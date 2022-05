DFB-Pokal Auslosung heute live: Die Ziehung der 1. Runde 2022/23 im TV und LIVE-STREAM sehen

Im DFB-Pokal wirft die Saison 2022/23 bereits ihre Schatten voraus: Heute steigt die Auslosung der 1. Runde - wer überträgt sie live?

Erst vor gut einer Woche krönte sich RB Leipzig zum Triumphator der Spielzeit 2021/22, nun wirft die Saison 2022/23 im DFB-Pokal bereits ihre Schatten voraus. Denn: Die Auslosung der 1. Hauptrunde steht an.

Am Sonntag, den 29. Mai, geht diese über die Bühne. Los geht es heute um 19.15 Uhr - und die Ziehung wird sogar live im TV und STREAM übertragen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und könnt somit heute live bei der DFB-Pokal-Auslosung dabei sein.

DFB-Pokal Auslosung heute live: Die Eckdaten zur Saison 2022/23

1. Runde 29. Juli bis 1. August 2022 2. Runde 18. und 19. Oktober 2022 Achtelfinale 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023 Viertelfinale 4. und 5. April 2023 Halbfinale 2. und 3. Mai 2023 Finale in Berlin 3. Juni 2023

DFB-Pokal: Wird die Auslosung der 1. Runde heute live im TV übertragen?

Vor allem für die Amateurvereine ist der DFB-Pokal natürlich etwas ganz Besonderes. Welcher große Name gibt sich die Ehre? Wer zieht das ultimative Traumlos FC Bayern?

Die gute Nachricht für alle: Die Auslosung heute wird sogar live im Free-TV übertragen! Im Rahmen der Sportschau zeigt die ARD die Ziehung am Sonntag (29. Mai) ab 19.15 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen.

DFB-Pokal: Die Auslosung der 1. Runde live in der ARD

Beginn der Übertragung: Sonntag, 29. Mai, 19.15 Uhr

Sonntag, 29. Mai, 19.15 Uhr Moderation: Stephanie Müller-Spirra

Stephanie Müller-Spirra Losfee: Kevin Großkreutz

Kevin Großkreutz Teilnehmende Mannschaften: 64

Stephanie Müller-Spirra wird das Event moderieren, als Losfee ist BVB-Legende Kevin Großkreutz im Einsatz.

DFB-Pokal Auslosung heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM?

Auch, wer unterwegs ist oder keinen TV zuhause hat, muss nicht auf die Live-Übertragung der Auslosung im DFB-Pokal verzichten. Denn die ARD stellt auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung.

Über diesen Link kommt Ihr heute ab 19.15 Uhr direkt dorthin. Die Übertragung ist identisch mit jener im TV.

DFB-Pokal Auslosung heute live: Diese 64 Mannschaften sind im Lostopf

Bundesliga 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern, FC Schalke 04, Hertha BSC, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, Jahn Regensburg, SpVgg Greuter Fürth, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, 1. FC Kaiserslautern 3. Liga 1860 München, Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt, SpVgg Bayreuth (als Meister der Regionalliga Bayern), Dynamo Dresden, Waldhof Mannheim (als Landespokalsieger Baden), SV Elversberg (als Landespokalsieger Saarland), Viktoria Köln (als Landespokalsieger Mittelrhein) Regionalliga BSV Rehden (als Landespokalsieger Niedersachsen), Teutonia Ottensen (als Landespokalsieger Hamburg), Viktoria Berlin (als Landespokalsieger Berlin), Kickers Offenbach (als Hessenpokalsieger), VfB Lübeck (als Landespokalsieger Schleswig-Holstein), Energie Cottbus (als Landespokalsieger Brandendburg), Carl Zeiss Jena (als Thüringenpokalsieger), Chemnitzer FC (als Sachsenpokalsieger), SV Rödinghausen (als Westfalenpokalsieger), SV Straelen (als Landespokalsieger Niederrhein), FV Illertissen (als Bayernpokalsieger) Oberliga FC Einheit Wernigerode (als Landespokalfinalist Sachsen-Anhalt, weil Gegner Magdeburg schon qualifiziert war), FV Engers (als Sieger des Rheinlandpokals), SV Oberachern (als Landespokalsieger Südbaden), TSG Neustrelitz (als Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern), Schott Mainz (als Südwestpokalsieger), Bremer SV (als Landespokalsieger Bremen), Stuttgarter Kickers (als Landespokalsieger Württemberg), Blau-Weiß Lohne (als Landespokalsieger Niedersachsen), Meister Oberliga Westfalen (steht noch nicht fest)

DFB-Pokal-Auslosung heute live im TV und STREAM: So lief das Finale 2022

Als RB Leipzigs DFB-Pokalsieger weit nach Mitternacht im Berliner Nachtclub "The Pearl" einritten, hielt Nationalspieler Benjamin Henrichs den goldenen Cup zärtlich wie ein Baby - und Mitspieler Kevin Kampl sinnierte plötzlich über die Verwendungsmöglichkeiten der ersten RB-Trophäe: "Ich glaube, da kann man alles reinhauen. Uns schmeckt alles heute."

Mit dem Premieren-Titel des erst 13 Jahre jungen Klubs belohnten sich die Spieler nach einer bewegten Saison. "Das ist etwas, was wir niemals vergessen werden. Den ersten Titel für diesen Verein zu holen: Das wird in 100 Jahren noch stehen", sagte Kampl nach dem 4:2-Finalsieg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg. Doch für die Kritiker des Vereins dürfte dieser Moment eine Zäsur darstellen.

Für jene, das wird immer wieder betont, katapultierte sich RB vor allem dank der Unterstützung des Hauptsponsors Red Bull in Rekordzeit aus dem Nichts zum Titelklub. Oft wird den Sachsen gar das Existenzrecht abgesprochen.

Außer Frage steht, dass mit den vorhandenen Mitteln in Leipzig erstklassig gearbeitet wird. "Ich glaube, wir müssen mal innehalten und schauen, was wir erreicht haben in den letzten 13 Jahren, in sechs Jahren Bundesliga", freute sich RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der ARD.

Zwei Vizemeisterschaften, zwei Europapokal-Halbfinals, dreimal Pokalfinale - jetzt das erste Ausstellungsstück für die Vitrine. Und hört man in die Mannschaft hinein, soll es dabei nicht bleiben.

"Ich hoffe, das war erst der Anfang", so Abwehrspieler Willi Orban. Kampl erinnerte sich indes noch gut an die Finalniederlagen gegen den FC Bayern 2019 (0:3) und Borussia Dortmund 2021 (1:4) und sah ebenfalls einen möglichen Durchbruch geschafft: "Vielleicht löst das auch mal irgendwas und befreit uns."

Um 23.34 Uhr durfte Kapitän Peter Gulacsi am Samstag schließlich den Pokal in die Luft stemmen, nachdem sich die Übergabe infolge eines medizinischen Notfalls am Spielfeldrand verzögert hatte.

In den 120 Minuten davor trotzte RB vielen Widerständen, steckte den Rückstand durch Maximilian Eggestein (19.) inklusive Handspiel-Zoff sowie die Rote Karte für Marcel Halstenberg (57., Notbremse) mit Bravour weg - und glich durch Christopher Nkunku (76.) aus.

Später sah auch noch der bereits ausgewechselte Kampl (118.) wegen Reklamierens Gelb-Rot, was nur eine Randnotiz blieb. Denn als im Elfer-Krimi erst Freiburgs Christian Günter über das Tor und dann auch Ermedin Demirovic an die Latte schoss, brachen bei RB alle Dämme. "Ich weine normalerweise nicht, aber als sie den letzten Elfmeter verschossen haben, habe ich einfach nur geweint vor Emotionen", sagte Emil Forsberg.

Hauptverantwortlich für den Triumph ist ein Mann, der die beiden ersten Final-Pleiten gar nicht miterlebt hatte: Trainer Domenico Tedesco. Jener wurde bei der Pressekonferenz nach dem Spiel, so ist es Gesetz im Fußball, von oben bis unten mit Bier begossen, wobei er selbst gar nicht so das Feierbiest sei.

Er trinke, so der Coach weiter, "wahrscheinlich eher ein Glas Rotwein in der Ecke mit meinem Staff und meinen Spielern." Eine kleine Revanche für die Bierdusche behielt er sich jedoch vor: "Ich muss noch ein paar Spieler nass machen. Das kriegen sie schön zurück."

Erst seit Dezember ist der Ex-Schalker in Leipzig. Als Nachfolger des glücklosen Jesse Marsch rettete er das Minimalziel Champions-League-Qualifikation, führte RB bis ins Halbfinale der Europa League und vergoldete nun die Saison, was der 36-Jährige als "einfach eine geile Geschichte" bezeichnete.

Explizit lobte Tedesco auch seinen Vorgänger, der im die Mannschaft "intakt" hinterlassen habe und mittlerweile bei Leeds United arbeitet. "Er hat zwei Pokalrunden bestritten", so Tedesco: "Gegen Sandhausen und Babelsberg. Deswegen hat er auch schon einen großen Anteil."

