Deutschland vs. Peru: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – wo wird das Länderspiel heute übertragen?

Heute findet das Länderspiel Deutschland vs. Peru statt. Doch wo wird das Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat alle Infos.

Zusätzlich zu Partien in der EM-Qualifikation gehen am Samstag Testspiele über die Bühne. Darunter reiht sich das Länderspiel zwischen Deutschland und Peru. Der Anstoß in der Mainzer Mewa Arena erfolgt um 20.45 Uhr.

In der Begegnung Deutschland vs. Peru treten der 14. und der 21. im FIFA-Ranking gegeneinander an. Außerdem trafen die DFB-Auswahl und die Blanquirroja bisher zweimal aufeinander. Hierbei die deutsche Nationalmannschaft ebenso oft als Sieger vom Platz. Das gelang ihr bei der WM 1970 in Mexiko und bei einem im September 2018 ausgetragenen Testspiel.

Heute um 20.45 Uhr findet die Partie Deutschland vs. Peru statt. Aber wo wird das Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat sämtliche Infos hierzu, zur Ausstellung und zum TICKER.

Deutschland vs. Peru: Das Länderspiel auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Peru Datum: Samstag, 25. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Mewa Arena (Mainz)

Deutschland vs. Peru heute live im TV verfolgen

Bislang liefen die Übertragungen von sämtlichen Auftritten der DFB-Auswahl im Free-TV. Hierfür zeichneten sich die ARD, ZDF und RTL verantwortlich. Doch wo wird das Länderspiel Deutschland vs. Peru heute übertragen?

Deutschland vs. Peru heute live beim ZDF im Free-TV

Die Begegnung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und dem peruanischen Nationalteam reiht sich unter jenen, die beim ZDF laufen. Obendrein könnt Ihr das Spiel in der Mainzer Mewa Arena in HD sehen. Die Vorberichterstattung des Sportstudios beginnt um 20.15 und somit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Aber notiert Euch nun die Schlüsselinfos:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Reporter: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer

Getty Images

So könnt Ihr Deutschland vs. Peru bei DAZN sehen

Danach könnt Ihr Euch ab Mitternacht eine Aufzeichnung bei DAZN ansehen. Allerdings benötigt Ihr dafür einen Vertrag. Diesbezüglich stehen etwa Unlimited Jahres- und Monatsabos zur Auswahl. Diese kosten monatlich 29,99 Euro und 39,99 Euro. Zudem zeigt Euch die Webseite eine Übersicht der weiteren Pakete. Außerdem könnt Ihr Euch hier genauer einlesen:

Die Buchung erfolgt in Windeseile. Danach gilt es für Eigentümer von internetfähigen Fernsehern, die kostenlose Applikation zu installieren. Außerdem könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Fakten zur Ausstrahlung des Länderspiels in Mainz bei DAZN auf:

Aufzeichnung von Deutschland vs. Peru: 00.00 Uhr

Deutschland vs. Peru heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr es mittels LIVE-STREAM angehen. Ihr werdet diesbezüglich beim Sportstudio fündig. Überdies stellt das ZDF rund um die Uhr kostenlos einen Stream zur Verfügung. Ferner strahlt DAZN sein gesamtes Programm online aus. Für alle Vorgehensweisen eignen sich zusätzlich Smartphones und Tablets.

Deutschland vs. Peru heute im TICKER

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Länderspiel Deutschland vs. Peru im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen spielrelevanten Vorkommnissen in Mainz. Obendrein erhaltet ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Deutschland vs. Peru: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER – wo wird das Länderspiel heute übertragen?

Im Free-TV: ZDF Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: ZDF / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. Peru: Die Aufstellung beim Länderspiel

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.