Achtelfinale im DFB-Pokal! Sechzehn Teams treffen in acht Begegnungen aufeinander, die Hälfte davon findet bereits heute statt!

Der BVB bei St. Pauli, der 1. FC Köln empfängt den HSV (Hamburger SV) und zwischen Bochum und Mainz kommt es zum Bundesligaduell im Pokal - uns erwarten heute viele spannende Begegnungen!

Dabei können sich alle Teams ein wenig mehr Chancen auf das Weiterkommen oder sogar auf den Titel ausrechnen als üblich: Der FC Bayern München schied in der letzten Runde phänomenal aus, als es eine 0:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach gab.

Die Fohlen spielen zwar erst morgen, trotzdem erwartet uns heute grandioser Fußballsport. GOAL erklärt, wie die Spiele im DFB-Pokal heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind.

DFB-Pokal heute LIVE: Die aktuelle Runde im Überblick

Begegnungen 1860 München vs. Karlsruher SC 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) VfL Bochum vs. 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach RB Leipzig vs. Hansa Rostock TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg Hertha BSC vs. Union Berlin Wettbewerb DFB-Pokal | Achtelfinale Datum 18. Januar 2022 19. Januar 2022

DFB-Pokal heute live im Free-TV? Die Übertragung der Spiele am Dienstag

Viele Anhänger:innen in ganz Deutschland sind bereit für die erste englische Woche im deutschen Fußball in diesem Kalenderjahr - an der Spitze der Bundesliga ist ja wieder wenig Spannung zu sehen.

Umso wichtiger ist vielen Fans ein spannender Pokalwettbewerb, heute kommt es also zum Achtelfinale. An dieser Stelle stellen sich viele Fans aber eine wichtige Frage: Sind die Spiele im Free-TV zu sehen?

Fußball im Free-TV oder im Pay-TV? So ist heute der DFB-Pokal zu sehen

Die Antwort: Jein! Bei den vier Spielen unterscheidet sich die Übertragungsmethode jeweils - wir starten mit dem Spiel, welches wohl am meisten Menschen sehen werden wollen: FC St. Pauli gegen den BVB (Borussia Dortmund).

Hier haben die interessierten Anhänger:innen Glück gehabt: Das Erste, also der wichtigste Fernsehsender der ARD, hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert und überträgt das Spiel LIVE!

BVB, St. Pauli, Köln und HSV kostenlos zu sehen! Der DFB-Pokal heute live im Free-TV

Damit nicht genug: Auch das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV um 18.30 Uhr ist LIVE im kostenlosen Fernsehen zu sehen - wenn auch nicht bei der ARD oder im Ersten.

Dieses Spiel hat sich nämlich Sport1 gesichert. Der Sender ist zwar privat, allerdings kann man diesen auch ganz einfach empfangen. So hat man heute einen tollen kostenlosen Fußballabend vor sich - erst Köln - HSV, dann St. Pauli - BVB.

Sky zeigt zwei Spiele exklusiv: So seht ihr heute den DFB-Pokal live im Fernsehen

Das Erste und Sport1 übertragen heute also den DFB-Pokal - an dieser Stelle hört der Wahnsinn mit den zahlreichen Anbietern in der Sportübertragung nicht auf: Es gibt schließlich noch zwei weitere Spiele!

Auch Bochum vs. Mainz und 1860 München vs. KSC sind heute LIVE im TV zu sehen! Im Free-TV ist das zwar nicht möglich, dafür kann man dank Sky jedes Spiel des DFB-Pokals in dieser Saison live sehen! Aufgepasst: Dafür benötigt ihr nicht das Bundesliga-Paket, sondern das Sport-Paket, in welchem auch Formel 1, Tennis etc. enthalten sind.

DFB-Pokal heute im kostenlosen LIVE-STREAM? So werden der BVB, HSV, St. Pauli und Co. übertragen!

Die Übertragung im Fernsehen wäre also geklärt, das war aber natürlich noch nicht alles: Viele interessierte Sportfans haben keinen Fernseher zuhause - schließlich läuft der Großteil der Unterhaltungskunst mittlerweile ohnehin über das Internet.

Das ist auch bei den Anbietern in der Sportwelt so - natürlich haben auch alle großen und kleinen Sender einen Internetauftritt. Wir schauen uns die LIVE-STREAMS zu den heutigen Spielen genauer an.

ARD Mediathek, Das Erste, Sportschau: St. Pauli vs. BVB heute kostenlos im LIVE-STREAM

Fangen wir wieder bei der ARD an: Diese hat gleich drei Internetseiten (ARD Mediathek, Sportschau, Daserste.de), über welche man das BVB-Spiel heute kostenlos sehen kann!

Keine nervige Werbung, keine penetranten Pop-Up-Fenster nerven euch bei eurem Fußballabend. Statt im Browser das Spiel zu sehen könnt ihr dieses natürlich auch über die App für Smart-TV, Handy oder Tablet verfolgen, auch die App ist hier kostenlos.

DFB-Pokal kostenlos im Internet: So zeigt Sport1 heute Fußball live

Kommen wir zu dem zweiten kostenlosen Fernsehsender, welcher heute deutschen Spitzenfußball überträgt: Auch Sport1 ist im Internet zu sehen - und auch bei Sport1 kommt man in den kostenlosen Genuss!

Einfach auf die Website gehen, einen oder zwei Werbeklicks überspringen und schon seht ihr den HSV und den 1. FC Köln LIVE in Aktion - sofern ihr pünktlich seid. Bei einem LIVE-STREAM ist es nämlich nicht immer möglich, zurückzuspulen. Auch Sport1 hat übrigens eine kostenlose App, über welche ihr das Spiel verfolgen könnt.

DFB-Pokal LIVE sehen: So wird heute Fußball gezeigt