übertragungsrechte am Pokalwettbewerb. Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring zeigt in dieser Saison jedes einzelne Spiel. Beide Halbfinals werdet Ihr auch im Free-TV verfolgen können, die ARD wird neben der Auslosung die Spiele auch live übertragen. Der Privatsender Sport 1 besitzt ebenfalls Übertragungsrechte, wird aller Voraussicht nach allerdings nach dem Viertelfinale keine Spiele mehr übertragen.

Quelle: Getty Images

DFB-Pokal: Die Termine