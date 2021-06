Deutschland vs. Portugal live: Die EM 2021 JETZT im LIVE-TICKER - 2:1

Bei der Europameisterschaft duelliert sich die deutsche Nationalmannschaft heute mit Portugal. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Es ist angerichtet: Deutschland trifft auf Portugal bei der EM 2021. Anpfiff der Partie ist heute um 18 Uhr. Hier gibt's die kompletten 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Wer das Duell zwischen Deutschland und Portugal nicht hier im TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM sehen will, kann das auch heute tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie.

Deutschland - Portugal 2:1 Tore 0:1 Ronaldo (15.), 1:1 Havertz (35.), 2:1 Guerreiro (38., Eigentor) Aufstellung GER Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz Aufstellung PRT Rui Patricio - Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota Gelbe Karten -

42' Müller liegt kurz auf dem Rasen, reibt sich die Schulter, muss kurz behandelt werden. Von der Seitenlinie kann er eine Ecke von Kroos beobachten, die Rüdiger deutlich über das Tor köpft. Dann ist der Münchner wieder auf dem Rasen.

TOOOR! Deutschland - Portugal 2:1 | Torschütze: Guerreiro (Eigentor)

38' Und jetzt ganz nah! Rüdiger steil auf Gosens, der legt für Müller ab. Müller zwirbelt die Flanke auf rechts, wo Havertz zunächst scheitert, von der Grundlinie kratzt Kimmich den Ball weg, spielt scharf quer auf Havertz, Guerreiro ist dazwischen und jagt den Ball aus 50 cm ins eigene Tor. Nächstes Eigentor also. Deutschlands einziger Torschütze bleibt nach wie vor Mats Hummels!

38' 1:1, das kommt der Realität doch schon näher!

TOOOR! Deutschland - Portugal 1:1 | Torschütze: Havertz

35' Müller kurz auf Kimmich, der auf Strafraumhöhe mit dem Seitenwechsel. Gosens nimmt das Zuspiel auf links wie einst Hernandez beim Pogba-Zuspiel, und in der Rolle von Hummels erleben wir Ruben Dias. Eigentor. Havertz wäre aber auch noch dagewesen.

34' Bis auf Cristiano Ronaldo befinden sich alle Portugiesen auf einen Streifen von etwa 15 Metern Breite vor dem eigenen Strafraum, was sich an sich ziemlich kompakt anhört, dafür kommt die deutsche Auswahl trotzdem ziemlich häufig dadurch.

32' Zusammenprall von Havertz und Pepe. Havertz hat sich ganz schön was vorgenommen, wie es scheint. Pepe bleibt zunächst auf dem Rasen liegen. Geht aber auch schon wieder.

31' Es herrscht übrigens schon ziemlich Bewegung auf der deutschen Bank.

30' Die Zahlen dazu: Ballbesitz Deutschland 65 Prozent, Abschlüsse aufs Tor: 3:1.

29' Grundsätzlich bietet sich folgendes Bild: Die DFB-Auswahl ist fast unablässig in Ballbesitz, lässt den Ball gefällig laufen und spielt sich Chancen heraus. Die Portugiesen stehen tief und arbeiten mit langen Bällen. Und wenn so einer ankommt, wirds brenzlig. Immer.

27' Havertz in der Rückwärtsbewegung zu ungestümt gegen Carvalho. Die Portugiesen bekommen einen Freistoß zugesprochen, Torentfernung 26 Meter. Guerreiro führt aus, Jota kommt zwischen Müller und Rüdiger zum Kopfball, kann den Ball aber nicht drücken. Das sah gefährlicher aus als es sich liest.

24' Kroos diesmal von der linken Seite. Der zweite Ball landet bei Gnabry, der auf rechts zur Grundlinie geht, flankt, unmittelbar vor dem Kasten verpasst Hummels haarscharf. Dann gibts eine Trinkpause. Konnten die Portugiesen nach der letzten Ecke einen Überzahlkonter fahren, wird dieser Eckstoß immerhin mit Absicherung ausgeführt. Fortschritt!

24' Oh, jetzt wirds gefährlich. Wieder Ecke für Deutschland.

23' Jetzt die erste Ecke für Portugal. Kurz ausgeführt, kommt der Ball zu Guerreiro, der Dortmunder sucht am linken Pfosten Ruben Dias, der per Kopf querlegt. Doch zentral vor dem Tor fehlt ein Abnehmer.

21' Zunächst versuchen die Portugiesen jetzt wieder mit einem etwas höheren Pressing, aber wirklich ernst gemeint ist das nicht. Klar, dann fehlt ja der Raum für Konter. Und genau darauf haben es die Portugiesen abgesehen.

20' Unter Schock steht die deutsche Elf also nicht.

18' Den Spielverlauf stellt dieser Spielstand natürlich auf den Kopf, den eigentlich spielte hier bisher nur eine Mannschaft. Hummels bedient nun Gosens auf der linken Außenbahn, der aus recht spitzem Winkel direkt draufhält, Rui Patricio lässt sich so nicht überraschen.

TOOOR! Deutschland - Portugal 0:1 | Torschütze: Ronaldo

15' Der Eckstoß geht nach hinten los, mündet in einen rasanten Konter der Portugiesen. Ein langer Ball auf Jota, der frei vor neuer nach noch einmal wunderbar querlegt. CR7 muss aus kurzer Distnaz nur noch einschieben. Brillanter Konter.

14' Wenn die DFB-Auswahl das so durchhält, ist der erste Treffer nur eine Frage der Zeit. Und man wird wieder von einer Turniermannschaft sprechen. Ecke Kroos von der rechten Seite.

12' Kimmich mit dem Seitenwechsel, schon der ist nicht schlecht. Gosens nimmt auf links an, lässt auf Kroos prallen, marschiert, bekommt den Ball zurück, legt wiederum auf Kroos, der von der Strafraumgrenze draufhält, aber im Zentrum geblockt wird. Sagen wir mal so, die Portugiesen müssen das Spiel schleunigst beruhigen. Löws Mannen kommen hier zu einer Strafraumaktion nach der anderen.

10' Balleroberung Müller vor dem Strafraum, legt kurz für Havertz aus, der aus 20 Metern Maß nimmt. Rui Patricio taucht ab, kann den Ball nur prallen lassen, Gnabry setzt nach, sichert die Kugel an der Grundlinie, findet aber keinen Mitspieler. Das deutsche Pressing scheinen die Portugiesen nicht so super zu finden. Zehn Minuten gespielt und es war schon ein paar Mal heikel.

9' Ziehen wir einen Vergleich mit dem Frankreich-Spiel, sieht das bisher definitiv zwingender aus.

7' Und die nächste sehenswerte Strafraumaktion, diesem ist es Gnabry, der zur Grundlinie geht und dann die Flanke ins Zentrum etwas zu nah ans Tor spielt. Rui Patricio ist rechtzeit vor dem einköpfbereiten Gosens zurstelle. Rasanter Beginn, keine Frage.

5' Was für ein Tor von Gosens, auch wenn der Treffer nicht zählt! Müller erobert den Ball vor dem Sechzehner, öffnet das Spiel so, Kimmich schlägt eine Flanke scharf in den Strafraum, Gnabry rutscht im Zentrum vorbei, aber mit einem eingesprungenen Seitfallzieher jagt Gosens den Ball aus spitzem Winkel in die Maschen. Da Gnabry aber ins Spiel eingegriffen hatte, wird auf Abseits entschieden!

5' Erste längere Ballbesitzphase der DFB-Auswahl ...

3' Das mag Vorteile für die deutsche Elf haben, wenn man sich solchen Situationen spielerisch entziehen kann. Diesmal gelingt das über Gündogan. Insgesamt ist die Begegnung aber noch sehr fahrig mit etlichen Ballverlusten auf beiden Seiten. Dabei ist das deutsche Team etwas aktiver.

2' Der erste Vorstoß der Portugiesen hingegen versandet schon viel früher, nach einem Fehlpass von Silva übernimmt nämlich wieder die deutsche Elf. Und wir erkennen: Die Portugiesen laufen ziemlich hoch an.

1' Und schon gleich eine Strafraumannäherung der DFB-Auswahl, über Gosens und Havertz geht es sofort ins Zentrum, nur der letzte Pass von Havertz, der kommt nicht durch.

Deutschland vs. Portugal live: Die EM 2021 JETZT im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Der Ball rollt. Das EM-Duell zwischen Portugal und Deutschland ist eröffnet.

Vor Beginn | Spielleiter der Begegnung ist der Engländer Anthony Taylor, der übrigens auch die denkwürdige Partie zwischen Finnland und Dänemark leitete.

Vor Beginn | Nicht nur personell, auch spieltaktisch gibt es keine Konsequenzen aus der Niederlage gegen Frankreich. Viel war ja über die Rolle von Kimmich spekuliert worden. Ein Blick auf die Aufstellung verrät: Der ist wieder als Außenverteidiger unterwegs.

Vor Beginn | Auf Cristiano Ronaldo ruhen die Torhoffnungen der Portugiesen. Dazu gibt es eine ganz kuriose Statistik. Wenn CR7 gegen Deutschland spielte, was vier Mal der Fall war, verloren die Iberer immer. Ob es reine Zahlenspielerei ist oder ein Omen, das wird diese Partie unter Beweis stellen müssen.

Vor Beginn | Die Konstellation nach dem Ergebnis vom Nachmittag: Eigentlich können rein rechnerisch noch alle Teams Gruppensieger werden. Und schon jetzt darf sich die DFB-Auswahl beim Spiel gegen Ungarn auf ein echtes Endspiel gefasst machen. Und und um was geht es hier so ganz nebenbei? Eigentlich auch um das Vermächtnis von Löw. Bei einer Niederlage und einem dann möglicherweise blühenden Aus werden die Erfolge der Vergangenheit ein wenig in den Hintergrund rücken.

Vor Beginn | Bereits am Nachmittag gab es in dieser Gruppe eine Partie. Und die endete mit einer dicken Überraschung. Ungarn trotzte dem Titelfavorit Frankreich nämlich ein Remis ab. Damit dürften die Wenigsten gerechnet haben. Die Ironie der Geschichte: Trotz der Niederlage wurde das Spiel der DFB-Auswahl nachträglich noch einmal aufgewertet, denn was die Franzosen gegen Ungarn an Chancen liegen ließen, was schier unbegreiflich.

Vor Beginn | Und Löw? Goretzka ist zwar nach einer Muskelverletzung wieder fit, aber Löw hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass der kein Kandidat für die Startelf sei. Klostermann und Hofmann sind verletzt, stehen also ohnehin nicht zur Auswahl. Gündogan hatte sich im Vorfeld für Sane eingesetzt, der Münchner brauche Vertrauen, 20 Minuten seien da nicht genug. Aber trotzdem bleibt er wieder draußen. Immerhin wurde er diesmal wenigstens mitgenommen. Unter dem Strich: Keine Veränderungen bei der DFB-Auswahl im Vergleich zum Frankreich-Spiel.

Vor Beginn | So lässt Löw heute auflaufen: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Gnabry, Müller.

Vor Beginn | Neuerungen oder Verbesserungen? Bei beiden Teams ist das sehr übersichtlich. Santos schickt die Elf auf den Rasen von München, die in der ersten Partie Ungarn 3:0 schlug.

Vor Beginn | Auf diese Aufstellung setzt Fernando Santos: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro - Danilo Pereira, Carvalho - Bernado Silva, Bruno Fernandes, Jota - Cristiano Ronaldo.

Vor Beginn | Es mag schwer sein, beim aktuellen EM-Modus auszuscheiden. Aber völlig unmöglich ist es natürlich nicht. Jeder Punkt ist wichtig, jedes einzelne Tor hat Gewicht. Während die portugiesische Elf sich nach dem deutlichen Sieg im Auftaktspiel in ruhigen Fahrwassern bewegt, braut sich über der Mannschaft von Joachim Löw ein Sturm zusammen. Alles, nur nicht wieder so ein kurzes Turnier wie beim letzten Mal, wird man sich sagen. Wer kommt mit der Situation besser zurecht?

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 2. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe F zwischen Portugal und Deutschland.

Deutschland vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Aufstellungen

Joachim Löw verzichtet für das zweite EM-Gruppenspiel (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Portugal auf taktische und personelle Änderungen. Der Bundestrainer vertraut der selben Startformation wie beim 0:1 gegen Frankreich. Für die dringend benötigten Tore sollen erneut Kai Havertz, Thomas Müller und Serge Gnabry sorgen.

Löw hält gegen den Titelverteidiger auch an seinem 3-4-3-System fest. Vor Torhüter Manuel Neuer bilden erneut Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger die Dreierreihe. Joshua Kimmich läuft wieder auf der ungeliebten rechten Außenbahn auf. Die Zentrale im Mittelfeld bilden Ilkay Gündogan und Toni Kroos, links spielt Robin Gosens.

Das ist die Aufstellung von Deutschland

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz

Bank: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Süle, Neuhaus, Goretzka, Sane, Emre Can, Koch, Günter

Portugal setzt auf folgende Aufstellung

Rui Patricio - Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Bank: Lopes, Rui Silva, Fonte, Joao Moutinho, Andre Silva, Rafa Silva, Renato Sanches, Goncalo Guedes, Ruben Neves, Pedro Goncalves, Dalot, Joao Palhinha

Deutschland vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Opta-Fakten vor der Partie

Portugals letzter Sieg gegen Deutschland war in der Gruppenphase der Euro 2000 (3-0 dank eines Hattricks von Sergio Conceição). Es war das letzte Mal, dass Deutschland bei einem großen Turnier 3+ Gegentore durch einen Spieler kassierte. Seitdem gewann Deutschland alle 4 Duelle gegen Portugal, alle bei großen Turnieren (WM '06, Euro '08, Euro '12, WM '14).

Es ist das 5. Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Deutschland bei Europameisterschaften, nur Italien und Spanien standen sich bei einer EM häufiger gegenüber (6). Es ist zudem das 6. Aufeinandertreffen der beiden Teams bei großen Turnieren seit der Euro 2000 (4 bei der EURO, 2 bei der WM), die meisten zwischen 2 europäischen Nationen in diesem Zeitraum.

In den letzten 5 Begegnungen zwischen Portugal und Deutschland fielen im Schnitt 3.4 pro Spiel (17 Tore insgesamt), in 4 dieser 5 Spiele fielen mehr als 3 Tore.

Cristiano Ronaldo traf noch nie gegen Deutschland (4 Spiele), obwohl er in 360 Spielminuten 23 Schüsse abgab. Nur gegen Frankreich bestritt der Portugiese mehr Spiele für die Nationalmannschaft (6), ohne einen Treffer zu erzielen.

Thomas Müllers einziger Hattrick mit der deutschen Nationalmannschaft gelang ihm gegen Portugal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2014. Jedoch war Müller bei einer EURO in 12 Einsätzen noch mit keinem seiner 27 Versuche erfolgreich.

Portugal verlor nur 2 der letzten 30 Spiele in allen Wettbewerben (19 Siege, 9 Remis, Torbilanz von 67-19). Nach einem 4-0-Sieg gegen Israel und dem 3-0 zum Auftakt gegen Ungarn könnten die Portugiesen gegen Deutschland erstmals seit November 2017 wieder 3 Zu-Null-Siege in Serie feiern, damals waren es sogar 4.

Deutschland verlor 3 der letzten 4 Gruppenspiele bei großen Turnieren (WM und EM), genauso viele wie in den 24 Gruppenspielen zuvor (16 Siege, 5 Remis). 2 Niederlagen in der Gruppenphase in Folge gab es für die Deutschen zuletzt bei der EURO 2000 – die Gegner waren damals England und Portugal.

Portugal könnte mit einem Sieg gegen Deutschland erst zum 2. amtierenden Europameister werden, der seine ersten beiden Spiele im Turnier gewinnt. Dies gelang zuvor nur Spanien bei der EURO 2016.

Toni Kroos spielte gegen Frankreich exakt 100 erfolgreiche Pässe – bei den letzten 3 großen Turnieren (EM 2016, WM 2018 und EM 2020) spielte 6-mal ein deutscher Spieler 100+ erfolgreiche Pässe in einem Spiel, dieser Spieler war immer Toni Kroos.

Beim 3-0-Sieg gegen Ungarn wurde Portugals Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo zum ersten Spieler, der an 5 verschiedenen Europameisterschaften teilgenommen hat (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) und wurde mit seinen beiden Treffern zum Toptorschützen in der bisherigen Geschichte der EURO (11) und zum ältesten Spieler (36 Jahre und 130 Tage), dem 2+ Tore in einem EM-Spiel gelangen. Zudem hält er nun bei 39 Einsätzen bei großen Turnieren (WM und EM), mehr als jeder andere europäische Spieler. Mit einem weiteren Treffer würde er Miroslav Klose als Rekordtorschützen bei großen Turnieren einholen, Klose traf bei WM und EM 19-mal, Ronaldo steht bei 18 Treffern (wie Gerd Müller).

Deutschland vs. Portugal live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie -"Jetzt-erst-recht-Gefühl": Löw muss DFB-Schiff wieder auf Kurs bringen

Es geht fast schon um alles: Für das Schlüsselspiel gegen Portugal muss Joachim Löw die richtigen Lösungen finden.

Joachim Löw tüftelte auf der Fahrt nach München an letzten Details seines Portugal-Plans. Mit einem Sieg im Schlüsselspiel will der Bundestrainer das schlingernde Nationalmannschafts-Schiff wieder auf Kurs EM-Achtelfinale bringen. "Es ist nichts passiert. Wir können noch alles geradebiegen", sagte Löw fast beschwörend mit Blick auf das heiße Duell gegen den Titelverteidiger um Superstar Cristiano Ronaldo.

Vor dem vielleicht schon vorletzten Spiel unter Löw ist richtig "Druck auf dem Kessel", wie Kai Havertz berichtete. Nach dem Fehlstart gegen Frankreich (0:1) würde eine weitere Niederlage am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) den dreimaligen Europameister in eine äußerst bedrohliche Situation versetzen. Die traurigen Bilder des historischen WM-Debakels 2018 wären wieder präsent.

So weit will es Löw bei seiner Abschiedsmission nicht kommen lassen. Dafür muss er allerdings die heiklen Fragen nach dem passenden System und dem richtigen Personal beantworten. Einen letzten Eindruck verschaffte er sich beim Abschlusstraining im strahlenden Sonnenschein im Adi-Dassler-Stadion.

Es geht fast schon um alles: Für das Schlüsselspiel gegen Portugal muss Joachim Löw die richtigen Lösungen finden.

Die Musikeinlage "Deutschland, schieß ein Tor" von einem Fan-Bus bei seiner längeren Ansprache an die Mannschaft hätte passender nicht sein können - auch wenn sie Löws Anfeuerungsrufe ("Auf geht's, Männer!") übertönte. Nach dem Training, bei dem Löw immer wieder mit seinem Assistenten Marcus Sorg angeregt diskutierte, ging es auf die rund zweistündige Busfahrt in den Spielort München. Auf eine Übungseinheit in der Arena wurde diesmal verzichtet.

Große Veränderungen werden dort gegen "Turnier-Lieblingsgegner" Portugal nicht erwartet. Löw wird vermutlich erneut auf die gegen den Weltmeister erprobte Dreierkette um Abwehrchef Mats Hummels setzen. Dieser mahnte davor, sich nur auf den EM-Rekordtorschützen Ronaldo zu konzentrieren. Portugal habe inzwischen "eine große Fülle an herausragenden Spielern", sagte Hummels.

Der elementare Baustein in Löws Sieg-Plan ist aber die eigene Offensive. Gegen Frankreich war der Ertrag von Thomas Müller und Co. gleich null. "Uns hat ein bisschen der Mut gefehlt im letzten Drittel. Wir haben den Pass nach hinten gesucht, anstatt ins Eins-gegen-Eins zu gehen", kritisierte Havertz, der womöglich seinen Platz für Leroy Sane oder Timo Werner räumen muss.

Egal mit welchem Personal - die DFB-Auswahl benötigt dringend mehr Durchschlagskraft. Das letzte Stürmer-Tor bei einer EM oder WM gelang Mario Gomez im Achtelfinale der EURO 2016. In den sechs Spielen danach traf kein Angreifer mehr. Müller hat überhaupt noch keinen EM-Treffer zu Buche stehen - in zwölf Spielen.

Als weitere Schwäche hat Löw die Standardsituationen ausgemacht. Trotz intensiver Arbeit in der Vorbereitung verpufften diese gegen Frankreich wirkungslos. Bei drei guten Freistoßsituationen und fünf Eckbällen entstand keinerlei Gefahr. "Bei Standards müssen zwei, drei Dinge zusammenkommen. Die Ausführung und die Raumaufteilung in der Mitte", sagte Ilkay Gündogan. In beiden Punkten besitzt das DFB-Team deutliches Steigerungspotenzial.

Das gilt auch für Joshua Kimmich, der auf der ungeliebten rechten Außenbahn ein schwaches Spiel gegen die Franzosen ablieferte. Für ihn fallen durch die Ausfälle von Lukas Klostermann (Muskelverletzung) und Jonas Hofmann (Knieprobleme) aber zwei Alternativen weg. Eine Rückkehr auf seine Lieblingsposition vor der Abwehr erscheint daher unwahrscheinlich. Dafür kehrt Leon Goretzka zurück. Der Münchner ist laut Löw aber noch kein Startelf-Kandidat.

Positiv stimmt ein Blick in die Statistik. Bei Welt- und Europameisterschaften gab es seit 2006 vier Siege gegen die Portugiesen nacheinander (11:2 Tore). "Wir hoffen, dass wir mit dem fünften Sieg einen draufsetzen können", sagte Matthias Ginter, der ein "Jetzt-erst-recht-Gefühl" ausgemacht hat. "Best-of-Szenen" von CR7 hat er sich nicht angeschaut. "Das könnte nicht so gut enden", sagte er grinsend. Immerhin: Gegen Deutschland hat Ronaldo noch nie getroffen.

Das wäre auch am Samstag eine der Voraussetzungen für das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Emre Can zweifelt daran nicht. Warum? "Weil wir eine geile Mannschaft haben."

