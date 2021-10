Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live im TV und LIVE-STREAM?

In der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft am Freitag auf Rumänien. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

Setzt die deutsche Mannschaft ihren Siegeszug unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick fort? In der WM-Qualifikation trifft das DFB-Team am Freitag auf Rumänien, hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor - der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die Ära Hansi Flick war im September geglückt. Auf ein dürftiges 2:0 in Liechtenstein folgten mit den Siegen gegen Armenien und auf Island auch zwei spielerisch überzeugende Vorstellungen.

Das WM-Ticket ist also greifbar, ein Sieg am Freitag gegen Rumänien wäre der nächste Schritt nach dem holprigen Start in die Qualifikation unter anderem mit der Niederlage gegen Nordmazedonien. Vier Spieltage vor Ende der Qualifikation liegt Deutschland vier Punkte vor Armenien.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG Deutschland vs. Rumänien WETTBEWERB Qualifikation zur WM 2022 | 7. Spieltag ORT Volksparkstadion | Hamburg ANSTOSS 8. Oktober 2021 | 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 28. März 2021 | Rumänien vs. Deutschland 0:1 (0:1)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Freitagabend bedeutet mit die beste Sendezeit für die deutsche Nationalmannschaft, der übertragende Sender darf sich vermutlich über tolle Einschaltquoten freuen. Doch wer zeigt das Spiel überhaupt? Die Antwort: Deutschland gegen Rumänien wird live von RTL übertragen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? So überträgt RTL das Spiel im Free-TV

Der Privatsender RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die im Rahmen der WM-Qualifikation ausgetragen werden. Bei Testspielen oder Partien in der Nations League kann das durchaus anders aussehen, aber in der WM-Quali ist der Fall klar. Hier führt kein Weg am Kölner Sender vorbei.

RTL beginnt zur Primetime um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Da der eigentliche Moderator Florian König derzeit erkrankt ist und zuletzt schon beim "Doppelpass" auf Sport1 vertreten werden musste, wird Laura Papendick durch die Sendung führen. Experte ist wie zuletzt auch Lothar Matthäus, als Kommentatoren analysieren Marco Hagemann und Steffen Freund das Geschehen während der 90 Minuten.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? Die Partie im LIVE-STREAM auf TVNOW

Das Spiel läuft zwar im Free-TV, doch manch einer kann es sich vielleicht doch nicht zu Hause bequem auf der Couch ansehen. Für alle, die unterwegs sind oder aus anderen Gründen keine Möglichkeit haben, das Spiel zu verfolgen, bietet RTL die hauseigene Streamingplattform TVNOW an.

Auf dieser können die Programme der Mediengruppe RTL in Echtzeit gestreamt werden, zudem gibt es exklusive Inhalte und Eigenproduktionen. Der Haken: TVNOW ist kostenpflichtig! Zwar gibt es eine kostenlose Version, diese bietet jedoch nur rudimentäre Funktionen.

Um Live-TV nutzen zu können, benötigt man mindestens das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Komplette Werbefreiheit, einen zweiten parallelen Stream und die Originalversionen ausländischer Inhalte bietet die Premium+-Version für 7,99 Euro monatlich. Wer ein TVNOW-Abo hat, sieht zudem auch einige Spiele der Europa League sowie der Europa Conference League, die seit dieser Saison ebenfalls von RTL übertragen werden.

Hansi Flick: "Die Mannschaft spielt gut miteinander, aber unser Ziel ist es, dass sie füreinander spielt." 💬#Flick #DieMannschaft pic.twitter.com/u398Nq2R8C — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 1, 2021

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer das Spiel nicht sehen kann, egal ob im Free-TV oder LIVE-STREAM, oder wer schlicht kein Geld für TVNOW bezahlen will, der wird in unserem LIVE-TICKER bestens versorgt. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Szenen ganz schnell geliefert und verpasst gar nichts.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien live? Das Spiel im Relive bei DAZN

Wenige Stunden nach Abpfiff, ab Samstag um 0 Uhr, steht das Spiel auch im Relive auf der Streamingplattform DAZN zur Verfügung. Dort kann die Partie dann in voller Länge nochmal angeschaut werden - eine weitere Option also für all jene, die die Partie um 20.45 Uhr nicht sehen können.

Ohnehin werden alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung live auf DAZN gezeigt. Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr bekommt Ihr bei DAZN die volle Ladung Fußball mit der Champions League, den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, den europäischen Topligen und mehr. Zudem zeigt DAZN auch viele weitere Sportarten wie NFL, NBA, Darts, Wrestling und vieles mehr. Hier geht's zur Anmeldung.