Stadt Nürnberg untersagt DFB-Länderspiel gegen Italien

Es sollte ein echtes Kracher-Testspiel, nun untersagt die Stadt Nürnberg das Länderspiel Deutschland vs. Italien aber.

Der Klassiker fällt dem Coronavirus zum Opfer: Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen ist abgesagt worden. Die Stadt Nürnberg unterrichtete den Deutschen Fußball-Bund (DFB) über eine städtische Verfügung, die die Durchführung der Partie untersagt.

Zuletzt wurde ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 17. November 2015 abgesagt, als die Polizei wenige Stunden vor dem Anpfiff in Hannover gegen die Hinweise auf einen möglichen Sprengstoffanschlag bekommen hatte. Vier Tage zuvor war es in Paris während des Länderspiels zwischen und zu Terrorangriffen gekommen.