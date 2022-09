Deutschlands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 22: Wie das DFB-Team in Katar ins Endspiel kommen könnte

Was muss Deutschland machen um die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu gewinnen? GOAL zeigt den möglichen Weg ins Finale.

Deutschland hat die Weltmeisterschaft bereits viermal (1954, 1974, 1990 und 2014) gewonnen. Bei der WM 2022 in Katar soll Titel Nummer fünf folgen.

Die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Joachim Löw schied beim letzten großen Turnier, der Euro 2020, im Achtelfinale gegen England aus. Auch bei der WM 2018 war es für das DFB-Team nicht nach Wunsch gelaufen: Nach Niederlagen gegen Mexiko und Südkorea und einem Remis gegen Schweden war bereits nach der Gruppenphase Endstation.

Was muss Deutschland tun, um nach 2014 wieder Weltmeister zu werden? GOAL wirft einen Blick auf Deutschlands möglichen Weg ins Finale, das am 18. Dezember in Katar stattfindet.

Deutschland bei der WM: Die Gruppenphase

Gegner Datum Ort Japan 23. November Al-Rayyan Spanien 27. November Al-Khor Costa Rica 1. Dezember Al-Khor

Deutschland bei der WM: Das mögliche Achtelfinale

Falls Deutschland die anspruchsvolle Gruppe E gewinnt, geht es im Achtelfinale am 5. Dezember gegen den Zweitplatzierten der Gruppe F. In dieser spielen Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien.

Wird die Elf von Bundestrainer Hansi Flick Zweiter der Gruppe E, trifft sie am 6. Dezember auf den Sieger der Gruppe F.

Deutschland bei der WM: Das mögliche Viertelfinale

Bei einem Sieg im Achtelfinale träfe Deutschland im Viertelfinale am 9. oder 10. Dezember auf einen Sieger oder einen Zweitplatzierten der Gruppen G (Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun) oder H (Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea).

Deutschland bei der WM: Das mögliche Halbfinale

Erreicht Deutschland das Halbfinale (13. oder 14. Dezember), ist der Gegner ein Sieger oder Zweitplatzierter aus den Gruppe A (Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande), B (Iran, USA, Wales, England), C (Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen) oder D (Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien).

Deutschland bei der WM: Das mögliche Finale

Im Finale könnte Deutschland auf jede andere Mannschaft des Turniers treffen.