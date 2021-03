DFB: Joachim Löw holt wohl Mats Hummels und Thomas Müller für die EM zurück

Mats Hummels und Thomas Müller kehren zur EM wohl in die Nationalmannschaft zurück. Der kicker berichtet mit Verweis auf eigene Quellen.

Mats Hummels und Thomas Müller werden offenbar für die Europameisterschaft ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zurückehren. Dies berichtet der kicker und bezieht sich dabei auf Informationen aus "bestens informierten Quellen".

Erst kürzlich hatte Löw in der ARD betont, dass dies denkbar sei, "wenn ich der Meinung bin, wir brauchen noch den ein oder anderen Prozentpunkt oder den ein oder anderen Energiegeber, sportlich gesehen oder in der Führung." Zudem sei es "selbstverständlich unsere Aufgabe, die besten Spieler, die es gibt, und die beste Mannschaft mitzunehmen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren", sagte er bei Sky.

Löw bootete Müller, Hummels und Boateng nach WM 2018 aus

Löw hatte Müller und Hummels gemeinsam mit Jerome Boateng im März 2019 aussortiert, um einen Umbruch im DFB-Team nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2018 einzuleiten. Unter anderem Toni Kroos hatte zuletzt Zweifel daran geäußert, ob dieser Plan aufgegangen sei. Negativer Höhepunkt war das 0:6 im vergangenen November in Spanien.

In den anstehenden Qualifikationsspielen für die WM 2022 gegen Armenien, Island und Rumänien verzichtet Löw in jedem Fall auf die Rückkehr der Routiniers. Für den Fall eines Comebacks sollen diese allerdings prominente Rollen einnehmen: "Wenn man solche Spieler jetzt zurückholt, dann muss man ihnen natürlich eine klare Verantwortung geben und muss sie auf dem Platz und auch neben dem Platz in die Verantwortung nehmen. Dann sind sie natürlich gesetzt", erklärte Löw.

Müller und Hummels liefen zwischen 2010 und 2018 gemeinsam für das A-Team des DFB auf. Während Müller in 100 Spielen 38 Tore erzielte, traf Hummels in 70 Partien fünfmal. Gemeinsam feierten sie 2014 in Rio den größten Erfolg.

Mülller, der sich in der laufenden Saison in Topform präsentierte, stellte zuletzt bereits klar, dass er "Lust" habe, "im nächsten Sommer nach Titeln zu jagen". Bayern-Kollege Manuel Neuer erklärte, er würde sich über ein Müller-Comeback freuen.