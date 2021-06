Deutschland gegen England: Die Aufstellung bei der EM 2021

Im EM-Achtelfinale bekommt es Deutschland am Dienstag mit England zu tun. Goal sagt Euch, mit welcher Aufstellung das DFB-Team starten könnte.

Nachdem Deutschland im Gruppenfinale gegen Ungarn um den Einzug in die nächste Runde zittern und sich bei Leon Goretzka für dessen entscheidenen Treffer zum 2:2 bedanken musste, wartet am Dienstag im EM-Achtelfinale die englische Nationalmannschaft auf das DFB-Team.

Joachim Löw wollte sich am Montag nicht in die Karten schauen lassen, aber machte auf der Pressekonferenz einige Andeutungen, wie die Startelf gegen die Three Lions aussehen könnte. Probleme bereitet ihm dabei allerdings, dass hinter drei Leistungsträgern ein Fragezeichen steht.

Im Achtelfinale der EM 2021 möchte Deutschland gegen England den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. In diesem Artikel verrät Euch Goal, wie die personelle Situation beim DFB-Team aussieht und mit welcher Aufstellung beide Mannschaften diese Aufgabe angehen könnten.

Deutschland gegen England heute: Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Deutschland - England Datum Dienstag, 29. Juni 2021 | 18 Uhr Stadion Wembley-Stadion, London

Deutschland gegen England: Die offizielle Aufstellung bei der EM 2021

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Montag gegen 17 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Deutschland gegen England heute: Das ist die personelle Situation beim DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw wird seine Startelf für das EM-Achtelfinale gegen England wohl auf zwei Positionen verändern. Für den angeschlagenen Ilkay Gündogan, der sich zum Gruppenabschluss gegen Ungarn (2:2) eine Schädelprellung zugezogen hatte, steht Leon Goretzka bereit.

Zwar hat Gündogan am Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach teilgenommen. Löw betonte allerdings, dass der Mittelfeldspieler nicht im vollen Umfang trainiert habe: "Da muss man nochmal sehen, wie es sich entwickelt. Man muss da schon ein bisschen Vorsicht walten lassen."

Zudem wird Thomas Müller nach überstandenen Knieproblemen wohl den Vorzug vor Leroy Sane erhalten. Weitere personelle Umstellungen sind am Dienstag nicht zu erwarten - sofern die von einem grippalen Infekt geplagten Antonio Rüdiger und Robin Gosens wie erwartet zur Verfügung stehen.

Ob besagte Spieler gegen England spielen können, werde sich erst wenige Stunden vor dem Anstoß entscheiden: "Ob alle zur Verfügung stehen, da müssen wir noch abwarten", so Löw am Montag: "Es kann sein, dass sie morgen spielen können. Es kann aber auch sein, dass es über Nacht schlechter wird."

Im Achtelfinale wird Löw wohl erneut auf das 3-4-2-1-System aus den vergangenen Spielen setzen. Vor Torhüter Manuel Neuer wird mit einer Dreierkette aus Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger gerechnet, auf den Außenbahnen scheinen Joshua Kimmich und Robin Gosens gesetzt zu sein.

Sollte Leon Goretzka, der gegen Ungarn eine überzeugende Vorstellung abgeliefert hatte, für Ilkay Gündogan in die Mannschaft rücken, würde er im zentralen Mittelfeld wohl an der Seite von Toni Kroos spielen. In der Offensive dürfte Löw neben Thomas Müller erneut mit Kai Havertz und Serge Gnabry planen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen bei der EM 2021:

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Foden, Mount, Sterling - Kane

Deutschland gegen England heute: Die Opta-Fakten zur EM 2021

Es ist das 3. Aufeinandertreffen zwischen England und Deutschland bei Europameisterschaften – im Halbfinale 1996 gewann Deutschland nach einem 1-1 mit 6-5 im Elfmeterschießen, bei der EM 2000 siegte England in der Gruppenphase mit 1-0.

Dies ist das 13. Aufeinandertreffen zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion. England gewann 4 der ersten 5 dieser Spiele (1 Niederlage), darunter das WM-Finale 1966 – in den letzten 7 Partien gegen die Deutschen blieben die Engländer im Wembley jedoch sieglos (2 Remis, 5 Niederlagen).

Bei großen Turnieren (WM und EM) trafen England und Deutschland bisher 7-mal aufeinander. Beide Seiten gewannen jeweils 2 Spiele – 3-mal gab es ein Unentschieden, wobei die Deutschen nach 2 dieser Remis im Elfmeterschießen weiterkamen.

Das Spiel gegen Deutschland ist das 300. Länderspiel der Engländer im Wembley-Stadion und das 77. seit der Wiedereröffnung im Jahr 2007. Die Three Lions haben 187-mal in diesem Stadion gewonnen (73 Remis, 39 Niederlagen) und sind in ihren 14 Spielen bei EM- oder WM-Endrunden im Wembley noch ungeschlagen (9 Siege, 5 Remis).

England hat noch nie ein EM-K.o.-Spiel nach 90 Minuten gewonnen (4 Remis, 2 Niederlagen) – 4 Spiele gingen ins Elfmeterschießen, wobei die Engländer dabei nur einmal erfolgreich waren: Bei der EM 1996 im Wembley gegen Spanien.

Deutschland erreichte bei jeder der letzten 3 Europameisterschaften mindestens das Halbfinale – seit der Erweiterung des Turniers im Jahr 1996 kam Deutschland bei überstandener Gruppenphase auch ins Halbfinale.

Die letzten 4 Siege Englands endeten immer mit 1-0, so viele 1-0-Siege wie bei den vorherigen 26 Siegen der Three Lions. Das einzige Jahr zuvor, in dem England 5-mal mit 1-0 gewann, war 1990: 2 dieser Siege waren bei der Weltmeisterschaft 1990, als die Engländer das Halbfinale erreichten.

Deutschland hat seit dem 3-0-Sieg gegen die Slowakei bei der EURO 2016 in jedem der letzten 8 Spiele bei großen Turnieren (WM und EM) mindestens ein Gegentor kassiert. Nur einmal blieben die Deutschen bei großen Turnieren länger ohne Weiße Weste: In den ersten 9 WM-Spielen zwischen 1934 und 1954.

Raheem Sterling hat in seinen letzten 19 Einsätzen für England 14 Tore erzielt, nachdem er in seinen ersten 45 Einsätzen für die Nationalmannschaft nur 2-mal traf. Jedes seiner insgesamt 16 Tore für die Nationalmannschaft fiel in Pflichtspielen, nur Steve Bloomer hat mehr Tore ausschließlich in Pflichtspielen erzielt (28 Tore, zudem alle in Heimspielen).

Deutschlands Ilkay Gündogan hat bereits 2-mal im Wembley-Stadion getroffen: Für Borussia Dortmund im Champions-League-Finale 2013 und für Manchester City in der Premier League. Er könnte nach Per Mertesacker erst der 2. Spieler werden, der in diesem Stadion für eine Vereinsmannschaft und die deutsche Nationalmannschaft trifft.

Deutschland gegen England: So wird die EM 2021 heute gezeigt / übertragen