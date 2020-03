DFB-Pokal: Die Auslosung zum Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Im DFB-Pokal steht bald das Halbfinale an. Goal liefert alle Informationen zur Auslosung und wo diese im TV oder LIVE-STREAM zu sehen ist.

Im geht es in die entscheidende Phase: Das Halbfinale im deutschen Pokalwettbewerb steht auf dem Plan. Doch wer spielt gegen wen? Die Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals findet am Sonntag statt. Goal zeigt Euch nun, wer die Ziehung im TV oder LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die größte Sensation im Teilnehmerfeld ist sicherlich der 1. FC Saarbrücken, der es als erster Viertligist jemals in die Runde der letzten Vier geschafft hat. Im Elfmeterschießen bezwang man den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Komplettiert wird das Halbfinale von drei Erstligisten: (2:0 gegen ), (1:0 gegen Schalke 04) und (3:1 gegen ).

Die Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal verrät alles rund um die Übertragung der Ziehung live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem: alle teilnehmenden Teams auf einen Blick.

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Halbfinale live im TV und LIVE-STREAM - die Übersicht

DFB-POKAL AUSLOSUNG DES HALBFINALES Datum Sonntag, 8. März 2020 Zeit 18 Uhr Ort Deutsches Fußball-Museum, Dortmund

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Halbfinale heute live im TV sehen

Die vier besten Teams im diesjährigen DFB-Pokal stehen fest und die Fans blicken gespannt auf die Ziehungen der Halbfinalpaarungen. Doch wird diese live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen?

Mehr Teams

Die Antwort lautet: Ja! Wer die Ziehung live verfolgen möchte, sollte am Sonntag, den 8. März, um 18 Uhr den Fernseher anschalten.

Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals heute live im Free-TV sehen

Wie auch in den vorherigen Runden ist Das Erste die richtige Anlaufstelle, wenn man die Auslosung im DFB-Pokal live verfolgen möchten. Die Ziehung wird damit sogar im Free-TV gezeigt / übertragen. Die ARD ist mit den TV-Kameras vor Ort und zeigt Euch die Auslosung live.

Als Losfee für die beiden Paarungen dient am Sonntag die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult. Moderiert wird die Sendung von Julia Scharf.

Kann man die Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals heute live im TV sehen? Das geht also ganz einfach. Doch was kann ich tun, wenn ich am Sonntag um 18 Uhr nicht zuhause bin und somit nicht live im TV mit dabei sein kann?

DFB-Pokal: Die Auslosung zum Halbfinale heute im LIVE-STREAM sehen

Für alle, die kein TV-Gerät zur Verfügung haben, wenn am Sonntag die Paarungen im DFB-Pokal-Halbfinale ausgelost werden, ist der LIVE-STREAM der Auslosung eine Lösung. Wie dieser abgerufen werden kann, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Auslosung zum Halbfinale des DFB-Pokals heute im LIVE-STREAM der ARD

Drei Bundesligisten und ein Außenseiter aus der Regionalliga hoffen im DFB-Pokal auf den großen Wurf. Doch zunächst muss das Halbfinale überstanden werden, die Auslosung dafür können Vereine und Fans am Sonntag kostenlos sehen.

Die Lösung hierfür ist der LIVE-STREAM der ARD. Das Programm des Ersten kann von Zuschauern in , Österreich und der kostenfrei online angesehen werden. Die Übertragung gleicht der im TV.

Die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales anschauen - mit der ARD-App.

DFB-Pokal: So läuft die Auslosung zum Halbfinale heute ab

Wie auch in der Runde zuvor wird es bei der Ziehung am Sonntag nur einen Lostopf geben. Darin befinden sich der 1. FC Saarbrücken, der FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen.

Klubs aus der , Regional- und Oberliga sowie weiteren Amateurklassen genießen im DFB-Pokal ein generelles Heimrecht. Dies gilt für das Halbfinale folglich für den 1. FC Saarbrücken, der nach dem Coup gegen Düsseldorf als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals in die Runde der letzten Vier einzog.

Gespielt werden die Paarungen dann am 21. und 22. April.

DFB-Pokal 2019/20: Alle Termine vom Halbfinale bis zum Finale

Das Halbfinale findet am 21./22. April 2020 statt

findet am 21./22. April 2020 statt Das Finale steigt am 23. Mai 2020 im Olympiastadion in Berlin

DFB-Pokal 2019/20: Die Sieger der letzten zehn Jahre

DFB-Pokal-Saison Sieger Finalist Ergebnis 2018/19 FC Bayern München 3:0 2017/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 2016/17 Eintracht Frankfurt 2:1 2015/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:0, 4:3 n. E. 2014/15 Borussia Dortmund 3:1 2013/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n. V. 2012/13 FC Bayern München 3:2 2011/12 Borussia Dortmund FC Bayern München 5:2 2010/11 5:0 2009/10 FC Bayern München SV Werder Bremen 4:0

DFB-Pokal, Auslosung zum Halbfinale: Diese Teams sind im Lostopf

Dreimal , einmal Regionalliga: Das Teilnehmerfeld für das DFB-Pokal-Halbfinale hat mit Saarbrücken eine große Überraschung. Auf wen können die Saarländer treffen?