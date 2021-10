Deutschland vs. Rumänien live: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER

Deutschland spielt am heutigen Freitagabend im Länderspiel gegen Rumänien. Goal begleitet das ganze Spiel hier und jetzt im kostenlosen LIVE-TICKER.

Länderspielpause - Zeit für die WM-Qualifikation: Deutschland spielt heute Abend um 20.45 Uhr in Hamburg gegen Rumänien. Goal ist im LIVE-TICKER mit von der Partie.

Derzeit steht das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Platz 1 in der Gruppe. Ihr könnt heute das Spiel im LIVE-TICKER mitlesen (kostenlos) oder aber im TV und LIVE-STREAM mitfiebern.

Deutschland vs. Rumänien im LIVE-TICKER | Vor Beginn

Deutschland vs. Rumänien Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung DFB-Team - Aufstellung Rumänien - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der WM-Qualifikation zur Begegnung des 7. Spieltages: Deutschland vs. Rumänien.

Deutschland vs. Rumänien: Die Aufstellung der Teams

Deutschland vs. Rumänien im LIVE-TICKER: Die Tabellenlage vor der Partie heute

Platz Nation Spiele Tordiff. Punkte 1 Deutschland 6 +15 15 2 Armenien 6 -2 11 3 Rumänien 6 3 10 4 Nordmazedonien 6 5 9 5 Island 6 -8 4 6 Liechtenstein 6 -13 1

Deutschland vs. Rumänien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Drei Punkte - und mehr: Hansi Flick plant gegen Rumänien seinen vierten Sieg fest ein und hofft spielerisch auf weitere Fortschritte.

Hamburg (SID) Hansi Flick hatte keine Zeit zu verlieren. Um 16.56 Uhr - und damit vier Minuten vor dem eigentlichen Beginn des Abschlusstrainings - pfiff der Bundestrainer seine Stars im Hamburger Volksparkstadion zusammen. Nach einer kurzen Ansprache verpasste Flick seiner Auswahl den Feinschliff für die nächste wichtige Aufgabe in der WM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Rumänien.

Seine klare Vorgabe lautet: "Wir wollen eine tolle Leistung bringen und ein erfolgreiches Spiel sehen, das die Fans wieder begeistert." Die Spieler, hat er zufrieden festgestellt, haben dies verinnerlicht: "Jeder Einzelne möchte das so rüberbringen." Damit die zarte Aufbruchstimmung aus den drei Siegen zum Start der neuen Ära im September noch möglichst lange und weit trägt.

Flick selbst hat sich dafür in den Tunnel begeben. Für einen Ausflug mit den eigens bereitgestellten Fahrrädern durch die sonnige Hansestadt habe er "leider noch keine Zeit gefunden", verriet er mit Bedauern. Stattdessen ging er auf dem Trainingsplatz "noch mehr ins Detail" und ließ so intensiv üben, dass er eine Einheit früher beenden musste, um "Körner zu sparen".

Flick, hat Oliver Bierhoff beobachtet, vermittle eine gewisse "Euphorie". Die vom DFB-Direktor noch vor elf Monaten gesichtete "dunkle Wolke" über der Nationalelf sei wie weggeblasen. Das sollen auch die 25.000 Zuschauer im ausverkauften Volkspark spüren.

Um die frische Begeisterung auf die nächste Stufe zu heben, hat Flick den Konkurrenzkampf neu entfacht. "Es gibt kaum Spieler, die gesetzt sind, das ist immer eine Sache der aktuellen Form", sagte er. Und doch kristallisiert sich bereits eine Achse mit einem starken Münchner Kern heraus.

Im von Flick bevorzugten 4-2-3-1-System verteidigen Niklas Süle und Antonio Rüdiger vor Kapitän Manuel Neuer im Zentrum - das Duo erhielt für Rumänien eine Einsatzgarantie. "Sie geben uns gute Stabilität", sagte Flick. Das gilt auch für die Doppel-Sechs mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die zusammen mit ihrem Bayern-Kollegen Thomas Müller das Herzstück der Flick-Elf bilden.

Auf den offensiven Außen sind zwei weitere Bayern erste Wahl: Serge Gnabry und Leroy Sane, ihr Zielspieler heißt Timo Werner. "Jeder spielt jetzt auf seiner besten Position und weiß, was er für Aufgaben hat", sagte der Chelsea-Profi. Einzig bei den defensiven Außen scheint Flick noch nicht komplett festgelegt; gegen den Weltranglisten-42. werden Jonas Hofmann rechts und Thilo Kehrer links anstelle des verletzten Robin Gosens erwartet.

"Wir haben eine super Qualität", sagte Flick, auch Youngster wie Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Karim Adeyemi bereicherten seine Auswahl. Das Ziel "Rückkehr an die Weltspitze" hält der 56-Jährige daher schon zur WM 2022 in Katar für realistisch.

Mit Siegen gegen eine rumänische Mannschaft, die laut Flick "Fußball spielen will", und am Montag beim DFB-Schreck Nordmazedonien könnte das Wüsten-Ticket gebucht werden. Doch Bierhoff mahnte: "Wir hatten häufiger gute Ausgangspositionen." Es gehe jetzt "um Kontinuität".

Karl-Heinz Rummenigge ist optimistisch. Flick, betonte der langjährige Bayern-Boss, werde in Katar "eine Mannschaft hinstellen, die nicht einfach zu schlagen sein wird". Schon jetzt hätten die Spieler dessen "Handschrift kapiert". Sicher, Rumänien und Nordmazedonien seien schwerer zu schlagen als die September-Gegner, aber das DFB-Team sei "so gut besetzt, dass man sich keine Sorgen machen muss".

Flick sieht das wohl ähnlich. Und so nahm er sich bei aller Detailarbeit doch noch Zeit für andere Dinge wie die "Schreibstunde" am Mittwoch. Dabei signierte der Bundestrainer auch einen Strampler für einen Hotelangestellten, wie er schmunzelnd berichtete. Nur das Rad blieb (noch) stehen.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Werner. - Trainer: Flick

Deutschland vs. Rumänien im LIVE-TICKER: Die WM-Qualifikation auf einen Blick