Bei der Europameisterschaft treffen heute Portugal und Deutschland aufeinander. Wir liefern alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Zweiter Auftritt für Deutschland bei der EM 2021! Am heutigen Samstag, 19. Juni, trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw in seinem zweiten Gruppenspiel auf Portugal. Die Partie wird um 18 Uhr in der Fußball Arena München angepfiffen.

Deutschland steht nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich bereits unter Druck. Eine weitere Niederlage gegen Portugal und das Achtelfinale rückt in weite Ferne.

Um drei Punkte zu holen, ist auf jeden Fall eine vor allem in der Offensive bessere Vorstellung als gegen Frankreich nötig. Möglich, dass Bundestrainer Löw gegen Portugal wieder mit einer Viererkette in der Abwehr spielen lässt.

Portugal startete mit einem 3:0 gegen Ungarn in die EM. Wie wichtig Cristiano Ronaldo weiter für den Titelverteidiger ist, zeigte er mit zwei Toren. Ihn muss das DFB-Team heute auf jeden Fall in den Griff bekommen.

Portugal vs. Deutschland: Wir liefern Euch alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM und präsentieren Euch zudem die Aufstellung.

Portugal vs. Deutschland live: Das Gruppenspiel der EM 2021 im Überblick

Begegnung Portugal - Deutschland Wettbewerb Europameisterschaft, 2. Spieltag Gruppe F Datum Samstag, 19. Juni 2021 Anstoss 18 Uhr Ort Fußball Arena München

Portugal vs. Deutschland: Das Gruppenspiel der EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Alle 51 Spiele der EM 2021 werden in Deutschland live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Wer sich die volle EM-Dröhnung geben und sich alle Spiele ansehen will, benötigt MagentaTV. Das Fernseh-Angebot der Telekom ist bei uns nämlich der einzige Anbieter, der alle Spiele live zeigt - zehn sogar exklusiv.

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF seht Ihr 41 Spiele live im frei-empfangbaren Fernsehen. Im Vergleich zu MagentaTV müsst Ihr dafür aber nichts zusätzlich bezahlen.

Portugal vs. Deutschland heute live im Free-TV: Übertragung der ARD

Nachdem das Auftaktspiel des DFB-Teams gegen Frankreich im ZDF lief, ist heute die ARD für die Live-Übertragung im Free-TV verantwortlich. Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger versorgen Euch vor dem Spiel aus München mit den neuesten Infos, Kommentator der Partie ist Gerd Gottlob.

Aus dem ARD-Studio in Köln begleiten Euch zudem Moderator Alexander Bommes, Expertin Almuth Schult und die beiden Experten Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng ab 17 Uhr durch die Vorberichterstattung.

Portugal vs. Deutschland heute live im Pay-TV: Übertragung von MagentaTV

Um MagentaTV empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Telekom-Kunden können das Fernsehangebot zusätzlich buchen und dann mit einem Media Receiver oder einer MagentaTV Box bzw. einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast und der MagentaTV App live am heimischen TV sehen.

🗨️ Joshua #Kimmich vor #PORGER: "Das sind Spiele, auf die man sich als Spieler extrem freut. Wir müssen jetzt zeigen, was in uns steckt und zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Die Qualität dazu haben wir. Jeder von uns weiß, um was es morgen geht."#DFBPK #EURO2020 #GER pic.twitter.com/00mpNL3Dpm — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 18, 2021

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17 Uhr. Moderator Johannes B. Kerner und die beiden Experten Fredi Bobic und Michael Ballack sind dafür verantwortlich. Kommentieren wird das Spiel Wolff-Christoph Fuss.

Portugal vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM sehen: ARD und MagentaTV

Im LIVE-STREAM könnt Ihr Portugal vs. Deutschland ebenfalls bei der ARD und MagentaTV sehen.

Bei der ARD findet Ihr den LIVE-STREAM in der Mediathek oder auf sportschau.de - jeweils kostenlos. Der LIVE-STREAM von MagentaTV ist ebenfalls kostenpflichtig.

Auch wenn Ihr noch nicht Kunde der Telekom seid, ist das Spiel für Euch im LIVE-STREAM von MagentaTV zu sehen. Dafür müsst Ihr jedoch ein Abo abschließen. Bis 13. Juli gibt es ein Angebot : Das Paket "MagentaTV Smart". Dieses ist in den ersten drei Monaten kostenlos, im Anschluss bezahlt man zehn Euro monatlich (Mindestlaufzeit 24 Monate).

Habt Ihr ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr MagentaTV auf allen Geräten streamen. Mit der MagentaTV App lässt sich das Spiel problemlos auf Eurem Smartphone oder Tablet verfolgen.

Hier eine Übersicht der wichtigsten Apps für das heutige Spiel zum kostenlosen Download:

Portugal vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER mit Goal

Auf jeden Fall kostenlos ist der LIVE-TICKER von Goal. In diesem erhaltet Ihr im Minutentakt neue Informationen und zudem noch interessante Statistiken.

Hier geht`s zum LIVE-TICKER Portugal vs. Deutschland

Portugal vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Wird Joachim Löw die Aufstellung im Vergleich zum Frankreich-Spiel verändern? An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn, in welcher Aufstellung Deutschland und Portugal in das Spiel starten werden.

Portugal vs. Deutschland: Die Highlights bei DAZN

Bei DAZN werden die besten Szenen der Partie zwischen Portugal und Deutschland 60 Minuten nach Abpfiff auf die Plattform hochgeladen. Das Video steht allen Abonnenten nach dem Upload jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem DAZN-Abo seht Ihr übrigens nicht nur die Highlights aller EM-Spiele, sondern auch Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga oder Serie A live - in der kommenden Saison soagr mehr als je zuvor.

Portugal vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick