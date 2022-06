Deutschland vs. England heute live: Die Nations League im LIVE-TICKER

Nach dem 1:1 in Italien trifft das DFB-Team in der Nations League heute auf England. Gelingt in München eine kleine Revanche für das EM-Aus?

Am zweiten Spieltag der Nations League empfängt Deutschland heute in München Vize-Europameister England. Der Anstoß in der Allianz Arena erfolgt um 20.45 Uhr. Hier gibt es das Spiel im LIVE-TICKER.

Wiedersehen macht Freude? Fast ein Jahr nach dem EM-Aus im Londoner Wembley-Stadion gegen die Three Lions hofft das DFB-Team heute zumindest auf eine kleine Revanche gegen England. Der Auftakt in die Nations League verlief dabei für beide nicht nach Wunsch. Deutschland kam in Italien zu einem 1:1, England kassierte sogar eine Pleite und verlor 0:1 in Ungarn.

Für beide Mannschaften ist es ein weiterer willkommener Härtetest auf dem Weg zur WM in Katar, die in etwas mehr als fünf Monaten beginnt. Gleichzeitig geht es beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften stets auch um Prestige. Wer setzt sich heute durch?

Deutschland empfängt in der Nations League heute England. Hier gibt es das Spiel im LIVE-TICKER.

Das Spiel heute Abend zwischen den beiden historischen Rivalen wird natürlich auch live im Free-TV übertragen und kann auch im LIVE-STREAM verfolgt werden. Alles dazu gibt es in diesem Artikel.

Deutschland vs. England Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung Deutschland - Aufstellung England - Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Nations League zur Begegnung des 2. Spieltags zwischen Deutschland und England.

Deutschland vs. England heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bundestrainer Hansi Flick:

Gareth Southgate setzt auf folgende Aufstellung:

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Länderspiel heute

Gegen kein anderes Team verlor die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Historie so viele Länderspiele wie gegen England (17). Zuletzt gab es ein 0:2 im Achtelfinale der Europameisterschaft 2021 – mehrere Spiele in Folge gegen England verlor Deutschland zuletzt von 1935 bis 1966 (7).

Erstmals seit September 2001 empfängt die deutsche Nationalmannschaft England wieder zu einem Pflicht-Heimspiel – damals gab es in der Qualifikation zur WM 2002 beim 1:5 die höchste deutsche Niederlage in einem Pflichtspiel zu Hause. Wie nun auch fand das Spiel damals in München statt, im Olympia-Stadion.

Mit dem 1:1 in Italien gelang Deutschland im achten Pflichtspiel unter Hansi Flick erstmals kein Sieg, die DFB-Elf blieb aber auch in der 10. Partie unter Flick unbesiegt (8S 2U) – das ist der beste Start eines deutschen Nationaltrainers seit Jupp Derwall, der von Herbst 1978 bis Ende 1980 keines seiner ersten 23 Spiele verlor (18S 5U).

Die letzte Länderspiel-Niederlage kassierte Deutschland im EM-Achtelfinale gegen England (0:2 in London am 29. Juni 2021). Es war zugleich die letzte Partie, in der die DFB-Elf kein Tor erzielte, und das letzte Spiel, in dem Deutschland mehr als ein Gegentor kassierte (seitdem gab es nur 4 Gegentore in 10 Spielen).

Die deutsche Nationalmannschaft verlor in der Nations League noch keines ihrer fünf Heimspiele – allerdings gab es auch nur einen Sieg nach zuvor vier Remis: beim 3:1 gegen die Ukraine im letzten Heimauftritt in diesem Wettbewerb am 14. November 2020 in Leipzig.

Die DFB-Elf blieb nur in ihrem ersten Nations-League-Spiel ohne Gegentor (0:0 gegen Frankreich im September 2018 in München) und spielte in den letzten 10 Partien in diesem Wettbewerb nie zu null. Kein anderes Team aus der aktuellen A-Gruppe der Nations League wartet länger auf ein Spiel ohne Gegentor.

England verlor drei seiner letzten vier Spiele in der Nations League (1S) und erzielte in keinem dieser drei Spiele ein Tor – von den ersten neun Spielen in der Nations League (inkl. der Endrunde 2019) hatten die Engländer insgesamt nur zwei verloren (4S 3U).

Beim 1:1 in Italien standen erstmals seit dem WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien (2:1 n.V.) sieben Spieler des FC Bayern München in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft. Mit Benjamin Henrichs von RB Leipzig war nur ein weiterer Spieler aus der Bundesliga in der Startelf, für ihn war es das erste Länderspiel von Beginn an seit Oktober 2020 beim 3:3 gegen die Türkei.

England kassierte beim 0:1 in Ungarn erstmals seit November 2020 (0:2 in Belgien) wieder eine Niederlage nach 90 oder 120 Minuten. Seitdem hatte es in 22 Länderspielen 18 Siege und vier Remis gegeben, wobei das EM-Finale 2021 gegen Italien dann im Elfmeterschießen verloren ging.

Joshua Kimmich war beim 1:1 in Italien der einzige Spieler mit mehr als 100 Ballaktionen (107) und erzielte den 1:1-Ausgleich. Für den Bayern-Spieler war es der erste Länderspieltreffer seit Oktober 2017 beim 3:1 in Nordirland – insgesamt erzielte er vier Länderspieltore, alle auswärts.

Deutschland vs. England heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

X vs. Y heute ... im TV ZDF im LIVE-STREAM ZDF Mediathek im LIVE-TICKER GOAL

In der Nations League wird heute der zweite Spieltag der Gruppenphase gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und England heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

(C)Getty images

Deutschland vs. England heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Rasant fuhr Hansi Flick auf seinem blauen E-Bike den kurzen Hang zum Trainingsplatz hinunter, doch ein plötzlich vor ihm auftauchender Betreuer zwang den Bundestrainer zu einer Vollbremsung. Beim nächsten WM-Härtetest gegen England wollen Flick und die Nationalmannschaft aber ohne Störung voll durchstarten: Für den ersehnten Sieg gegen eine große Fußball-Nation könnte Flick sogar den auch in Italien schwächelnden Bayern-Block sprengen.

"Wir schauen da genau hin. Es wird der ein oder andere Wechsel stattfinden", sagte Flick vor dem Klassiker in München am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF). Das ewige Rätsel Leroy Sane und Leon Goretzka könnten ausgerechnet in der heimischen Arena ihre Plätze an Ilkay Gündogan und Kai Havertz verlieren. Zudem drängen nach dem dürftigen Nations-League-Auftakt in Bologna (1:1) die Außenverteidiger Jonas Hofmann und David Raum in die Startelf.

Zu tief ließ sich der in zehn Länderspielen immer noch ungeschlagene Flick (acht Siege) nach dem intensiven Abschlusstraining im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach nicht in die Karten blicken.

Für den 57-Jährigen ist weniger das Personal als die Einstellung und Umsetzung seiner taktischen Vorgaben entscheidend. "Wir wollen unser Spiel durchsetzen", sagte Flick. Sein Team habe "die Körner aufgefüllt" und sei "bereit" für den "schweren Brocken" England mit "Weltklassestürmer" Harry Kane.

Neben der Arbeit auf dem Platz stand für Flick nach der nächtlichen Rückkehr aus Bologna am Sonntag die Analyse im Vordergrund. Gründe zum Grübeln gab es genug. Die Offensive? Zu harmlos! Einige Leistungsträger? Nicht in Form! Spielkontrolle über eine längere Phase? Fehlanzeige! Daher lautete seine unmissverständliche Forderung für die EM-Revanche: Bereitschaft, Aktivität, Intensität.

Doch das wird kein Selbstläufer, auch wenn die Three Lions bei ihrer Niederlage in Ungarn (0:1) einen überraschenden Fehlstart in die Nationenliga hingelegt haben. "Das ist ein extrem starker Gegner, gespickt mit hoher individueller Qualität", betonte England-Legionär Ilkay Gündogan. Der EM-Zweite könnte "gefühlt drei Nationalmannschaften aufstellen".

Doch schon ein einziges Team ist für die DFB-Auswahl ein knappes halbes Jahr vor der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) eine große Herausforderung. Gerade in der Offensive stockte es in Italien gewaltig.

Das Toreschießen fiel in den Zuständigkeitsbereich von Timo Werner, Serge Gnabry, Thomas Müller und Sane. Das Quartett brachte eine einzige Großchance zustande. Besonders Sane enttäuschte und war zu keinem Zeitpunkt der "Unterschiedsspieler", der er laut Flick sein könnte.

Dennoch versprühte der Bundestrainer Optimismus, auch wenn der stets bemühte Werner im Sturmzentrum nicht zum Abschluss kam. "Mir ist da überhaupt nicht bange, wir werden auch wieder Tore machen", sagte Flick und fügte mit Nachdruck an: "Mehr Tore!"

Gegen England ist aber auch viel Stabilität in der Rückwärtsbewegung gefragt. Dafür könnte Gündogan in der Zentrale neben Joshua Kimmich sorgen. "Er ist ein beruhigendes Element und gibt eine gewisse Sicherheit", lobte Flick den Mittelfeldspieler vom englischen Meister Manchester City. Nach der Einwechslung in Italien habe er an der Seite von Kimmich dem deutschen Spiel "gut getan".

Marco Reus ist nach seinem überstandenen Infekt noch keine Option für den Kader. Neben dem BVB-Kapitän muss Flick noch zwei weitere Spieler aus seinem 26er-Aufgebot für Teil zwei des Länderspiel-Viererpacks streichen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hofft in München auf ein "nahezu" ausverkauftes Haus, am Montag waren nur noch Restkarten verfügbar. "Wir müssen mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dazu beitragen, dass der Funke überspringt", forderte Flick - Vollgas statt Vollbremsung.

Quelle: SID

Deutschland vs. England im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Duell heute im Überblick