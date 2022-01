DFB-Pokal: Wann ist die Auslosung zum Viertelfinale?

Die Achtelfinals im DFB-Pokal gehen diese Woche über die Bühne und Teams wie Borussia Dortmund oder RB Leipzig werden sicher alles geben, um den Pokal dieses Jahr mit nach Hause nehmen zu können.

Wir gehen aber bereits eine Runde weiter und schauen, wann die Auslosung zum Viertelfinale stattfindet. Dort werden dann nur noch acht Teams um das Weiterkommen kämpfen können, bevor schließlich am 21. Mai 2022 das Finale in Berlin steigt.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Auslosung des DFB-Pokal-Viertelfinals.

DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung für das Viertelfinale statt?

Die DFB-Pokal-Spiele werden immer am Sonntag nach der jeweiligen Runde ausgelost. Das Ganze findet dabei für gewöhnlich um 18:30 Uhr in der Sportschau der ARD statt. Die Achtelfinals des DFB-Pokal steigen dieses Jahr am 18. und 19. Januar, die Auslosung zur nächsten Runde ist also am 23. Januar 2022 geplant.

Ihr müsst am kommenden Sonntag nur um 18:30 Uhr die Sportschau bei der ARD einschalten und könnt schon die Auslosung live und in voller Länge verfolgen.

DFB-Pokal: Wie wird der Pokalwettbewerb im TV und STREAM live übertragen?

Hauptverantwortlich für die Übertragung des DFB-Pokals ist der Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr alle 63 Spiele des Wettbewerbs in voller Länge sehen.

Im Free-TV werden nur neun Spiele in der ARD gezeigt, vier Partien gibt es bei Sport1 zu sehen. Auch das Pokalfinale wird im Mai 2022 wieder in der ARD zu sehen sein.

Wie die Übertragung der Spiele am heutigen Dienstag den 18. Januar 2022 aussieht, könnt Ihr hier noch einmal genauer nachlesen.

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Hier haben wir für Euch noch einmal die DFB-Pokal-Sieger der letzten zehn Jahre aufgelistet.

Jahr Finale Sieger 2021 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig (4:1) Borussia Dortmund 2020 FC Bayern München vs. Bayern 04 Leverkusen (4:2) FC Bayern München 2019 FC Bayern München vs. RB Leipzig (3:0) FC Bayern München 2018 Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München (3:1) Eintracht Frankurt 2017 Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt (2:1) Borussia Dortmund 2016 FC Bayern München vs. Borussia Dortmund (4:3 n.E.) FC Bayern München 2015 VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund (3:1) VfL Wolfsburg 2014 FC Bayern München vs. Borussia Dortmund (2:0 n.V.) FC Bayern München 2013 FC Bayern München vs. VfB Stuttgart (3:2) FC Bayern München 2012 Borussia Dortmund vs. FC Bayern München (5:2) Borussia Dortmund