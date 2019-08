DFB-Pokal, Auslosung zur 2. Runde: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Übertragung der Ziehung

Die 2. Hauptrunde des diesjährigen DFB-Pokals wird ausgelost. Goal verrät, wo Ihr die Ziehung heute live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt.

In der 1. Runde des DFB-Pokals hat es in diesem Jahr verhältnismäßig wenige Überraschungen gegeben. Bis auf den und haben alle Erstligisten ihre Hürden genommen und sind in die 2. Hauptrunde eingezogen.

Nun geht es an die Auslosung der kommenden Spiele. Diese findet bereits am Sonntag, den 18. August 2019, um 18 Uhr statt. Die Örtlichkeit hat sich auch diesmal nicht verändert, denn im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund werden die Kugeln ins Rollen gebracht.

Wie werden die 32 verbliebenen Mannschaften zusammengelost? Man darf gespannt sein, auf wen vor allen Dingen Bayern München und treffen. Die beiden Teams zählen zu den Top-Favoriten auf den Pokalgewinn.

, Auslosung zur 2. Runde heute live: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Ziehung zur zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Eine Übersicht zu allen Übertragungen in dieser Woche gibt es hier.

DFB-Pokal: Die Auslosung zur 2. Runde heute live im TV sehen - so geht's!

Die 2. Runde des DFB-Pokals findet am 29. bzw. 30. Oktober 2019 statt. Doch damit die Spiele überhaupt ausgetragen werden können, muss zunächst die Auslosung erfolgen. Das passiert an diesem Sonntag (18. August).

Und ihr habt Glück, denn die Auslosung wird heute Abend live im TV gezeigt. Das Erste nimmt sich der Ziehung in Dortmund an und zeigt die gesamte Auslosung live im Fernsehen.

DFB-Pokal, Auslosung zur 2. Runde: Die ARD überträgt heute live im Free-TV

Die ARD ist der Sender, der die Auslosungen des deutschen Pokalwettbewerbs traditionell live im Fernsehen zeigt / überträgt. Und das bleibt vorerst auch so!

Um 18 Uhr geht der Sender am Sonntag on-air, wenn Alexander Bommes sich aus Dortmund zu Wort meldet. Die Rolle der "Losfee" übernimmt Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder. Als Ziehungsleiter fungiert U21-Coach Stefan Kuntz.

Ebenfalls üblich ist es, dass die Vertreter der teilnehmenden Klubs anwesend sind, um hautnah mitzuerleben, gegen welches Team es als nächstes geht. Insgesamt werden logischerweise 16 Begegnungen ausgelost.

Ihr könnt also im Fernsehen zusehen, gegen wen Euer Klub am 29. bzw. 30. Oktober ran muss. Gleichzeitig besteht aber auch die Option, live im Stream mit dabei zu sein. Alle Infos zur DFB-Pokal-Auslosung im LIVE-STREAM gibt es im folgenden Abschnitt.

DFB-Pokal: Die Auslosung zur 2. Runde heute im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals wird von der ARD live im TV übertragen. Das Erste ist es auch, dass die vollen 30 Minuten der Ziehung aus Dortmund live im Stream zeigt / überträgt.

Das Programm der ARD kann von Zuschauern in , Österreich und der kostenfrei online angesehen werden.

Der Inhalt der LIVE-STREAM-Übertragung (Moderator, Losfee etc.) ist dabei gleich wie der aus dem klassischen TV. Bedeutet, dass im ard-Stream auch Bommes, Metzelder und Kuntz zu sehen sein werden.

Die Auslosung im LIVE-STREAM anzuschauen bedeutet zeitgleich auch, dass Ihr Euch aussuchen könnt, über welches Endgerät Ihr streamt. Nicht nur auf dem PC oder Mac, sondern auch bequem per Smartphone - das ist überhaupt kein Problem. In den entsprechenden App-Stores wie dem Google Play Store oder bei iTunes findet man die passende Anwendung. Die DFB-Pokal-Auslosung kommt live im Stream der ARD.

DFB-POKAL AUSLOSUNG ZUR 2. HAUPTRUNDE DATUM Sonntag, 18. August 2019 ZEIT 18 Uhr ORT Deutsches Fußball-Museum, Dortmund

DFB-Pokal, Auslosung zur 2. Runde: So läuft die Ziehung ab

Das Schema bei der Auslosung des DFB-Pokals in den ersten Runden bleibt immer gleich: Traditionell wird es bei der Auslosung zur zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals zwei Lostöpfe geben - einen sogenannten "Profitopf" und einen Amateurtopf, der sich ganz klar unterteilt.

Im ersten, dem sogenannten "Profitopf", finden sich alle Teams aus der sowie Teams der (28 Teams). Im zweiten Topf werden alle übrigen Teams (4 Mannschaften) gelistet.

Es wird je ein Los zuerst aus dem Amateurbehälter und danach aus dem Behälter mit den Losen der Bundesliga und der 2. Bundesliga gezogen. Sind in einem Behälter keine Lose mehr vorhanden, werden die verbleibenden Mannschaften des anderen Behälters gegeneinander ausgelost. Dies wird in diesem Fall relativ schnell der Fall sein, weil nur vier unterklassige Teams den Sprung in die 2. Runde geschafft haben.

Die zuerst gezogene Mannschaft hat in jedem Fall Heimrecht. Die Sieger der Paarungen sind logischerweise für die dritte Runde (Achtelfinale) qualifiziert. Es kann jedes Team gegen jedes andere spielen.

Die genauen Ansetzungen der insgesamt 16 Duelle der zweiten Runde des DFB-Pokal werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen.

DFB-Pokal, Auslosung zur 2. Runde: Das ist das Teilnehmerfeld

Bundesliga:





Borussia Dortmund





Schalke 04











TSG Hoffenheim





Bayern München



2. Bundesliga:





Arminia Bielefeld



















:





Regionalliga:

1. FC Saarbrücken

SC Verl