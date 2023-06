Deutschland vs. Kolumbien: Marc-André ter Stegen stoppt Flitzer

Marc-André ter Stegen hatte gegen Kolumbien in der ersten Hälfte gut zu tun. Auch abseits des Spielgeschehens.

WAS IST PASSIERT? Marc-André ter Stegen hat sich beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien als "Sicherheitsmann" betätigt. Der Torwart griff mit ein, als sich Flitzer der "Letzten Generation" in Gelsenkirchen an einen seiner Torpfosten ketten wollten (24.).

DIE REAKTION: Die Eindringlinge trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Stoppt den fossilen Wahnsinn". Alle vier Personen befinden sich nach DFB-Informationen in Gewahrsam der Polizei. Das Spiel wurde wegen der Szene kurz unterbrochen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

