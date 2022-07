Deutschland vs. Finnland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER – so wird die Frauen-EM heute gezeigt

Heute geht bei der Frauen-EM das Spiel Deutschland vs. Finnland über die Bühne. GOAL hat alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Samstag um 21.00 Uhr finden im Rahmen der Frauen-EM 2022 die Spiele des dritten Spieltags in der Gruppe B statt. Hierbei steigt unter anderem die Begegnung Deutschland vs. Finnland. Somit treten der Fünfte und der 29. im FIFA-Ranking gegeneinander an.

Die deutsche Nationalmannschaft trat im Februar ebenfalls auf englischem Terrain beim Arnold Clark Cup an. Damals erlebte sie ein Unentschieden gegen Spanien sowie Niederlagen gegen Kanada und gegen den Gastgeber. Anschließend gewann das Team von Martina Voss-Tecklenburg zwischen April und Juni gegen Portugal sowie gegen die Schweiz, zudem verlor es gegen Serbien. Im Anschluss daran gelang gegen Dänemark ein Auftakt nach Maß bei der Frauen-EM. Auch das zweite Spiel gegen Spanien konnte gewonnen werden.

Für Finnland begann die Frauen-EM mit einer Niederlage gegen Spanien. Damit musste sich die von der Schwedin Anna Signeul trainierte Elf zum siebten Mal binnen zehn Länderspielen geschlagen geben. Hierbei gelangen die Ausnahmen zwischen Februar und April mit einer sensationellen Nullnummer gegen Brasilien, einem weiteren Remis gegen die 44.-platzierte Slowakei und einem Sieg gegen das 124.-platzierte Georgien.

Heute um 21.00 Uhr treffen am dritten Spieltag in der Gruppe B der Frauen-EM Deutschland und Finnland aufeinander. GOAL hat vor dem letzten Gruppenspiel der DFB-Auswahl alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Deutschland vs. Finnland: Das Spiel bei der Frauen-EM auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Finnland Datum: Samstag, 16. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stadium MK (Milton Keynes, Buckinghamshire)

Deutschland gegen Finnland heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels bei der Frauen-EM

Die Senderechte an der Frauen-EM ermöglichen es der ARD und dem ZDF, sämtliche Spiele zu zeigen. Deswegen könnt Ihr etliche Aufeinandertreffen im Free-TV mitverfolgen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung der Partie Deutschland vs. Finnland?

Deutschland vs. Finnland heute live beim ZDF im Free-TV

GOAL hat in diesem Kontext gute Nachrichten für Euch. Denn: Ihr könnt Euch das Spiel des deutschen Nationalteams gegen die finnische Elf beim ZDF im öffentlich-rechtlichen TV anschauen. Obendrein bekommt Ihr die Begegnung im Stadium MK zusätzlich in HD ins Haus geliefert. Die Vorberichte beginnen eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff und somit um 20.15 Uhr. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Aufeinandertreffens Deutschland vs. Finnland auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Sven Voss

Sven Voss Kommentator: Norbert Galeske

Norbert Galeske Expertin: Kathrin Lehmann

So könnt Ihr Deutschland – Finnland bei DAZN sehen

Zudem könnt Ihr Deutschlands drittes Gruppenspiel gegen Finnland ebenso bei DAZN mitverfolgen. Denn: Der Pay-per-View-Anbieter hält die Ausstrahlungsrechte an allen Matches bei der Frauen-EM. Doch wenn Ihr davon Gebrauch machen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierfür stehen Monatsverträge um 29,99 Euro und Jahresdeals um monatliche 24,99 Euro zur Auswahl. Somit bietet Euch die zweitgenannte Option ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Nachfolgend findet Ihr ausführlichere Infos zu DAZN:

Der Abokauf erfolgt im Handumdrehen. Wenn Ihr Eigentümer eines internetfähigen Fernsehers seid, müsst Ihr Euch lediglich um die Installation der kostenlosen App kümmern. Weiters könnt Ihr ein traditionelles TV-Gerät mit einem PC oder Notebook koppeln. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI Kabel. Doch nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur Übertragung der Partie Deutschland vs. Finnland bei DAZN:

Übertragungsbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Navina Omilade

Die Übertragung von Deutschland gegen Finnland heute im LIVE-STREAM sehen

Es versteht sich also von selbst, dass DAZN sein vollständiges Angebot zusätzlich mittels LIVE-STREAM ausstrahlt. Wenn Ihr eine adäquate Internetverbindung zur Hand habt, könnt Ihr Euch die Partie Deutschland – Finnland von jedem beliebigen Ort aus mitverfolgen. Hierfür reichen Tablets und Smartphones aus. Zudem stellt Euch das ZDF rund um die Uhr einen für Euch kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

Zu Deutschland vs. Finnland via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Weiters könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen Deutschland – Finnland im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen im dritten Gruppenspiel bei der Frauen-EM. Zu diesem Zweck senden wir Euch auch Push-Benachrichtigungen.

Die Partie Deutschland – Finnland im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Frauen-EM übertragen

Im Free-TV: ARD Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: ARD / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. Finnland: Die Aufstellungen zur Frauen-EM

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.