DFB-Pokal: Die Auslosung im LIVE-TICKER - welche Paarungen gibt es im Halbfinale?

Die Auslosung für das Halbfinale im DFB-Pokal steht an. Hier könnt Ihr im LIVE-TICKER verfolgen, welche Paarungen von Almuth Schult gezogen werden.

Im fehlt den Teams nur noch ein Sieg bis zum Einzug in das große Finale. Die Auslosung für das Halbfinale, die vom 1. FC Saarbrücken, dem , und und ihren Fans genau verfolgt wird, findet am Sonntag (8. März) statt. Wir tickern die Ziehung für Euch live!

Vor Beginn | Nun gilt es also, die letzte Hürde zu überwinden auf dem Weg zum Finale, das wie gewohnt im Olympiastadion von Berlin ausgetragen wird, in diesem Jahr am 23. Mai.

Vor Beginn | Aber die Nummer Vier in der Runde dann schon, denn mit dem 1. FC Saarbrücken hat es erstmals in der langen Geschichte des DFB-Pokals ein Viertligist in die Vorschlussrunde geschafft. Das wird dann auch abermals mit einem garantierten Heimspiel belohnt, auch wenn der FCS ja derzeit im Völklinger Exil residiert.

Vor Beginn | Wenig überraschend ist Rekord-Pokalsieger Bayern München noch im Lostopf vertreten. Die Frankfurter Eintracht ist in den letzten Jahren ja ebenfalls zu einer Cup-Mannschaft geworden, auch Bayer Leverkusen stellt keine sonderliche Sensation dar.

Vor Beginn | Wir biegen so langsam in die Zielgerade ein, nur noch vier Mannschaften sind übrig geblieben von jenen 64 Teams, die im August die 1. Hauptrunde bestritten.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Auslosung des Halbfinales im DFB-Pokal.

Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal im LIVE-TICKER - die Übersicht

DFB-POKAL AUSLOSUNG DES HALBFINALS Datum Sonntag, 8. März 2020 Zeit 18 Uhr Ort Deutsches Fußball-Museum, Dortmund

Vor der Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal: Alle Termine bis zum Finale

Das Halbfinale findet am 21./22. April 2020 statt

Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin

DFB-Pokal, Auslosung zum Halbfinale: Diese Teams sind im Lostopf

Dreimal , einmal Regionalliga: Das Teilnehmerfeld für das DFB-Pokal-Halbfinale hat mit Saarbrücken eine große Überraschung. Auf wen können die Saarländer treffen?

VEREIN LIGA 1. FC Saarbrücken Regionalliga Südwest FC Bayern München Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Eintracht Frankfurt Bundesliga

Die Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung

Goal liefert in einem separaten Artikel alle Informationen, wie die Halbfinal-Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist .

DFB-Pokal, Auslosung zum Halbfinale: So lief das Viertelfinale

Bremen verliert das "Streit-Duell" - Frankfurt im Pokalhalbfinale

kann sich nach einer unglücklichen Niederlage im "Streit-Duell" des DFB-Pokals voll und ganz auf den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga konzentrieren. Bei den Pokalexperten von Eintracht Frankfurt verlor der sechsmalige Cup-Sieger das Viertelfinale auch wegen eines Handelfmeters nach Videobeweis mit 0:2 (0:1) - und muss nun alle Hebel in Bewegung setzen, um den Negativtrend in der Liga zu stoppen.

Die Eintracht steht dagegen zum dritten Mal in den vergangenen vier Anläufen im Halbfinale. Andre Silva (45.+6) verwandelte den regelkonformen Strafstoß, den Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) aber erst nach extrem ausführlicher Ansicht der Videobilder gegeben hatte. Zudem traf Daichi Kamada (60.).

Nach Platzverweis für Union: Leverkusener Tanz auf drei Hochzeiten geht weiter

Das Spiel spät gedreht, der Tanz auf drei Hochzeiten geht weiter: Bayer Leverkusen darf weiter vom ersten DFB-Pokalsieg seit 27 Jahren träumen. Das Team von Trainer Peter Bosz bezwang im Viertelfinale dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 3:1 (0:1) und steht zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren in der Runde der letzten Vier.

Joker Karim Bellarabi (72.), Charles Aranguiz (86.) und Moussa Diaby (90.+1) sorgten für den fünften Sieg im fünften Duell mit den Eisernen, Marcus Ingvartsen (39.) hatte die Köpenicker vor der Pause in Führung gebracht. Unions Christopher Lenz (71.) sah vor den beiden Gegentreffern wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Während die Werkself im achten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen blieb, verpassten die Berliner ihren größten Pokalerfolg seit dem Finaleinzug im Jahr 2001. Stattdessen darf nun Leverkusen gespannt auf die Auslosung der Halbfinals (21./22. April) am Sonntag blicken.

1:0-Sieg auf Schalke: Bayern im Pokal-Halbfinale

Keine Eskalation auf den Rängen, wenig Zauber auf dem Rasen: Bayern München ist durch einen in jeder Hinsicht unspektakulären Arbeitssieg zum elften Mal in Folge ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen und tanzt weiter auf allen Hochzeiten. Der Titelverteidiger und Bundesliga-Tabellenführer setzte sich im Viertelfinale bei Schalke 04 mit 1:0 (1:0) durch und hat den 20. Pokaltriumph vor Augen.

Nationalspieler Joshua Kimmich (40.) erzielte vor 62.271 Zuschauern in Gelsenkirchen den Siegtreffer für die Mannschaft von Hansi Flick, die in der Vorschlussrunde (21./22. April) um das Ticket für das Finale in Berlin am 23. Mai spielt.

Sensationelle Saarbrücker schreiben Pokal-Geschichte: Erster Viertligist im Halbfinale

Die Sensations-Kicker des 1. FC Saarbrücken haben dank Elfmeterkiller Daniel Batz Fußball-Geschichte geschrieben und sind als erster Viertligist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest gewann mit 7:6 nach Elfmeterschießen und eliminierte im Viertelfinale damit völlig überraschend den Bundesligisten . Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden, der starke Torwart Batz wurde mit insgesamt fünf gehaltenen Elfmetern zum viel umjubelten Helden.

Quelle: SID

