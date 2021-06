Europameisterschaft: Warum heißt die EM 2021 offiziell dennoch Euro 2020?

Offiziell heißt das Turnier "Euro 2020", aber da es doch 2021 gespielt wird, stellt sich die Frage nach dem Warum. Goal klärt auf.

Fußballfans in ganz Europa haben mit Spannung darauf gewartet und nun hat das Warten ein Ende: Die EM 2021 ist endlich da! Die nächsten Wochen stehen ganz im Zeichen von König Fußball, denn nun entscheidet sich, wer sich in diesem Sport die europäische Krone aufsetzt. Macht es Topfavorit Frankreich zum bereits dritten Mal? Verteidigt Portugal seinen Titel? Ist nun endlich die goldene Generation der Belgier an der Reihe? Oder kann sich entgegen vieler Prognosen die deutsche Mannschaft durchsetzen?

Beim Blick auf die Werbebanner, die Fernsehbilder und das offizielle Logo der Europameisterschaft fällt dem geneigten Fußballfan aber schnell etwas auf: Überall wird das Turnier als "Euro 2020" bezeichnet. Bevor man nun an seinem Verstand zweifelt und sofort zum Kalender greift: Nein, ihr irrt euch nicht im Jahr, es ist 2021. Da passt etwas nicht zusammen.

Ihr fragt euch, warum die EM 2021, die ja eben 2021 stattfindet, dennoch offiziell Euro 2020 heißt? Goal erklärt es euch und liefert euch zudem alles, was ihr zum Turnier wissen müsst!

EM 2021 bzw. Euro 2020: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Turnier Europameisterschaft 2021 (Euro 2020) Anzahl Teilnehmer 24 Datum Eröffnungsspiel 11.06.2021 Datum Endspiel 11.07.2021 Austragungsorte Amsterdam, Baku, Budapest, Bukarest, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom, St. Petersburg, Sevilla

Die EM 2021 findet wie das letzte Turnier 2016 mit 24 Teilnehmern statt. Dies bedeutet, dass sich der Vorrunden-Modus ebenfalls nicht geändert hat. Daher ist man nicht, wie in den Jahren zuvor, als Gruppendritter sicher ausgeschieden. Die vier besten Gruppendritten (nach Punkten bzw. Torverhältnis) qualifizieren sich stattdessen für die K.o.-Runde, müssen hier aber mit Gruppenersten und damit potenziell stärkeren Gegnern rechnen. Der amtierende Europameister Portugal kam 2016 tatsächlich als Gruppendritter weiter.

Zum 60. Geburtstag des Turniers hat die UEFA zudem ein Novum beschlossen. Die Europameisterschaft wird nicht nur in einem bzw. zwei Gastgeberländern ausgetragen (wie beispielweise in Frankreich 2016 oder in Polen und der Ukraine 2012), sondern verteilt sich in Stadien über den gesamten Kontinent. Die deutsche Mannschaft wird beispielsweise all ihre Vorrundenspiele in München bestreiten, muss aber im Falle eines Weiterkommens eine Reise auf sich nehmen.

Die deutschen Gruppengegner in Gruppe F, die als sogenannte "Todesgruppe" bezeichnet wird, sind Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn. Die DFB-Elf bekommt also die wohl dicksten Brocken direkt zum Start. Schafft man es dennoch, sich für die nächste Runde zu qualifizieren, hat man bereits eine hohe Hürde gemeistert und kann optimistisch auf einen möglichen weiteren Verlauf des Turniers blicken.

Die @UEFA hat den #DFB und die @StadtMuenchen als Austragungsort für Spiele der UEFA EURO 2020 bestätigt. Somit trägt die deutsche Nationalmannschaft alle Spiele der Vorrunde in der Arena in München aus.



➡️ https://t.co/GkWCL2RA5C pic.twitter.com/hqFOGAVEnR — DFB (Verband) (@DFB) April 23, 2021

Europameisterschaft: Warum heißt die EM 2021 offiziell Euro 2020?

Die EM 2021 verspricht also viel Spannung - aber warum heißt sie denn nun Euro 2020, obwohl sie doch definitiv in diesem Jahr stattfindet? Für einen Tippfehler ist das Ganze ja dann doch zu groß. Goal klärt auf.

Zunächst einmal: Warum heißt die EM auch offiziell EM, sondern Euro? Das liegt daran, dass "EM" eine Abkürzung für "Europameisterschaft" ist, also praktisch die deutsche Version der offiziellen englischen Bezeichnung "European Championship". Da Englisch als Weltsprache die offizielle Sprache beim europäischen Ausrichterverband UEFA ist, könnte das ganze also "EC" heißen. Da man den Wettbewerb aber im Englischen traditionell mit "Euro" oder "Euros" (weil es als Finalrunde die "European Championshio Finals" sind) abkürzt, steht im Logo "Euro" statt "EC".

Was die Jahrezahl angeht, ist die Verwirrung noch größer. Das Turnier findet 2021 statt, das wissen wir. Aber wenn wir uns gerade ins Gedächtnis gerufen haben, dass die letzte Europameisterschaft 2016 stattfand und man dann bedenkt, dass die Turnier im Vier-Jahres-Rhythmus geplant werden, dann würde der Name "Euro 2020" ja Sinn ergeben. Doch warum wurde dann nicht letztes Jahr bereits gespielt?

Das Stichwort lautet wie so oft in diesen Tagen "Corona". Die EM sollte ursprünglich nämlich tatsächlich 2020 stattfinden. Alle Planungen liefen jahrelang auf den Zeitraum 11.06.2020 bis 11.07.2020 hinaus und auch das offizielle Logo wurde im Hinblick auf vergangenes Jahr entworfen. Dass eine globale Pandemie eintreten würde, konnte natürlich niemand wissen. Da Massenevents gestrichen wurden, beschloss man, das Turnier auf 2021 zu verschieben. Da es sich aber sozusagen um dasselbe Turnier mit denselben qualifizierten Mannschaften handelt, behielt man den offiziellen Namen bei. Daher heißt die EM 2021 offiziell Euro 2020.

EM 2021 bzw. Euro 2020: Die Highlights der Europameisterschaft auf DAZN

