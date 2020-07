DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Informationen zur Ziehung heute live

Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals wird heute ausgelost. Goal erklärt, wo Ihr die Ziehung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am heutigen Sonntag wird um 18.30 Uhr die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals für die Saison 2020/2021 ausgelost. DFB-Präsident Fritz Keller und die Stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich werden die Kugeln ziehen. Der amtierende Pokalsieger ist der , der sich im Finale mit 4:2 gegen durchsetzen konnte.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Auslosung des DFB-Pokals live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Datum : 26. Juli 2020

: 26. Juli 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

Der DFB-Pokal ist ein sehr beliebter Wettbewerb, sowohl bei den Fans als auch bei den Vereinen. Hier haben unterklassige Teams die Möglichkeit, sich mit den Top-Mannschaften der zu messen, vielleicht gibt es ja auch dieses Jahr die ein oder andere Überraschung. Die Auslosung ist für Amateurmannschaften also ein riesiges Ereignis - jeder will natürlich gegen Bayern München oder spielen. Es bleibt abzuwarten, ob zum Zeitpunkt der 1. Runde, die vom 11. bis zum 14. September gespielt wird, wieder Zuschauer in die Stadien kommen dürfen. Die Ziehung wird heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen - Goal verrät, welchen Sender Ihr einschalten müsst.

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM und Co.: Die TV-Übertragung

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt die Auslosung heute live und in voller Länge im Free-TV! Das Erste geht ab 18.30 Uhr auf Sendung, Moderatorin Jessy Welmer begleitet die Ziehung.

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM und Co.: Der LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder die Ziehung lieber streamen möchte, kann dies über den kostenlosen LIVE-STREAM der ARD machen. Ihr könnt entweder auf diesen Link klicken, um den Stream im Browser zu öffnen, oder Ihr schaut die Auslosung über die Sportschau-App, die es als kostenlosen Download gibt. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Der #DFB arbeitet an Konzepten für die schrittweise Rückkehr von Fans in die Stadien & auf die Sportplätze. Fritz Keller erklärt im Interview, warum dabei vom Fußball eine Signalwirkung für weitere Bereiche der Gesellschaft ausgehen kann.



Zum Interview: https://t.co/J5DyVafgMc pic.twitter.com/C4l5PH2DYp — DFB (Verband) (@DFB) July 21, 2020

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM - der LIVE-TICKER von Goal

Eine weitere Möglichkeit, die Auslosung zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. Hier erfahrt Ihr neben der Ziehung auch interessante Informationen über Eure Lieblingsteams - schaut mal rein!

Insgesamt 64 Mannschaften sind jedes Jahr für den DFB-Pokal spielberechtigt. Die Profiteams aus der 1. und sind automatisch dabei, genauso wie die ersten Vier der 3. Bundesliga. Das Besondere dieses Jahr ist, dass der FC Bayern München II Meister in der wurde. Da zweite Mannschaften nicht für die Profiligen der DFL und für den DFB-Pokal spielberechtigt sind, rückt der Fünfte der 3. Liga nach. In diesem Fall sind die Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig, und für den Pokalwettbewerb qualifiziert. Zudem sind die Gewinner der 21 Verbandspokalwettbewerbe dabei, wovon bis jetzt nur der 1. FC Magdeburg als Sieger feststeht, da die Saison in Sachsen-Anhalt abgebrochen wurde. Die letzten drei Teilnehmer werden aus den drei Verbänden mit den meisten gemeldeten Mannschaften ermittelt (Bayern, Westfalen, Niedersachsen).

Mehr Teams

Quelle: Imago Images / Jürgen Fromme

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM: Die Auslosung

Es wird für die erste Runde zwei Lostöpfe geben, den der Profiteams und den der Amateurteams. Es wird dann zuerst ein Verein aus dem Amateurlostopf gezogen und als Heimteam gesetzt. Danach folgt der Gegner aus dem Profitopf. Die unterklassigen Vereine haben dabei immer Heimrecht. So werden insgesamt 32 Paarungen gezogen, eine Partie zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist also in der 1. Runde nicht möglich. Da sich alle Amateurvereine noch qualifizieren müssen, werden Platzhalter an ihrer Stelle hinzugefügt. Der Grund dafür, dass die Auslosung schon so früh stattfindet, ist, dass sich die Amateurvereine auf den DFB-Pokal vorbereiten können. Es muss eine Spielstätte ausgewählt und ein umsetzbares Hygienekonzept vorgestellt werden. Am Tag der Amateure (22. August) werden die restlichen 31 Teilnehmer ermittelt.

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM: Die Termine

Runde Termin 1. Runde 11. bis 14. September 2. Runde 22./23. Dezember Achtelfinale 2./3. Februar Viertelfinale 2./3. März Halbfinale 1./2. Mai Finale 13. Mai

DFB-Pokal, Auslosung zur 1. Runde: TV, LIVE-STREAM: Das Teilnehmerfeld

1. Bundesliga:

Bayern Müchen

Borussia Dortmund





Bayer Leverkusen

TSG

VfL Wolsburg







Schalke 04

1. FSV





SV

Arminia Bielefeld



2. Bundesliga:





FC Heidenheim



SV Darmstadt

















St. Pauli





Würzburger Kickers

Eintracht Braunschweig

3. Bundesliga:

Wehen Wiesbaden



FC Ingolstadt

MSV Duisburg

Vertreter der Landesverbände: