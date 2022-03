Deutschland vs. Holland live: Das Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In diesen Tagen stehen zusätzlich zu den Play-offs zur WM 2022 zahlreiche weitere Länderspiele auf dem Programm. Hierbei kommt es am Dienstag um 20.45 Uhr beispielsweise zu Deutschlands Auswärtspartie in Holland. Die Oranjes lösten ebenso wie die DFB-Auswahl bereits im Herbst als Gruppensieger das Ticket für die WM-Endrunde in Katar.

Deutschland und Holland wurden für die europäische WM-Qualifikation Sechsergruppen zugelost. Infolgedessen absolvierten sie jeweils zehn Partien. Die seit August von Hansi Flick trainierte DFB-Auswahl gewann neun davon. Im November gelangen zuletzt ein Heimsieg gegen Liechtenstein sowie ein Auswärtserfolg in Armenien. Danach plante Deutschland nun die Testspiele gegen Israel und eben in Holland.

Bei den Hausherren steht seit August Louis van Gaal an der Seitenlinie. Genau genommen handelt es sich um seine dritte Ära bei der A-Nationalmannschaft der Oranjes. Hierbei gab es seit Anfang September bislang fünf Siege und zwei Unentschieden. Im November holte man einen Punkt in Montenegro und einen Heimsieg gegen Norwegen. Vor dem Heimspiel gegen Deutschland empfing Holland einen weiteren Gruppensieger, Dänemark.

Heute um 20.45 Uhr gastiert Deutschland in einem Länderspiel in Holland. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

Deutschland vs. Holland: Das Länderspiel auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Holland Datum: Dienstag, 29. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Deutschland gegen Holland heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Länderspiels

RTL erwarb die Senderechte für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation. Da die DFB-Auswahl als Gruppensieger bereits das Ticket für die Endrunde in Katar löste, bestreitet sie vorerst ausschließlich Testspiele. Diese liefern Euch die ARD und das ZDF ins Haus. Doch welche Regelung gilt für Deutschlands Begegnung in Holland?

Deutschland vs. Holland heute live bei der ARD im Free-TV

Das ZDF zählt somit zu den Rechtehaltern, aber heute läuft das Länderspiel ausschließlich bei der ARD. Dort könnt Ihr die Übertragung des Länderspiels von Deutschland in Holland ebenso in HD genießen. Das Kräftemessen in der Amsterdamer Johan Cruijff Arena beginnt um 20.45 Uhr und genau eine halbe Stunde früher starten die Vorberichte. Danach könnt Ihr die Zusammenfassungen einiger weiterer Spiele sehen. Hiermit meinen wir etwa jene des Auswärtsspiels der U21-Auswahl in Israel sowie die Endspiele der Play-offs zur WM 2022. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung der Partie Holland gegen Deutschland im Free-TV auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Alexander Bommes

So könnt Ihr beispielsweise Deutschland vs. Holland bei DAZN sehen

Alternativ könnt Ihr Euch Deutschlands Auswärtsspiel in Holland bei DAZN ansehen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Streaming-Anbieter die Partie in der Johan Cruijff Arena nicht live überträgt. Allerdings müsst Ihr Euch nur wenige Stunden gedulden, denn ab morgen könnt Ihr auf diese Option zurückgreifen.

Davor kommt Ihr als Abonnenten in den Genuss der Live-Übertragungen der Play-offs zur WM 2022 sowie von etlichen Testspielen. Eines davon, das Kräftemessen Dänemark vs. Serbien, läuft ab 18 Uhr. Es folgen um 20.45 Uhr die Partien Spanien vs. Island sowie England vs. Elfenbeinküste. Eine halbe Stunde später, um 21.15 Uhr, erfolgt der Anpfiff von Frankreich vs. Südafrika.

Um in den Genuss dieser Begegnungen zu kommen, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresdeal entscheiden. Für die erstgenannte Option müsst Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Alternativ bezahlt für eine Vertragsdauer über 365 Tage entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro. Diese Preise gelten ausschließlich für Rückkehrer und Neukunden. Hier findet Ihr etliche weiterführende Infos:

Ihr schließt das Abo binnen weniger Minuten ab. Anschließend gilt es für Eigentümer von internetfähigen Fernsehgeräten, die kostenfreie App herunterzuladen. Überdies besteht die Möglichkeit, gewöhnliche TV-Geräte mit einem PC oder Notebook zu vernetzen. Dafür benötigt Ihr allerdings zusätzlich ein HDMI-Kabel und die dafür geeigneten Anschlüsse. Doch schreibt Euch nun die Kernfakten zu den oben genannten Übertragungen auf:

Aufzeichnung von Deutschland vs. Holland: 00.00 Uhr

00.00 Uhr Übertragungsbeginn von Dänemark vs. Serbien: 18 Uhr

18 Uhr Spielbeginn von Dänemark vs. Serbien: 18 Uhr

18 Uhr Übertragungsbeginn von Spanien vs. Island: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Spanien vs. Island: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragungsbeginn von England vs. Elfenbeinküste: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von England vs. Elfenbeinküste: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragungsbeginn von Frankreich vs. Südafrika: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Spielbeginn von Frankreich vs. Südafrika: 21.15 Uhr 🦁 𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 for the friendly matches against Denmark & Germany! 🇳🇱



🆕 Welcome to the team, Jordan Teze!#NEDDEN #NEDGER pic.twitter.com/GVrY2k5Pbo — OnsOranje (@OnsOranje) March 18, 2022

Die Übertragung von Deutschland gegen Holland heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr heute kein TV-Gerät zur Hand haben solltet, könnt Ihr bei einer passenden Internetverbindung Deutschlands Länderspiel in Holland von überall aus mitverfolgen. Denn: Die ARD bietet auf ihrer Webseite rund um die Uhr einen für Euch kostenfreien Live-Stream an. Überdies strahlt DAZN sein vollständiges Programm ebenso im Internet aus. Ihr könnt darauf sowohl mittels PC und Notebook als auch mittels Smartphone und Tablet zurückgreifen.

Zu Deutschland vs. Holland via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zu Deutschlands Länderspiel in Holland im Bilde bleiben. Damit erfährt Ihr alles zu den Treffern, weiteren wichtigen Chancen, Gelben sowie Roten Karten und Auswechselungen.

Deutschland gegen Holland im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Länderspiel übertragen