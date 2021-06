Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV sehen: So wird die EM 2021 übertragen

Das erste Spiel der EM 2021 für die deutsche Nationalmannschaft steht an. Goal erklärt, wie die Partie gegen Frankreich im Free-TV übertragen wird.

Endlich ist es so weit! Die deutsche Nationalmannschaft startet heute in die Europameisterschaft, erster Gegner ist Frankreich. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist heute um 21.00 Uhr!

Fünf Jahre ist die letzte EM her - Endstation damals: Frankreich im Halbfinale. Seitdem konnte sich das Nachbarland Deutschlands zum Weltmeister küren, während die deutsche Auswahl beim Turnier 2018 keine allzu gute Figur abgab.

In diesem Jahr soll die deutsche Nationalmannschaft zeigen, dass sie weiterhin ernstzunehmen ist - schwerer hätte die Gruppe dabei kaum werden können. Neben Weltmeister Frankreich gehört auch der amtierende Europameister Portugal zu den Gegnern.

Es ist angerichtet - sogar 14.000 Zuschauer dürfen heute in die Heimspielstätte des FC Bayern Münchens. Wie können Zuschauer:innen, die sich nicht im Stadion befinden, das Spiel kostenlos verfolgen? Goal fasst alles zu den Übertragungen der EM im Free-TV zusammen.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe A 11. Juni bis 20. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung der EM 2021

Seit langer Zeit wird das Aufeinandertreffen zwischen der deutschen und französischen Nationalmannschaft gespannt erwartet - mit einem Jahr Verzögerung kann das Nachbarschaftsduell endlich stattfinden.

Die Duelle der beiden Teams waren in der jüngeren Vergangenheit schon von großer Bedeutung: Während Deutschland Frankreich auf dem Weg zum Weltmeistertitel 2014 bezwingen konnte, folgte zwei Jahre später die Revanche für die Equipe tricolore im eigenen Land.

Deutschland - Frankreich heute LIVE im Free-TV? So wird die Europameisterschaft übertragen

Es treffen also nicht nur zwei hochklassige Mannschaften aufeinander, eine gewisse Rivalität ist ebenfalls vorhanden. Da stellt sich für viele Menschen im Land eine bestimme Frage: Wie wird das Gruppenspiel der EM heute LIVE im TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich das Spiel der Nationalmannschaften im TV anschauen wollen: Gleich zwei Sender übertragen heute die EM LIVE! Sowohl das ZDF, als auch MagentaTV sind heute für die Übertragung in Deutschland zuständig.

Deutschland gegen Frankreich ist heute kostenlos zu sehen! ZDF überträgt im Free-TV

Das sind auch exzellente Nachrichten für alle Anhänger:innen, die kein Geld ausgeben wollen, um Deutschland gegen Frankreich zu verfolgen: Das Spiel wird heute im Free-TV übertragen und ist somit kostenlos zu sehen!

Der ZDF überträgt das Spiel heute LIVE - das "Zweite Deutsche Fernsehen" ist ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender und daher kostenlos zu empfangen! Insgesamt übertragen die beiden öffentlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF 41 der 51 Spiele dieser EM kostenlos im TV!

Gruppe F der EM 2021: So wird Deutschland vs. Frankreich übertragen

Die EM wird also zu großen Teilen im Free-TV übertragen - aber wie bekommt man das überhaupt ans Laufen? Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das ZDF auf eurem TV-Gerät einrichtet, könnt ihr hier nach Hilfe suchen. Wenn ihr die Begegnung im LIVE-STREAM sehen wollt, solltet ihr diesen Artikel aufmerksam weiterlesen.

Herausragende Nachrichten sind das also für alle, die heute Abend das Spiel der Deutschen gegen den Weltmeister verfolgen wollen. Dabei hat das ZDF keine Kosten und Mühen gescheut, was man an der Übertragung erkennen kann - diese wird folgendermaßen ablaufen:

Wagner, Mertesacker, Kramer, Löw: Hochkarätige Experten bei ZDF-Übertragung

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : Frankreich vs. Deutschland

: Frankreich vs. Deutschland Halbzeitpause : heute journal

: heute journal Moderation : Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein

: Expertise : Peter Hyballa Christoph Kramer Per Mertesacker

: Kommentar : Béla Réthy Sandro Wagner

: Im Anschluss: Interview mit Joachim Löw

Deutschland gegen Frankreich läuft auch im Pay-TV: Das ist MagentaTV

Wir haben es bereits erwähnt: Nicht nur das ZDF überträgt heute die Begegnung der deutschen Nationalmannschaft. Auch MagentaTV zeigt heute die Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich in voller Länge.

Der Nachteil dabei: MagentaTV ist ein Pay-TV-Sender, ihr müsst also für den Fernsehsender der Telekom bezahlen. Alles weitere zum rosaroten Anbieter und dessen Preise und Kosten findet ihr hier.

Deutschland vs. Frankreich im kostenlosen LIVE-STREAM? Die EM 2021 im Internet

Deutschland gegen Frankreich läuft heute im Free-TV? Das lässt man sich als Fußballfan nicht zweimal sagen - vorausgesetzt, man besitzt einen Fernseher. Was ist mit Anhänger:innen, die keinen Flachbildschirm zuhause haben?

Immer mehr Haushalte haben keinen Fernseher mehr, gerade die Coronapandemie hat gezeigt, wie wertvoll und vielfältig Streaming sein kann. Aber sind auch das ZDF und MagentaTV auf die Übertragung im Internet vorbereitet?

Kostenloser LIVE-STREAM dank ZDF: So seht ihr Deutschland vs. Frankreich im LIVE-STREAM

Das sind sie - und wie! Beim ZDF bekommt man die Übertragung, die im TV zu sehen ist, auch LIVE im Internet zu sehen - man muss also wirklich keine Sorgen haben, dass man das Spiel heute Abend aufgrund von technischen Schwierigkeiten verpassen könnte.

Handy, Tablet, PC, Laptop, Smart-TV, Spielekonsole... ob über zdf.de oder die ZDF-App (Play Store / App Store), es gibt jede Menge Möglichkeiten, das Spiel LIVE und kostenlos im Internet zu verfolgen.

Europameisterschaft 2021: Alle deutschen Spiele diese EM im kostenlosen TV und LIVE-STREAM!

All diese Inhalte sind, genau wie im Fernsehen, kostenlos - ihr müsst also auch im Internet nichts für Deutschland vs. Frankreich bezahlen. Dabei hat das ZDF noch mehr zu bieten: So gibt es hier jede Menge Reportagen, bei denen von Fußballtaktik über Biografien bis hin zu sozialen Berichten rund um die EM alles portraitiert wird.

Zum Vormerken: Alle EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden in diesem Jahr durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also kostenlos übertragen! Das nächste Spiel gegen Portugal am Samstag, dem 19. Juni, ist beispielsweise im Ersten (ARD) zu sehen.

Kostenpflichtiger LIVE-STREAM bei MagentaTV: So wird #FRAGER übertragen

Auch der zweite Fernsehsender, welcher heute Frankreich vs. Deutschland überträgt, zeigt die Begegnung LIVE im Internet: MagentaTV hat natürlich ebenfalls einen Internetauftritt. Allerdings ist das Spiel hier, wie auch im Fernsehen, nicht ohne Abonnement zu sehen.

Deutschland empfängt Frankreich: Die Aufstellungen der EM 2021

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Fußballverbände ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn im Free-TV sehen? Die LIVE-Übertragung der Gruppe F