Offiziell: Auch DFB-Länderspiel in Spanien abgesagt

Nach der Absage des Länderspiels des DFB gegen Italien ist nun auch der Test gegen Spanien erwartungsgemäß abgesagt worden.

Auch das für den 26. März angesetzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Madrid gegen ist abgesagt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagnachmittag mit.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Stadt Nürnberg im Zuge der Corona-Krise bereits den für den 31. März geplanten Klassiker gegen Italien im Max-Morlock-Stadion untersagt.

ℹ️ UEFA has officially called off all of March and April's internationals ❌



𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐚𝐦

🇪🇸🇩🇪 26/03, Madrid

🇩🇪🇮🇹 31/03, Nuremberg



𝐔𝟐𝟏𝐬

🇩🇪🇦🇹 26/03, Braunschweig

🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 31/03, Magdeburg



𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐭𝐞𝐚𝐦

🇩🇪🇮🇪 11/04, Münster

🇲🇪🇩🇪 14/04, Podgorica pic.twitter.com/pCR6cCsnjz — Germany (@DFB_Team_EN) March 17, 2020

Corona-Krise: verschoben

Die offizielle Bestätigung der Absage des Spaniens-Spiels erfolgte nur kurz nach der Bekanntgabe der Europäischen Fußball-Union (UEFA), die für den 12. Juni bis 12. Juli geplante EM-Endrunde in zwölf europäischen Ländern um ein Jahr zu verschieben.

In Spanien waren am Dienstagnachmittag mehr als 11.300 Fälle von Corona-Infektionen in Spanien bekannt, 509 Menschen waren der Erkrankung COVID-19 erlegen.