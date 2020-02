DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung zum Viertelfinale statt?

Es geht in die heiße Phase! Wir verraten Euch, wann das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost wird und wie Ihr die Ziehung live sehen könnt.

Der geht in die nächste Runde: Nachdem die Teilnehmer für das Viertelfinale feststehen, müssen die genauen Paarungen gezogen werden. Da bleibt eine Frage offen: Wann soll die Auslosung für das Viertelfinale stattfinden?

Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Auslosung des DFB-Pokals. Das umfasst neben dem Datum und der Uhrzeit der Ziehung auch die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Deshalb: Einfach weiterlesen!

DFB-Pokal: Wann wird das Viertelfinale ausgetragen?

Nachdem zwischen der zweiten Runde und dem Achtelfinale eine Pause von mehreren Monaten gelegen hatte, geht es im DFB-Pokal nun Schlag auf Schlag: Bereits Anfang nächsten Monats wird das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgetragen.

Mehr Teams

Die vier Spiele sind für den 03. und 04. März 2020 angesetzt. Am Dienstag und Mittwoch wird somit jeweils eine Begegnung um 18.30 Uhr und ein Aufeinandertreffen um 20.45 Uhr ausgetragen.

Auslosung DFB-Pokal: Wann erfolgt die Ziehung zum Viertelfinale?

Es geht in die heiße Phase! Nachdem die acht verbleibenden Teams unter der Woche den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals gefeiert haben, erwarten alle Beteiligten nun mit großer Spannung die Auslosung der nächsten Runde.

DFB-Pokal, Datum und Uhrzeit: Das Viertelfinale wird am Sonntag, den 9. Februar, um 18 Uhr ausgelost

Die Begegnungen im DFB-Pokal werden traditionell am ersten Sonntag nach der vorherigen Spielrunde ausgelost. Die Ziehung des Viertelfinales erfolgt somit am 9. Februar um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die ARD überträgt die Auslosung des DFB-Pokals live im Free-TV. In der Sportschau könnt Ihr die Ziehung in voller Länge verfolgen. Zudem wird die ARD auch einen kostenlosen LIVE-STREAM anbieten.

DFB-Pokal: Wie läuft die Ziehung des Viertelfinales ab?

Wie bereits in der Runde zuvor wird es auch bei der Ziehung zum Viertelfinale nur einen Lostopf geben. In diesem befinden sich alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga und gegebenenfalls der 3. Liga, die sich für das Viertelfinale qualifiziert haben.

Treffen Mannschaften aus den beiden höchsten deutschen Ligen aufeinander, darf das Team vor heimischer Kulisse spielen, welches zuerst gezogen wurde. Treffen unterklassige Vereine auf einen Bundesligisten oder Zweitligisten, hat automatisch das Drittliga- oder Amateurteam Heimrecht.

Die genauen Ansetzungen der vier Begegnungen werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen.

DFB-Pokal, 3. Runde: Die Duelle von Dienstag in der Übersicht

DATUM UHRZEIT BEGEGNUNG ERGEBNIS Dienstag, 04.02. 18.30 Uhr - Dienstag, 04.02. 18.30 Uhr - Dienstag, 04.02. 20.45 Uhr Schalke 04 - Dienstag, 04.02. 20.45 Uhr -

DFB-Pokal, 3. Runde: Die Duelle von Mittwoch in der Übersicht

DATUM UHRZEIT BEGEGNUNG ERGEBNIS Mittwoch, 05.02. 18.30 Uhr - Mittwoch, 05.02. 18.30 Uhr SC Verl - Mittwoch, 05.02. 20.45 Uhr FC Bayern - TSG Hoffenheim Mittwoch, 05.02. 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken -

DFB-Pokal: Diese Teams stehen im Viertelfinale

- Liste folgt

DFB-Pokal, alle Termine: Die Reise ins Finale nach Berlin

→ Das Viertelfinale findet am 03./04. März 2020 statt.

→ Das Halbfinale wird am 21./22. April 2020 ausgetragen.

→ Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin.