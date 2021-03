Deutschland vs. Nordmazedonien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - die WM-Qualifikation heute live sehen

Deutschland empfängt am 3. Spieltag der WM-Qualifikation Nordmazedonien. So seht Ihr das Länderspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM

Zum Abschluss der Länderspielpause empfängt Deutschland in der WM-Qualifikation Nordmazedonien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Duisburger MSV-Arena.

Das DFB-Team ist mit dem 3:0-Erfolg gegen Island souverän in das EM-Jahr gestartet und legte dann einen 1:0-Sieg in Rumänien nach. Gegen Island feierte zudem Jamal Musiala sein Debüt für das Team des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw.

Die Nordmazedonier, die sich für die diesjährige Europameisterschaft qualifizieren konnten und in Gruppe C auf die Niederlande, Österreich und die Ukraine treffen, mussten derweil zum Auftakt eine Niederläge einstecken. Gegen Rumänien holte das Team um Ex-Inter-Star Goran Pandev zwar einen 0:2-Rückstand auf, kassierte jedoch kurz vor Schluss das entscheidende Tor zum 2:3. Dafür konnte man in der zweiten Partie einen klaren 5:0-Sieg gegen Liechtenstein feiern.

Deutschland empfängt Nordmazedonien: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der WM-Qualifikation im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Deutschland vs. Nordmazedonien heute: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Nordmazedonien Wettbewerb WM-Qualifikation | 3. Spieltag Ort MSV-Arena | Duisburg Anstoß 31.03.2021, 20.45 Uhr

Deutschland vs. Nordmazedonien heute live im TV sehen: Die Free-TV-Übertragung bei RTL

Lange Zeit liefen die Qualifikationsspiele des DFB-Teams in der ARD und im ZDF. Seit 2016 wechselten die Übertragungsrechte ihren Besitzer. Seitdem zeigt RTL die EM- und WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalelf live und exklusiv. Das Öffentlich-Rechtliche hat hingegen die Nations League und Freundschaftsspiele im Programm.

Los geht es um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Dort begrüßt Moderator Florian König Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß als Experte im Studio. Hoeneß feierte gegen Island seine Premiere bei RTL und attackierte dabei unter anderem die DFB-Führung.

Als Kommentator begleitet ab 20.45 Uhr Marco Hagemann das Spielgeschehen. An seiner Seite stellt der 1996er-Europameister Steffen Freund seine Expertise zur Verfügung.

Deutschland vs. Nordmazedonien: Die Übertragung im Free-TV bei RTL in der Übersicht

Sender: RTL

RTL Vorberichte: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Florian König

Florian König Experte: Uli Hoeneß

Uli Hoeneß Kommentatoren: Marco Hagemann / Steffen Freund

Deutschland vs. Nordmazedonien heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM ist RTL der richtige Ansprechpartner. Der Privatsender zeigt Deutschland vs. Nordmazedonien analog zur TV-Übertragung bei TVNOW.

Der Streamingdienst bietet Euch die Auswahl zwischen insgesamt 14 Sendern und hat zudem exklusive Produktionen im Angebot. Es gibt jedoch einen Haken.

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-STREAM: Das kostet TVNOW

Zwar bietet TVNOW auch kostenlose Angebote, jedoch ist für den LIVE-STREAM des Länderspiels der kostenpflichtige Premium-Zugang notwendig. Den gibt's ab 4,99 Euro im Monat. Das Premium+-Abo, das mehr gelichzeitige Streams, Werbefreiheit und Zugang zu Originalversionen bietet, kostet hingegen 7,99 Euro.

TVNOW könnt Ihr auf dem Smartphone, Tablet, Smart TV, Google Chromecast oder dem Laptop verfolgen. Eine Übersicht über die verschiedenen Apps findet Ihr unter diesem Link.

Deutschland vs. Nordmazedonien: Die Highlights auf DAZN

Ihr wollt kein Spiel der WM-Qualifikation verpassen? DAZN zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv. Zudem findet Ihr auf der Plattform des Streamingdiensts alle Highlights inklusive der deutschen Partien.

Um die Zusammenfassung von Deutschland gegen Nordmazedonien bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo beim Ismaninger Internetsender. Das gibt es für Neukunden im ersten Monat kostenlos.

Solltet Ihr anschließend nicht auf das riesige Live-Sport-Angebot von DAZN verzichten wollen, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Alternativen. So zahlt Ihr im Monatsabo 11,99 Euro oder könnt Euch langfristig mit dem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro binden.

Deutschland vs. Nordmazedonien: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und könnt das Spiel nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann hat Goal für Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER parat.

Los geht es bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn mit interessanten Fakten und Statistiken zur Partie. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker!

Deutschland vs. Nordmazedonien live sehen: Die Aufstellung

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Deutschland und Nordmazedonien.

Deutschland vs. Nordmazedonien im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht