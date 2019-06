Deutschland gegen Spanien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen – alles zur Übertragung der Frauen-WM

Die WM geht in die nächste Runde: Die DFB-Frauen treffen am Mittwoch auf Spanien. Goal sagt Euch, wer die Partie im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Nach den beiden WM-Titeln 2003 und 2007 wollen die DFB-Frauen in erneut den Pokal gewinnen. Am zweiten Spieltag der Frauen-WM geht es am Mittwoch in Gruppe B gegen . Anstoß der Partie ist um 18 Uhr in Valenciennes.

Mit dem Erfolg gegen China legte Deutschland bereits am Samstag den Grundstein für eine erfolgreiche WM: Der erst 19-jährigen Giulia Gwinn, die zur nächsten Saison zu den FC-Bayern-Frauen wechseln wird, gelang in der 66. Minute der Siegtreffer zum 1:0.

Überschattet wurde der Sieg jedoch von den Sorgen um Dzsenifer Marozsan: Die 27-Jährige vom Champions-League-Sieger hatte gegen einen Schlag auf den Fuß erlitten und sich dabei einen Zeh gebrochen. Sie fällt für das Spiel gegen Spanien aus.

gegen Spanien: In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die deutschen Spiele der Frauen-WM im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt. Zudem liefern wir Euch mögliche LIVE-TICKER sowie die Aufstellungen beider Teams.

Deutschland gegen Spanien: Der zweite Spieltag der Frauen-WM in der Übersicht

Duell Deutschland vs. Spanien Datum Mittwoch, 12. Juni 2019 | 18 Uhr Ort Stade du Hainaut, Valenciennes (Frankreich) Zuschauer 24.930 Plätze

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV schauen - geht das?

ARD und ZDF haben sich gemeinsam die Rechte an der Übertragung der Frauen-WM gesichert und zeigen daher alle Spiele entweder im TV oder im LIVE-STREAM. Das bedeutet, dass somit auch Deutschland gegen Spanien am Mittwoch live im Free-TV zu sehen sein wird.

Wer zeigt Deutschland gegen Spanien im Free-TV? ARD oder ZDF?

Das ZDF hat sich die Rechte an 28 Partien der Frauen-WM gesichert, von denen zwölf Spiele jedoch ausschließlich im LIVE-STREAM zu sehen sind.

Von dieser Regelung ist Deutschland vs. Spanien aber nicht betroffen. Das ZDF zeigt die Begegnung heute live und in voller Länge im Free-TV und beginnt bereits um 17.05 Uhr mit der Übertragung aus Valenciennes.

Während im Ersten Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer die WM aus Köln präsentieren, verzichtet das ZDF auf ein festes WM-Studio und produziert seine Sendungen mit Moderator Sven Voss und wechselnden Experten direkt aus den jeweiligen Stadien.

Kommentiert wird das Duell anschließend von Claudia Neumann, die bereits zuvor bei großen Turnieren zum Einsatz gekommen war.

Die ARD hatte bereits das Aufeinandertreffen der DFB-Auswahl mit China übertragen. Die nächste Partie der DFB-Frauen, die live im Free-TV in der ARD gezeigt wird, ist das Duell mit Südafrika am 17. Juni um 18 Uhr.

Deutschland gegen Spanien heute im LIVE-STREAM schauen

Neben der TV-Übertragung im ZDF könnt Ihr Deutschland gegen Spanien auch im LIVE-STREAM verfolgen. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, welche beiden Möglichkeiten Euch dafür zur Verfügung stehen.

Deutschland vs. Spanien im LIVE-STREAM bei DAZN

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern hat sich auch DAZN die Rechte an ausgewählten Spielen der Frauen-WM gesichert. Auch Deutschland vs. Spanien zeigt DAZN heute in voller Länge im LIVE-STREAM.

Eine Sublizenz von ARD und ZDF erlaubt es DAZN, insgesamt 26 Spiele der Frauen-WM in Frankreich live im Stream zu zeigen. Neben allen Spielen der DFB-Frauen überträgt DAZN jeden Spieltag jeweils eine Partie live. Ab dem Viertelfinale zeigt der Streamingdienst alle Spiele im LIVE-STREAM.

Auch DAZN geht bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 18 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Am Mikrofon begrüßen Euch Kommentator Lukas Schönmüller und Expertin Tabea Kemme. Die 27-Jährige steht seit der letzten Saison beim englischen Erstligisten unter Vertrag.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch DAZN-Abonnent sein. Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr die Frauen-WM allerdings zunächst vier Wochen gratis erleben.

Hat Euch DAZN überzeugt, zahlt Ihr danach 9,99 Euro im Monat und bekommt neben den Spielen der , und auch die Begegnungen in der und im LIVE-STREAM geliefert.

Zudem umfasst das Angebot des Streamingdienstes auch die NBA, NFL und NHL sowie zahlreiche Box-, Darts- und UFC-Events.

Die LIVE-STREAMS von DAZN könnt Ihr Euch auf fast allen mobilen Geräten anschauen. Auch mit allen gängigen Smart-TV-Geräten könnt Ihr auf das Programm zugreifen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die unter den folgenden Links zur Verfügung steht:

Deutschland vs. Spanien im LIVE-STREAM des ZDF schauen

Ihr könnt die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien aber auch in voller Länge im LIVE-STREAM auf der ZDF-Webseite schauen. Dort findet Ihr sowohl die Übertragung zu Deutschland vs. Spanien als auch die LIVE-STREAMS von zahlreichen anderen Spielen der Frauen-WM.

Um das Angebot des ZDF nutzen zu können, ist kein zusätzliches Abonnement notwendig. Auch im LIVE-STREAM beginnt die Übertragung ebenso wie im Free-TV um 17.05 Uhr.

Die Highlights von Deutschland vs. Spanien bei DAZN

Neben dem LIVE-STREAM, den Ihr Euch auch noch in den nächsten Tagen re-live anschauen könnt, bietet Euch DAZN wenige Minuten nach dem Ende zudem die Highlights der Begegnung.

In einer kurzen Zusammenfassung liefert Euch der Streamingdienst alle Höhepunkte von Deutschland vs. Spanien auf einen Blick - damit Ihr trotzdem die wichtigsten Szenen gesehen habt, auch wenn Ihr die Partie nicht live verfolgen konntet.

Deutschland gegen Spanien im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und habt keinen LIVE-STREAM zur Hand? Goal wird auch zum Aufeinandertreffen der DFB-Frauen mit Spanien wieder einen LIVE-TICKER anbieten.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß liefern wir Euch alle Infos zur Frauen-WM. Sobald der Ball in Frankreich rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen über die Geschehnisse im Stade du Hainaut auf dem Laufenden.

Frauen-WM: Die Aufstellungen von Deutschland vs. Spanien

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anstoß bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.