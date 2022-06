Ungarn vs. Deutschland live: Die Nations League heute im LIVE-TICKER - 1:1

Nach zwei Unentschieden gegen Italien und England soll in Ungarn der erste Sieg in der Nations League für das DFB-Team her. Das Spiel im LIVE-TICKER.

Zum dritten Mal muss Deutschland in der Nations League ran: Nach zwei Unentschieden gegen Italien und England soll nun in Ungarn am Samstag der erste Sieg her. Anstoß in Budapest ist um 20.45 Uhr.

Beim 1:1 in Italien am vergangenen Wochenende sowie beim 1:1 gegen England in München unter der Woche überzeugte das DFB-Team nur phasenweise. Um gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner zu einem Dreier zu kommen, muss eine Leistungssteigerung her. Denn dass Ungarn viel drauf hat, bewies der Außenseiter zuletzt schon beim 1:0-Heimsieg gegen England.

Holt Deutschland den ersten Sieg in der Nations League oder muss sich das Flick-Team erneut mit einem ernüchternden Resultat zufrieden geben? GOAL präsentiert Euch die 90 Minuten aus Budapest im LIVE-TICKER. Wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist, haben wir für Euch in einem separaten Artikel zusammengestellt.

Ungarn vs. Deutschland 1:1 Tore 1:0 Z. Nagy (6.), 1:1 Hofmann (9.) Aufstellung Ungarn Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, Styles, A. Nagy, Z. Nagy (70. Nego), Sallai, Szoboszlai - Ad. Szalai (70. Adam) Aufstellung Deutschland Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka (69. Gündogan), Hofmann, Havertz, Musiala - Werner Gelbe Karten Sallai (17.) - Schlotterbeck (34.)

70. | Die Ungarn wechseln gleich doppelt: Adam kommt für Adam Szalai und Nego ist jetzt für den Torschützen Zsolt Nagy im Spiel.

69. | Erster Wechsel bei Deutschland: Gündogan kommt für Goretzka.

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: WECHSEL

66. | Hofmann spielt einen feinen Doppelpass mit Havertz, aber die anschließende Flanke wird abgefangen. Es bleibt eine zähe Partie in Budapest.

63. | Nachdem die deutsche Elf entschlossen aus der Kabine kam, passiert mittlerweile vor den Toren noch weniger als im ersten Durchgang. Wir warten noch auf die erste ernstzunehmende Gelegenheit nach der Pause.

60. | Raum mit einem härteren Einsteigen gegen Adam Szalai im Mittelfeld. Da hat der Hoffenheimer Glück, dass er ohne Karte davonkommt.

57. | Wie beim 1:1 sucht Schlotterbeck wieder Hofmann mit einem weiten Pass, aber diesmal kommt der Gladbacher einen halben Schritt zu spät. Das hätte erneut sehr gefährlich werden können.

55. | Deutschland stört den ungarischen Spielaufbau sehr früh und Musiala erahnt den Pass und leitet auf Werner weiter, der wiederum Havertz im Sechzehner mitnehmen könnte, es aber auf eigene Faust versucht und im Dribbling hängen bleibt.

52. | Sallai setzt sich auf rechts schön im Dribbling gegen Raum durch, aber dann verpufft der Angriff.

49. | Erster Abschluss nach der Pause: Nach einer Kimmich-Ecke kommt Schlotterbeck zum Kopfball, aber der trudelt harmlos Richtung Tor. Gulacsi ist da.

47. | Die deutsche Elf gleich mit einem vielversprechenden Angriff über die rechte Seite, aber Werners Flankenversuch wird geblockt.

46. | Weiter geht's, die zweite Halbzeit läuft!

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: ANPFIFF DER 2. HALBZEIT

Pause | In einem Spiel mit wenigen Möglichkeiten waren die Ungarn insgesamt ein bisschen zwingender, während das deutsche Team deutlich mehr Ballbesitz hatte. Insgesamt geht das 1:1 schon in Ordnung. Im System mit Viererkette ist Deutschland immer wieder über die Außenpositionen verwundbar. Da muss sich Hansi Flick für die zweiten 45 Minuten etwas einfallen lassen.

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Dickes Ding für Ungarn! Styles flankt aus dem linken Halbfeld auf den langen Pfosten, wo Sallai mit dem Kopf verlängert und so Fiola ins Spiel bringt, dessen Volley aus sieben Metern Neuer gerade noch mit dem Fuß parieren kann.

43. | Schöner Pass von Goretzka auf Werner, der diesmal nicht im Abseits steht, den Ball aber aus 13 Metern deutlich über das Tor setzt.

40. | Musiala legt den Ball auf die linke Seite zu Raum, der nicht Richtung Grundlinie geht, sondern überraschend einen Haken in die Mitte schlägt und dann aus spitzem Winkel mit rechts aufs lange Eck schlenzt. Gulacsi schaut nur hinterher, aber der Ball streicht knapp am langen Pfosten vorbei.

38. | Szoboszlai haut den Freistoß direkt drauf, aber der Versuch geht ein gutes Stück über das Tor.

34. | Süle lädt Ungarn mit einem schlimmen Fehlpass zu einem Konter ein, den Schlotterbeck mit einem taktischen Foul unterbindet. Gelb und Freistoß gut 25 Meter vor dem Tor.

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

34. | Werner wird auf den linken Flügel geschickt, kommt dann im Dribbling nicht an seinem ehemaligen Leipziger Teamkollegen Orban vorbei.

31. | Aus einer missglückten deutschen Ecke wird ein ungarischer Konter, aber Havertz eilt mit langen Schritten zurück und verhindert Schlimmeres. Starker Defensiveinsatz des Offensivjuwels.

29. | Goretzka schickt Werner halblinks in den Strafraum und der wiederum legt ab auf Havertz, der aus zehn Metern völlig freie Schussbahn hat, die Kugel aber über den Kasten setzt. Der Treffer hätte aber nicht gezählt: Werner stand einen halben Meter im Abseits.

27. | Fiona lässt Raum, der in der Viererkette sichtlich mehr Probleme hat als zuletzt mit der Dreierkette, zweimal ganz alt aussehen und flankt scharf ins Zentrum. Die Hereingabe ist aber zu dicht am Tor. Neuer packt zu.

25. | Kimmich lässt sich im Spielaufbau immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen und versucht, das Spiel mit langen Bällen anzukurbeln. Bislang noch ohne durchschlagenden Erfolg.

22. | Adam Szalai leitet einen Ball in der Abwehr direkt in den Lauf von Sallai weiter und ermöglicht Ungarn so eine sehr gute Kontermöglichkeit. Der Freiburger braucht dann aber etwas zu lange und Raum kann ihn noch ablaufen.

19. | Raum tritt den Freistoß mit viel Schnitt in die Mitte. Havertz kommt zum Kopfball, trifft diesen aber nicht sauber. Deutlich rechts vorbei.

17. | Sallai hält gegen Musiala den Fuß drauf und sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Gute Freistoßsituation für Deutschland auf dem linken Flügel.

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

17. | Beide Teams haben aus ihren bislang einzigen Gelegenheiten jeweils ein Tor erzielt. Ansonsten hat Deutschland 66 Prozent Ballbesitz und kontrolliert mehr und mehr das Geschehen.

14. | Die nächste gute Situation für Deutschland: Musiala spielt einen starken Pass in die Tiefe Richtung Havertz und Werner. Werner kommt an den Ball und scheitert dann aus halblinker Position an Gulacsi. Dann geht die Fahne hoch - Abseits! Havertz hätte hingehen dürfen, aber für ihn war der Pass einen Tick zu steil.

11. | Für Hofmann ist es das vierte Länderspieltor. Der Gladbacher hatte auch zuletzt gegen England getroffen.

9. | Das DFB-Team mit der direkten Antwort - und das war überragend gespielt von Schlotterbeck, der tief aus der eigenen Hälfte den durchstartenden Hofmann mit einem weiten Pass auf die Reise schickt. Gulacsi kommt heraus, aber der Gladbacher spitzelt die Kugel am ungarischen Schlussmann vorbei und schiebt dann ohne Probleme ins leere Tor ein.

TOOOR! Ungarn vs. Deutschland 1:1 | Torschütze: Hofmann

6. | Orban spielt einen weiten Diagonalball auf Fiona, der Raum im Rücken entwischt ist und dann auf den langen Pfosten flankt. Dort kommt Sallai völlig frei zum Kopfball, den Neuer zwar parieren kann, aber den Abpraller jagt Nagy dann genau unter die Latte.

TOOOR! Ungarn vs. Deutschland 1:0 | Torschütze: Z. Nagy

5. | Styles macht halblinks Tempo, wird dann aber robust und fair von Goretzka abgeräumt.

3. | Erster deutscher Angriff über die rechte Seite, aber der Steilpass von Hofmann auf Werner ist einen Tick zu scharf gespielt. Abstoß!

1. | Anpfiff! Das Spiel läuft!

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Bei angenehmen 24 Grad führt der spanische Schiedsrichter Jose Maria Sanchez soeben beide Teams aufs Feld. Bald werden in der Puskas Arena in Budapest die Nationalhymnen erklingen und dann geht es los!

Vor Beginn | Insgesamt gab es bislang 35 Duelle zwischen Ungarn und Deutschland. Die Bilanz spricht dabei nur knapp für das DFB-Team (13 Siege, elf Remis, elf Niederlagen).

Vor Beginn | Das letzte Duell der beiden Teams gab es bei der EM im vergangenen Jahr. In einer aufgehitzten Atmosphäre endete die Partie in München 2:2. Goretzka sicherte Deutschland damals mit einem späten Tor das Remis und damit das Achtelfinale.

Vor Beginn | Nach zwei Remis zum Auftakt in die Nations League hat diese Partie schon wegweisenden Charakter für die deutsche Mannschaft. Es müssen drei Punkte her, wenn man ein Wörtchen um den Gruppensieg mitreden möchte.

Vor Beginn | Hansi Flick stellt heute wohl auf eine Viererkette in der Abwehr um. Insgesamt gibt es nach dem 1:1 gegen England gleich vier Wechsel: Werner, Goretzka, Kehrer und Süle rücken für Müller, Gündogan, Klostermann und Rüdiger in die erste Elf.

Vor Beginn | Im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Italien nimmt Ungarns Coach Marco Rossi drei Änderungen an seiner Startformation vor. Leipzigs Gulacsi ersetzt Dibusz im Tor. Darüber hinaus rücken Fiola und Styles für Nego und Schäfer in die erste Elf.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Nations League zur Begegnung des 3. Spieltags zwischen Ungarn und Deutschland.

Ungarn vs. Deutschland heute live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist Ungarns Aufstellung:

Ungarn: Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, Styles, A. Nagy, Z. Nagy, Sallai, Szoboszlai - Ad. Szalai

Das ist Deutschlands Aufstellung:

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka, Hofmann, Havertz, Musiala - Werner

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Länderspiel heute

Von den vier Pflichtspielen gegen Ungarn gewann Deutschland nur eins (1U 2N): Im Finale der WM 1954 gab es beim „Wunder von Bern“ einen 3-2-Sieg. Zuvor siegten die Ungarn in diesem Turnier in der Gruppenphase mit 8-3 gegen die DFB-Elf – es war die höchste Niederlage Deutschlands bei einem großen Turnier und das letzte Mal, dass die deutsche Mannschaft in einem Spiel mehr als sechs Gegentore kassierte.

Deutschland verlor nur eins der letzten sieben Länderspiele gegen Ungarn (3S 3U): im Juni 2004 in einem Freundschaftsspiel in Kaiserslautern mit 0-2. In den letzten drei Duellen blieb die DFB-Elf ungeschlagen und erzielte dabei insgesamt sieben Tore (2S und 2021 das 2-2 bei der EM in München).

Deutschland gewann die letzten beiden Länderspiele auswärts in Ungarn (2001 mit 5-2 und 2010 mit 3-0) und feierte damit so viele Siege wie in den ersten 14 Partien in Ungarn zusammen (6U 6N). Die letzte Niederlage in Ungarn kassierte die DFB-Elf 1959 (3-4) und verlor seitdem keins der sechs Spiele dort (3S 3U).

Die deutsche Nationalelf verlor keines der ersten elf Länderspiele unter Hansi Flick, das gelang zuvor nur Sepp Herberger (erste Pleite im 17. Spiel) und Jupp Derwall (24. Spiel). Zuletzt gab es aber drei Remis in Serie, viermal in Folge spielte die DFB-Elf noch nie unentschieden (drei letztmals 2020).

In den ersten elf Spielen unter Hansi Flick erzielte die DFB-Elf 36 Tore, nur Flicks Vorgänger Joachim Löw konnte in seinen ersten elf Partien als Nationaltrainer öfter jubeln (37 Tore). Die fünf Gegentore unter Flick sind Bestwert eines deutschen Nationalcoachs nach elf Spielen.

Deutschland spielte zuletzt dreimal in Folge 1-1, erst zum vierten Mal in der Verbandshistorie endeten drei Länderspiele am Stück mit dem gleichen Ergebnis, zuletzt 2013 bei drei 3-0-Siegen in Serie (WM 2002: dreimal 1-0, 1938/39: dreimal 4-1). Die DFB-Elf legte nie vier Partien in Serie mit dem gleichen Resultat hin.

Deutschland gewann nur eines seiner sechs Auswärtsspiele in der Nations League, im Oktober 2020 mit 2-1 in der Ukraine (2U 3N) und wahrte dabei keine einzige Weiße Weste (14 Gegentore). Ungarn gewann fünf von sieben Heimspielen im Wettbewerb (1U 1N) und traf in jedem Heimspiel (zwölf Tore).

Ungarn gewann sein letztes Heimspiel mit 1-0 gegen England, konnte aber seit 2019 keine zwei Heimsiege in Serie einfahren. Am zweiten Spieltag der laufenden Nations-League-Saison verlor die Elf von Marco Rossi auswärts mit 1-2 gegen Italien, damit riss die Serie von fünf ungeschlagenen Partien in diesem Wettbewerb.

Deutschlands David Raum gab zu fünf der 10 deutschen Torschüsse im Spiel gegen England die Vorlage – Bestwert aller Akteure. Zudem schlug er gleich viele Flanken (sieben) wie alle seine Teamkollegen zusammen und gewann all seine vier Tacklings, auch das war Bestwert beim DFB-Team.

Mit Dominik Szoboszlai, Willi Orban und Peter Gulacsi stehen drei Ungarn bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig unter Vertrag. Szoboszlai war in der laufenden Nations-League-Saison an acht Torschüssen beteiligt (fünf Schüsse, drei Vorlagen) – Team-Bestwert.

Ungarn vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Ungarn vs. Deutschland heute ... ... im TV RTL ... im LIVE-STREAM RTL+ ... im LIVE-TICKER GOAL

Ungarn vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der erste Sieg soll her: Flick redet Spielern ins Gewissen

Jetzt aber: Die DFB-Auswahl will in Ungarn im dritten Nations-League-Spiel den ersten Sieg einfahren - und unbedingt das Final Four erreichen.

Vor seinem nächsten Katar-Casting redete Hansi Flick seinen Spielern noch einmal ins Gewissen. "Ich erwarte von jedem Einzelnen, der in den Kader möchte, dass er topfit ist. Wir haben keine Zeit, da noch nachzubessern", sagte der Bundestrainer, bevor er sich mit der deutschen Nationalmannschaft an Bord des Fluges LH 342 nach Budapest begab.

165 Tage vor dem WM-Auftakt gegen Japan will die DFB-Auswahl beim dritten Nations-League-Auftritt am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Ungarn den eingeschlagenen Weg fortsetzen - und sich endlich mit dem ersten Sieg "für den Einsatz und Aufwand belohnen", wie Flick forderte.

Ein Selbstläufer wird die Begegnung in der Puskas Arena nach den Unentschieden in Italien und gegen England (jeweils 1:1) nicht. "Nach England ist das das schwerste Spiel, das man haben kann", sagte Flick über die unangenehmen Ungarn: "Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt in der Defensive agiert, kaum was zulässt, kaum Räume freigibt. Es wird eine ganz große Aufgabe für uns."

Beim viertletzten Spiel vor seiner Kadernominierung für die Wüsten-WM (21. November bis 18. Dezember) zählen keine Ausreden. Weder der von Flick kritisierte enge Zeitplan mit vier Spielen in anderthalb Wochen, noch die erwarteten Pfiffe der Fans aufgrund des Herzjubels von Leon Goretzka nach seinem Ausgleichstreffer bei der EM im vergangenen Jahr (2:2) sollen das DFB-Team aus dem Konzept bringen. "Das sind Nebensächlichkeiten, die einen nicht interessieren", betonte Flick, "weil der Fokus auf das Spiel gerichtet ist."

Und auf den Jahreshöhepunkt. Daher dient das "Mini-Turnier" Nations League als ideale Standortbestimmung. "Vier Spiele sind enorm viel in diesem kurzen Zeitraum. Es ist aber unser Job. Wir werden es absolut stemmen können", versicherte Thomas Müller. Gut möglich, dass Flick wie gegen England die Rotationsmaschine anwirft. Kapitän Manuel Neuer bleibt aber im Tor, Serge Gnabry (Wadenprobleme) ist fraglich.

Nach der Ankunft stieg der DFB-Tross in der Fünf-Sterne-Unterkunft Corinthia Hotel ab. Dort arbeitete das Trainerteam an den letzten taktischen Details. Denn ein Sieg soll nicht nur reichlich WM-Rückenwind verschaffen: Oliver Bierhoff denkt schon an die Heim-EM 2024. Das Ziel sei der Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für das Final Four der Nationenliga im kommenden Jahr, "weil wir 2023 nur Freundschaftsspiele haben", wie der DFB-Geschäftsführer meinte: "Da würden zwei Wettbewerbsspiele guttun."

Dafür muss der viermalige Weltmeister aber torgefährlicher werden. In manchen Szenen sei man gegen England nicht "zwingend und klar genug" gewesen, räumte Müller ein, "auch wenn wir zwei, drei Situationen hatten, wo es es hätte scheppern können".

In der Donaumetropole könnte Timo Werner ebenso eine Chance von Beginn an erhalten wie das zweite Sorgenkind Leroy Sane. Nach dem Abschlusstraining im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach ließ sich Flick aber nicht in die Karten schauen. Man sei auf einem guten Weg und wolle das bestätigen, sagte Flick. Die Zeit bis zur WM ist schließlich knapp.

Ungarn vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Duell heute im Überblick