Deutschland Weltmeister 1974: Gegen wen gewann das DFB-Team im Finale?

Deutschland gewann 1974 seinen zweiten Titel. Doch gegen wen war das DFB-Team im Finale erfolgreich? Hier gibt es die Antwort.

Die WM 2022 in Katar steht vor der Tür - es ist die 22. Auflage des weltweiten Turniers in der Geschichte. Die deutsche Nationalmannschaft konnte den Titel bisher viermal gewinnen: 1954, 1974, 1990 sowie 2014. Mit einem weiteren Triumph könnt die DFB-Elf zu Rekordweltmeister Brasilien aufrücken.

Doch bevor die WM 2022 in Katar startet, werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit und lassen das WM-Finale 1974 nochmal Revue passieren. Gegen wen gewann die DFB-Elf damals den Titel? Wer schoss die Tore?

Hier findet ihr den Rückblick auf den deutschen WM-Titel 1974 beim Turnier im eigenen Land!

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

WM 1974 in Deutschland: Der Weg der DFB-Elf zum Titel

Deutschland startete die WM im eigenen Land 1974 in Gruppe 1. Die Gegner damals hießen Chile, Australien und die DDR. Spiel eins gegen Chile ging knapp mit 1:0 an die DFB-Elf, im zweiten Spiel warteten die Australier auf das Team von Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. Standesgemäß wurde dieses mit 3:0 gewonnen.

Im letzten Gruppenspiel ging es um Platz eins der Gruppe gegen den deutschen Nachbarn - BRD gegen DDR. Und der Underdog gewann, die DDR entschied die Partie mit 1:0 für sich. Damit landete der spätere Weltmeister nur auf Platz zwei in der Gruppe.

Deutschland Weltmeister 1974: Der Weg ins Finale

Im Jahr 1974 war das Turnierformat ein anderes. Nach der ersten Gruppenphase ging es nicht mit den K.o.-Spielen weiter. Stattdessen trafen die acht Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei der ersten Gruppen in einer zweiten Gruppenphase aufeinander. Die zwei besten Teams der Gruppen A und B qualifizierten sich fürs Finale beziehungsweise das Spiel um Platz drei.

Deutschland musste in Gruppe B gegen Jugoslawien, Schweden und Polen ran. Die DFB holte drei Siege, schlug Jugoslawien mit 2:0, Schweden mit 4:2 und den polnischen Nachbarn mit 1:0. Das reichte für die Qualifikation zum Finale, Polen wurde Gruppenzweiter.

Getty Images

WM-Finale 1974: Deutschland trifft auf die Niederlande

Im Finale wartete erneut ein Nachbarland auf die Deutschen, und zwar die Niederlande. Das Team rund um Johan Cruyff war im Turnierverlauf noch ungeschlagen und kassierte erst ein Gegentor. Und der deutsche Gegner startete direkt traumhaft in das WM-Finale im Münchner Olympiastadion.

78.200 Zuschauer sahen, wie Johan Neeskens die Niederlande nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung brachte. Nach 25 Minuten schoss Paul Breitner per Elfmeter den Ausgleich und kurz vor der Halbzeit netzte Gerd Müller zum 2:1 für die DFB-Elf ein. Und bei diesem Ergebnis sollte es bleiben - Deutschland war Weltmeister.

Weltmeisterschaft 1974: Final-Mannschaft des DFB

Folgende Spieler standen im WM-Finale 1974 in der Mannschaft des DFB:

Sepp Maier

Franz Beckenbauer

Rainer Bonhof

Georg Schwarzenbeck

Berti Vogts

Paul Breitner

Uli Hoeneß

Bernd Hölzenbein

Wolfgang Overath

Jürgen Graboswki

Gerd Müller

Trainer des Teams war Helmut Schön.