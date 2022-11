Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman? Das WM-Testspiel der DFB-Elf im TV und STREAM sehen

Der finale Test vor der WM steht an. Wo Ihr Deutschland vs. Oman im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erklären wir Euch hier bei GOAL.

Am 16. November 2022 steht für die deutsche Nationalmannschaft das letzte Testspiel vor der WM an. Dabei trifft das DFB-Team um 16 Uhr im Sultan-Quabos-Sportzentrum in Maskat auf die Nationalmannschaft des Oman.

Der finale WM-Kader steht bereits fest, jetzt gilt es noch einmal Selbstvertrauen zu tanken. Am 23. November beginnt dann die WM-Reise für das deutsche Team. Im ersten Spiel bekommt man es mit Japan zu tun. Davor soll gegen den Oman noch einmal ein klarer Sieg einfahren, und letzte Abstimmungen im Spiel trainiert werden. Das DFB-Team traf bisher übrigens erst einmal auf die omanische Nationalelf. 1998 konnte man mit 2:0 gewinnen. Nach der Verletzung von Timo Werner steht natürlich auch ein verletzungsfreies Spiel beim DFB-Team ganz oben auf Wunschliste für diesen finalen Test.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr die Partie zwischen dem Oman und Deutschland live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, dann bleibt jetzt dran. Alle wichtigen Infos dazu, liefern wir Euch hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman? - Die Eckdaten zum Testspiel

Begegnung Deutschland vs. Oman Wettbewerb Testspiel Anpfiff 16. November - 18:00 Uhr Spielort Sultan-Quabos-Sportzentrum (Maskat)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman? - Die Begegnung im TV sehen

Das Kräftemessen zwischen Deutschland und dem Oman könnt Ihr ganz bequem im TV verfolgen. Zuständig für die Übertragung ist nämlich der Free-TV-Sender RTL. Wer also den letzten Test vor der Weltmeisterschaft noch live sehen möchte, der sollte am 16. November ab 17 Uhr bei RTL einschalten.

Dort beginnt dann die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Lothar Matthäus. Während des Spiels begleiten Euch dann Marco Hagemann und Steffen Freund am Mikrofon.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman? - Der LIVE-STREAM zum Spiel

Für alle die nicht mehr über einen TV-Anschluss verfügen, haben wir ebenfalls eine Möglichkeit parat, wie Ihr zusehen könnt. RTL stellt nämlich neben der TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM bereit.

Dort könnt Ihr dann ebenfalls das ganze Spiel verfolgen. Allerdings gibt es dabei einen kleinen Haken. Der LIVE-STREAM zum Spiel wird nur auf der Plattform RTL+ gezeigt. Um dort jetzt aber zusehen zu können, müsst Ihr bezahlen. Ein Abo bei RTL+ kostet Euch, wenn Ihr Euch für das günstigste entscheidet, 4,99 Euro pro Monat.

Für 9,99 Euro monatlich, könnt Ihr alle Inhalte bei RTL+ ohne Werbung sehen und sogar herunterladen. Oder Ihr nehmt den kostenlosen Probemonat in Anspruch. Noch mal mehr Infos zu RTL+ und den Link zum LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman - Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bekommt Ihr sofort mit, wenn auf dem Rasen etwas Wichtiges passiert. Wer also kein Tor im letzten Testspiel vor der WM verpassen möchte, der klickt am besten auf den folgenden Link.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Deutschland vs. Oman

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman - Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen wollt mit welcher Elf Deutschland in das letzte Vorbereitungsspiel vor der WM startet, dann schaut hier noch einmal eine Stunde vor Spielbeginn vorbei. Dann werden nämlich die Startformationen der Teams bekannt gegeben.